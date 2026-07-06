Felul în care îți vezi corpul nu pornește doar din ce arată oglinda. Cristina Nica (psihoterapeut sistemic de copil, cuplu și familie, formator și consilier pentru dezvoltare personală) explică faptul că imaginea corporală se leagă profund de identitatea personală și se construiește din experiențe vechi, mai ales din copilărie și adolescență, apoi ajunge la maturitate ca o voce interioară care comentează tot.

În practică, asta înseamnă că atunci când te uiți la tine și auzi în minte etichete precum „prea slabă”, „prea grasă”, „nu ești feminină” sau „nu ești suficient de atrăgătoare”, de multe ori nu vorbește corpul tău, ci felul în care ai învățat să-l citești. Și vestea bună e aici: dacă imaginea corporală se învață, poate fi și schimbată, nu prin perfecțiune, ci printr-o privire mai blândă.

Pentru multe femei, miza e foarte concretă. Când relația cu propriul corp se reduce la controlul greutății, al alimentației sau al aspectului fizic, corpul ajunge să fie tratat ca un proiect fără final. Asta poate aduce presiune, anxietate și multă oboseală emoțională. Iar când îl privești ca pe un spațiu de locuit, nu ca pe o problemă de rezolvat, apare altceva: mai mult calm, mai puțină rușine și o percepție de sine mai sănătoasă.

Mesajele timpurii rămân în tine mai mult decât crezi

În copilărie, identitatea este foarte permeabilă. Mesajele despre corp sunt absorbite fără filtru și devin lentile prin care copilul ajunge să se privească. Dacă aude repetat observații despre greutate, feminitate, atractivitate sau cât de „sportiv” este, acele remarci nu rămân simple vorbe. Se lipesc de identitate.

În adolescență, aceste lentile se întăresc sub presiunea comparațiilor sociale și a standardelor estetice. Acolo apare și mecanismul pe care multe dintre noi îl recunoaștem: nu te mai uiți la corp ca la un corp, ci ca la o probă că ești sau nu „destul”. Potrivit Psychologies, Cristina Nica spune că această legătură dintre corp și identitate se transformă, la maturitate, într-o voce interioară care interpretează emoțional fiecare detaliu.

„Imaginea corporală nu este niciodată doar despre corp; este despre felul în care ne-am învățat să ne privim, despre câtă libertate ne permitem, despre câtă blândețe ne oferim, despre cât de mult ne-am lăsat modelați de privirile altora.”

Dacă te-ai surprins criticându-te automat într-o cabină de probă, într-o poză sau dimineața, înainte să ieși din casă, exact aici merită să te oprești. Întrebarea utilă nu este „ce mai trebuie să schimb la mine?”, ci „a cui este vocea asta pe care o aud?”

De ce controlul corpului pare uneori singurul lucru care te liniștește

Cristina Nica arată și de ce multe adulte ajung să se agațe de controlul greutății, al mâncării sau al aspectului fizic. Pentru mulți oameni, acesta devine o strategie de a recâștiga controlul într-o viață percepută ca imprevizibilă. Cu alte cuvinte, când restul pare haotic, corpul devine terenul pe care încerci să pui ordine.

Dar corpul nu este doar un obiect care trebuie modelat. Este și spațiul în care se văd oboseala, stresul, anxietatea, traumele, pierderile, schimbările hormonale și trecerea timpului. Uneori exact asta doare: că el arată ceva ce ai fi vrut să ții ascuns.

„Corpul nu poate fi mințit. El spune adevărul chiar și atunci când noi încercăm să-l ascundem.”

Aici apare un pas practic, mic, dar foarte bun de încercat: în loc să traduci imediat orice schimbare corporală ca eșec, încearcă să o citești ca informație. Oboseala poate fi oboseală. Tensiunea poate fi tensiune. Nu tot ce vezi la tine cere corectare.

Schimbarea nu începe cu aspectul, ci cu privirea

Ideea centrală propusă de psihoterapeut este simplă și eliberatoare: reconstrucția unei relații sănătoase cu corpul nu începe cu schimbarea aspectului fizic, ci cu schimbarea privirii. Mai exact, cu înlocuirea criticii prin curiozitate, a rușinii prin blândețe și a comparației prin prezență.

Dacă vrei ceva aplicabil chiar de azi, poți porni de aici:

când te privești în oglindă, observă primul gând automat fără să-l hrănești;

schimbă întrebarea „ce nu e bine?” cu „ce încearcă corpul meu să-mi spună?”;

când apare comparația cu alte femei, amintește-ți că standardele culturale și privirile altora nu sunt adevărul corpului tău;

în zilele în care nu-ți place cum arăți, mută accentul de pe iubire pe respect. E mai realist și, uneori, chiar mai vindecător.

„O relație sănătoasă cu corpul nu înseamnă să-l iubim necondiționat, ci să-l respectăm. Să-l ascultăm. Să-l locuim. Să-l tratăm ca pe o parte din identitatea noastră, nu ca pe o problemă de rezolvat. Înseamnă să ne permitem să fim oameni, nu idealuri estetice.”

Pentru părinți, mesajele mici contează enorm

Dacă ai copii, partea asta merită reținută bine. În copilărie, identitatea se formează din mesaje repetate, iar cele despre corp intră adânc. Asta înseamnă că etichetele aparent banale pot deveni felul în care copilul se va vedea ani întregi.

Ce ajută? Să eviți formulările critice de tipul „ești prea…” și să nu transformi corpul într-un criteriu de valoare personală. Din informațiile disponibile aici, sprijinul sănătos înseamnă să nu pui copilul în lentilele rușinii, comparației sau ale standardelor estetice. Cu cât mesajul primit este mai blând, cu atât șansele unei relații mai așezate cu propriul corp cresc.

Presiunea socială nu dispare, dar îi poți slăbi vocea

Standardele culturale și comparațiile sociale apar clar în această ecuație. Ele influențează povestea pe care o spui despre tine și pot transforma corpul într-o oglindă care nu reflectă adevărul, ci așteptările celorlalți.

Cristina Nica formulează asta foarte clar: corpul devine o oglindă a identității nu pentru că ar spune adevărul despre tine, ci pentru că reflectă felul în care ți-ai construit povestea despre tine însăți. Aici e și libertatea: povestea poate fi rescrisă. Nu peste noapte, dar pas cu pas, de fiecare dată când alegi să nu mai confunzi valoarea personală cu aspectul.

Ultima idee rămâne poate cea mai utilă pentru zilele în care ești în război cu tine: imaginea corporală sănătoasă nu cere perfecțiune. Cere prezență, respect și puțină blândețe, exact acolo unde ai fost obișnuită să pui critică.

„Când învățăm să-l privim cu blândețe, descoperim că imaginea corporală nu este despre perfecțiune, ci despre prezență; nu este despre standarde, ci despre adevăr; nu este despre cum arătăm, ci despre cine suntem.”