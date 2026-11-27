Cineva care ba se apropie, ba se îndepărtează te poate atrage tocmai fiindcă nu știi la ce să te aștepți și ajungi să te gândești des la acea persoană. Ca să vezi dacă relația îți face rău, urmărește ce se repetă, ce se schimbă după o discuție și cum îți afectează somnul, munca și legăturile cu ceilalți. Atracția nu dovedește că vă potriviți.

Ce sunt semnalele contradictorii

Persoana îți arată interes, apoi se retrage fără explicație. Face planuri pe care le anulează des sau spune că își dorește apropiere, dar nu își face loc pentru întâlniri. O întârziere la răspuns nu spune singură povestea; contează ce face în timp.

O perioadă aglomerată poate fi explicată, discutată și urmată de planuri respectate. Când apropierea și retragerea se repetă, iar discuțiile nu schimbă nimic, uită-te la relația pe care o ai acum, nu doar la cea pe care speri să o aveți.

De ce incertitudinea poate mări atracția

Într-un experiment publicat online în 2010, unor studente li s-au arătat profilurile unor bărbați și li s-a spus cât de mult le-ar plăcea aceștia. Studentele care nu știau sigur dacă erau plăcute s-au gândit cel mai mult la bărbați și au raportat cea mai mare atracție. Experimentul privește un început de apropiere, în condiții controlate, nu relații deja formate.

Așadar, întrebarea «Oare mă place?» poate fi o explicație pentru atenția pe care i-o dai cuiva. Studiul nu arată că atenția oferită când și când creează automat dependență, nici că nesiguranța este iubire.

Ce rol pot avea experiențele tale

Felul în care ai trăit apropierea și respingerea poate influența ce observi la celălalt, fără să îți hotărască alegerile. O analiză publicată în 2012 în European Journal of Social Psychology a reunit 73 de studii, cu 118 grupuri independente și 21.602 persoane. Neliniștea că vei fi respinsă sau respins, numită anxietate de atașament, a fost legată mai ales de conflicte; tendința de a te feri de apropiere, numită evitare, a fost legată mai ales de mai puțină mulțumire, apropiere și sprijin.

Acestea sunt legături observate între oameni, nu o explicație sigură pentru o anumită relație și nici un diagnostic pentru partener. Într-un studiu publicat în 2025, pe 1.036 de cupluri urmărite timp de 20 de luni, neliniștea legată de apropiere a scăzut puțin la femei, în timp ce evitarea a rămas stabilă. O relație nouă nu schimbă automat felul în care reacționezi, dar nici trecutul nu este o sentință.

Cum urmărești ce se întâmplă

Nu există un număr de zile care să despartă, pentru toată lumea, o perioadă grea de un tipar care rănește. Timp de câteva săptămâni, notează cine propune întâlniri, ce planuri se țin, ce explicații apar după anulări și ce urmează după ce spui ce ai nevoie. Trece alături efectul asupra somnului, muncii și timpului petrecut cu prietenii.

O notiță poate arăta așa: «Planul era să ne vedem vineri. A anulat fără explicație. Am cerut să stabilim altă zi; nu a propus una. Am dormit prost și am renunțat la o ieșire cu prietenii.» La următoarea întâlnire sau discuție, poți vedea dacă acel episod a rămas izolat ori s-a repetat.

De pildă, cineva anulează pentru că are o perioadă grea, explică ce se întâmplă, propune altă zi și respectă noul plan. În acest caz, o conversație și faptele care urmează pot lămuri neclaritatea. Dacă însă anulează iar și iar, promite că va fi altfel, dar nu schimbă nimic, poți decide să nu mai aștepți o schimbare doar pentru că a fost promisă.

Cum vorbești și ce alegi după

NHS recomandă discuții deschise, ascultarea celuilalt, limite și timp păstrat pentru oamenii și activitățile tale. O limită spune ce accepți și ce vei face tu dacă un comportament continuă; nu îl poate obliga pe celălalt să se schimbe.

Scrie ce ai observat și ce ai nevoie concret, de exemplu să știi din timp dacă vă vedeți. Alege un moment liniștit. Poți spune: «Când planurile se schimbă fără explicație, nu știu la ce să mă aștept. Am nevoie să stabilim din timp dacă ne vedem.» Ascultă răspunsul și cere lămuriri dacă nu ai înțeles. Apoi urmărește dacă planurile se respectă, nu doar dacă primești o promisiune nouă. Dacă lucrurile se schimbă, poți continua să vorbești despre ce funcționează pentru amândoi. Dacă tiparul continuă și te afectează, poți spune că te retragi și poți cere sprijin unei persoane de încredere.

Dacă relația îți afectează constant somnul sau viața de zi cu zi, poți discuta cu un psiholog. NHS arată că nu ai nevoie de un diagnostic pentru a cere terapie și enumeră consilierea și terapia pentru dificultăți în relații printre opțiuni.

Când neclaritatea ascunde control

Imaginează-ți o altă situație: partenerul îți verifică telefonul, îți urmărește deplasările sau îți trimite mesaje care te sperie. Aici nu mai este vorba doar despre planuri neclare, iar o discuție despre disponibilitatea lui nu trebuie pusă înaintea siguranței tale.

În România, Legea nr. 217/2003, în forma republicată publicată la 15 octombrie 2020, include controlul vieții personale, gelozia folosită pentru constrângere, urmărirea și comunicările care creează teamă între formele violenței psihologice. Protecția privește și actualii sau foștii parteneri care nu au locuit împreună; violența nu înseamnă doar lovire.

Dacă ești în pericol imediat, sună la 112. Pentru îndrumare, ANES răspunde gratuit la 0800 500 333, la orice oră, inclusiv apelurilor făcute de apropiați sau martori. Consilierii pot îndruma către poliție, servicii medicale sau adăposturi.

Întrebări frecvente

De ce mă întorc la cineva despre care știu că îmi face rău?

Nu există o explicație valabilă pentru fiecare persoană. Un psiholog te poate ajuta să urmărești ce se repetă în relația ta, fără să trateze atracția drept dovadă că îți dorești să suferi.

De ce o persoană disponibilă mi se poate părea mai puțin interesantă?

Experimentul despre incertitudine nu a comparat relații stabile cu relații instabile. Faptul că o relație liniștită pare mai puțin intensă nu spune, singur, câtă apropiere sau potrivire există în ea.

Atracția pentru cineva distant îmi arată ce fel de atașament am?

Nu. O singură atracție nu stabilește un tipar personal și nu explică de ce se poartă celălalt într-un anumit fel.

Caut iubire sau confirmarea că pot fi aleasă?

Nu poți afla asta doar din faptul că te atrage cineva distant. Întrebarea te poate ajuta să observi ce îți dorești, dar decizia despre relație se poate sprijini pe comportamentele și efectele pe care le vezi.

Pot cere terapie dacă nu am un diagnostic?

Da. NHS precizează că terapia poate fi cerută și fără un diagnostic și descrie consilierea, terapia interpersonală și terapia de cuplu ca forme diferite de sprijin.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: Psychological Science, prin PubMed; European Journal of Social Psychology; Journal of Personality and Social Psychology, prin PubMed; NHS; Legea nr. 217/2003, publicată de ANES; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.