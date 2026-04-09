Ai observat și tu că toată lumea pare să tușească, să strănute sau să-și sufle nasul în ultima vreme? Deși serile sunt mai lungi și mai luminoase, mulți dintre noi stau în casă, căutând disperați următorul șervețel. Am stat de vorbă cu Dr. Alia Fahmy, director medical și medic de familie la Concierge Medical, pentru a înțelege dacă e doar o coincidență sau dacă, pe bune, e ceva în aer care ne pune pe toți la pat.

Vremea capricioasă și virusurile

Sezonul de primăvară este notoriu de imprevizibil, iar Dr. Fahmy subliniază cum fluctuațiile dintre zilele însorite și ploile torențiale pot avea un impact asupra sistemului nostru imunitar. „Am avut câteva zile frumoase și luminoase, dar apoi, dintr-o dată, au apărut și zile reci și umede, iar acest lucru are un impact asupra nivelului de vitamina D, a sistemului nostru imunitar și a stării generale de bine”, explică medicul. Și, să fim serioși, iarna asta a fost lungă. „Știm că oamenii se simt mai bine atunci când vremea este mai bună, iar anul acesta am avut o iarnă lungă, rece și umedă.”

Iar peste toate astea se adaugă și virusurile care au circulat intens de la începutul anului. „A fost un an foarte urât până acum pentru mai multe tipuri de virusuri”, spune Dr. Fahmy. „De exemplu, cazurile de gripă au fost deosebit de ridicate la începutul anului și abia acum au început să revină la niveluri normale, dar nivelurile de norovirus sunt încă destul de ridicate în acest moment, ceea ce nu ne ajută să ne simțim bine.”

Nu trebuie subestimat nici impactul stresului. „Nu ar trebui să subestimăm impactul tuturor lucrurilor care se întâmplă în lume în acest moment, ceea ce probabil va crește nivelul de stres al oamenilor și, asa ca, va avea un impact asupra sistemului lor imunitar și a stării generale de bine”, adaugă Fahmy. „Deci, sunt o mulțime de lucruri diferite care joacă un rol în a-i face pe oameni să se simtă sub vreme în această primăvară.”

Alergiile de sezon lovesc din plin

Numărul de particule de polen crește vizibil în această perioadă, așa că mulți oameni se luptă cu simptomele febrei fânului. „Unii oameni vor avea febra fânului de la florile de primăvară, așa că vor începe să experimenteze simptome acum, deși momentul exact și severitatea variază de la o persoană la alta”, spune Dr. Fahmy.

Simptomele pot fi extrem de neplăcute.

„Oamenii tind să se prezinte cu ochi lăcrimoși, strănut și un nas care curge și mănâncă. si, pot experimenta multă congestie și se pot simți destul de amețiți din această cauză.”

Cum deosebești răceala de alergie

Dar cum știi, până la urmă, dacă ai răcit sau e doar polenul de vină? Deși răcelile și febra fânului au multe simptome în comun, cum ar fi strănutul și nasul care curge, febra este un indicator cheie care ajută la diferențiere.

„Nu există febră sau modificări de temperatură la febra fânului, așa că dacă aveți febră, acesta este un semn clar că este o infecție virală, cum ar fi o răceală, mai degrabă decât febra fânului”, explică medicul. Un alt indiciu important sunt ochii. „În plus, nu m-aș aștepta ca ochii lăcrimoși și care mănâncă să fie un semn de răceală, deoarece este mai probabil să fie febra fânului.”

Istoricul personal poate fi si util. „Ești o persoană cu tendință spre alergii? Ești astmatic? Ai eczeme? Pentru că dacă te încadrezi în această categorie, atunci ești clasificat ca având atopie (adică acele sensibilități), ceea ce înseamnă că febra fânului este probabil mai probabilă”, spune medicul de familie.

Ce poți face acasă și când mergi la medic

Pentru multe simptome, te poți trata acasă. „Dacă vă simțiți gripat, aveți dureri și puțină febră, asigurați-vă că aveți întotdeauna o formă de paracetamol în casă”, sfătuiește Dr. Fahmy. „Similar, pentru norovirus, cred că este întotdeauna rezonabil să aveți câteva plicuri de rehidratare Dioralyte în dulapul de acasă.”

Numai că nu totul se rezolvă cu o pastilă. „În cazul multor simptome de norovirus și asemănătoare gripei, este de obicei o chestiune de control al simptomelor și de prioritizare a odihnei și a lichidelor, mai degrabă decât un tratament propriu-zis.”

Dacă știi că suferi de alergii sezoniere, proactivitatea este cheia. „Asigurați-vă că începeți antihistaminicele cu patru săptămâni înainte de începerea sezonului de febră a fânului pentru a preveni apariția acelor simptome atunci când nivelurile de polen sunt deja la apogeu”, recomandă Fahmy.

Totuși, există situații care necesită ajutor specializat. „Dacă simptomele sunt noi, diferite sau persistente, sau dacă simptomele de febră nu se ameliorează, sau dacă ceva pare să se înrăutățească în timp, în loc să se îmbunătățească, trebuie să cereți ajutor”, avertizează medicul. „Acest lucru ar fi valabil în special pentru oricine se află la cele două extreme de vârstă, adică sugari sau adulți în vârstă.”

Mici trucuri pentru imunitate

V-ați gândit vreodată ce puteți face concret pentru a vă întări imunitatea în această perioadă? Dr. Fahmy are câteva sfaturi simple, dar eficiente. „Asigurați-vă că luați suplimente de vitamina D și că ieșiți afară”, recomandă ea.

„Să luați aer curat și să faceți mișcare sunt ambele lucruri simple, dar care fac o diferență enormă.” Mișcarea este esențială. „Exercițiile fizice, în special, vor ajuta la stimularea imunității, a sănătății cardiovasculare și a acelei stări generale de bine.”