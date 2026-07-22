Până acum, canicula era tratată mai ales ca un disconfort general. Valabil pentru toată lumea cam la fel. Diferența care contează azi este alta. Organismul feminin poate reacționa mai greu la căldură. Iar vulnerabilitatea crește în trei perioade distincte: în a doua parte a ciclului menstrual, în sarcină și la perimenopauză sau menopauză.

Consecința imediată este simplă. Starea de rău poate apărea mai repede, chiar când rutina pare aceeași. Corpul feminin elimină căldura mai greu decât cel masculin. Femeile transpiră mai puțin și la temperaturi mai ridicate decât bărbații. Au o temperatură internă medie mai mare și un procent mai ridicat de țesut adipos, care funcționează ca un strat izolator.

Asta schimbă felul în care meriți să citești semnalele corpului tău în zilele cu temperaturi extreme. Amețeala, transpirația excesivă, greața, crampele musculare sau senzația de leșin intră între simptomele epuizării cauzate de căldură. Dacă apar într-o perioadă în care organismul este deja solicitat hormonal, disconfortul s-ar putea accentua.

Ciclul menstrual poate face căldura mai greu de dus

Fluctuațiile hormonale agravează efectele caniculei. În a doua parte a ciclului menstrual, progesteronul crește temperatura corporală. La debutul menstruației, scăderea estrogenului îngreunează răcirea organismului. Pe scurt, corpul depune un efort suplimentar ca să se regleze termic. Asta se întâmplă exact în zilele în care te poți simți deja obosită sau mai sensibilă.

Aici ajută să nu pui automat orice stare de slăbiciune doar pe seama menstruației. Dacă apar amețeală sau greață în plin val de căldură, semnalul ar putea avea legătură și cu stresul termic.

Sarcina vine cu un risc mai mare de stres termic

Femeile însărcinate sunt mai expuse la stres termic. Corpul lor produce mai multă căldură și are nevoie de mai multe lichide. Temperaturile ridicate pot crește și riscul de complicații. O zi foarte caldă nu este doar inconfortabilă. În sarcină, poate pune o presiune reală pe organism.

De aceea, orice simptom de epuizare termică merită luat în serios în această perioadă. Mai ales dacă apare pe fondul unei expuneri prelungite la căldură.

Perimenopauza și menopauza pot amplifica episoadele neplăcute

Perioadele de perimenopauză și menopauză pot aduce bufeuri și transpirații nocturne mai intense în timpul valurilor de căldură. Ceea ce pentru multe femei este deja greu de gestionat în mod obișnuit se poate accentua când temperaturile urcă mult. Nopțile devin mai fragmentate. Oboseala din ziua următoare se poate aduna rapid.

Și tocmai aici canicula nu mai înseamnă doar disconfort de moment. Un corp deja solicitat de bufeuri și transpirații nocturne ajunge să aibă mai puțin spațiu de adaptare în fața căldurii extreme.

Vulnerabilitatea nu ține doar de biologie

Pe lângă particularitățile organismului, intervin și factorii sociali. Femeile sunt adesea îngrijitoare principale pentru copii sau rude în vârstă. Asta poate însemna mai puțin timp pentru pauze, hidratare sau retragerea din căldură. În plus, femeile trăiesc, în medie, mai mult, ceea ce le expune și la riscuri asociate vârstei înaintate pe fond de temperaturi extreme. Descopera

Contextul contează și pentru multe femei care se confruntă deja cu alte efecte ale verii. Canicula agravează, de exemplu, simptomele varicelor prin dilatarea vaselor de sânge, cu umflare și durere. Aceasta este o problemă care afectează preponderent femeile.

Concret, într-un episod de caniculă, urmărește mai atent semnele care apar în etapa ta de viață, nu le minimaliza. Dacă amețeala, greața, crampele musculare, transpirația excesivă sau senzația de leșin se instalează în timpul menstruației, în sarcină ori la menopauză, discutarea lor cu medicul devine un pas de bun-simț.