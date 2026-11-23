Ca să verifici un supliment pentru slăbit înainte să îl cumperi, caută produsul în listele Ministerului Sănătății, calculează doza zilnică a ingredientelor și verifică riscurile pentru tine. Certificatul de notificare permite punerea lui pe piață, dar nu dovedește că te ajută să slăbești sau că este sigur în cazul tău.

Cum verifici produsul înainte să plătești

Citește denumirea exactă, firma responsabilă, ingredientele, cantitatea fiecărui ingredient activ și numărul de capsule sau porții recomandate pe zi. Verifică și alergenii, cantitatea din ambalaj, termenul de valabilitate, păstrarea și instrucțiunile de folosire. Informațiile trebuie să fie într-o limbă pe care o înțelegi. Cere vânzătorului seria și numărul certificatului dacă nu le găsești. Compară denumirea, firma și certificatul cu listele Ministerului Sănătății, inclusiv cu lista certificatelor anulate. Dacă produsul lipsește, datele nu coincid sau certificatul este anulat, amână cumpărarea și cere explicații vânzătorului. Înmulțește cantitatea dintr-o capsulă sau porție cu numărul recomandat pe zi. Adună apoi același ingredient din celelalte produse pe care le folosești. Compară promisiunea din reclamă cu dovezile pentru ingredientul, forma și doza de pe etichetă. Fotografiile și mărturiile cumpărătorilor nu țin locul studiilor făcute pe oameni. Înainte să cumperi, arată lista ingredientelor medicului sau farmacistului dacă iei medicamente, ai o boală, ești însărcinată ori alăptezi.

De exemplu, o etichetă ipotetică arată „Capsule Exemplu”, „Firma Exemplu”, 100 mg de cofeină pe capsulă și două capsule pe zi. Ceri numărul certificatului și cauți în liste exact aceeași denumire, firmă și certificat, apoi verifici dacă nu a fost anulat. Dacă o informație nu se potrivește, nu cumperi produsul până nu primești o lămurire.

În acest exemplu, 100 mg înmulțite cu două capsule înseamnă 200 mg de cofeină pe zi din supliment. La rezultat se adaugă cofeina din cafea, ceai, băuturi energizante și alte produse; fără cantitățile lor nu poți ști totalul zilei. Chiar dacă datele din registru coincid, mai rămân de verificat promisiunea de slăbire și riscurile personale.

Ce arată certificatul și ce nu arată

În România, Legea nr. 56/2021, aplicabilă din 1 aprilie 2021, cere notificarea înainte de punerea pe piață a produselor care intră sub această lege. Suplimentul este un aliment care completează dieta, nu un medicament autorizat să trateze o boală. Dacă i se schimbă formula, este necesară o nouă notificare.

ANMDMR precizează că nu reglementează suplimentele alimentare. Agenția poate analiza însă ingredientele și felul în care este prezentat un produs, pentru a stabili dacă acesta trebuie tratat ca medicament. Notificarea unui supliment nu este o probă că formula a fost testată clinic pentru slăbit.

Ce doze trebuie citite pe etichetă

Uită-te la cantitatea fiecărui ingredient activ, nu doar la greutatea capsulei sau a unui amestec de plante. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară (EFSA) spune că, pentru adulții sănătoși, cofeina din toate sursele este sigură în cantități de cel mult 200 mg la o singură doză și cel mult 400 mg într-o zi. În sarcină, reperul este de până la 200 mg pe zi din toate sursele. Aceste valori nu sunt o recomandare de a lua un produs pentru slăbit.

Dacă eticheta arată extract concentrat de ceai verde, caută și cantitatea de catechine, inclusiv EGCG. În evaluarea din 2018, EFSA a semnalat probleme pentru ficat la doze de cel puțin 800 mg pe zi de catechine din suplimente și nu a stabilit o doză sigură pentru extracte. Ceaiul băut din cană nu este același lucru cu extractul concentrat.

Glucomannanul este o fibră pentru care Uniunea Europeană permite o afirmație despre scăderea în greutate numai în condiții precise: 1 g pe porție, de trei ori pe zi, cu unul sau două pahare de apă înaintea meselor și în cadrul unei diete cu mai puține calorii. Comprimatele pot bloca trecerea prin gât; dacă înghiți greu, cere sfat medical înainte de folosire.

Ce promisiuni de slăbire merită respinse

Fișa pentru specialiști a institutelor naționale de sănătate din SUA descrie dovezile pentru multe suplimente de slăbit drept neconvingătoare. Efectul observat pentru garcinia cambogia și glucomannan este mic sau absent, iar cel al extractului de ceai verde poate fi modest. Rezultatul unui studiu despre un ingredient nu dovedește că un produs cu altă formulă va avea același efect.

Slăbirea rapidă fără schimbarea alimentației ori fără mișcare, rezultatul garantat, lipsa oricărei reacții adverse și promisiunea că produsul vindecă obezitatea sunt semnale de alarmă. Regulamentul european privind afirmațiile de sănătate interzice mesajele care induc în eroare, iar legea română nu permite prezentarea unui supliment drept produs care previne, tratează sau vindecă boli.

Când ceri sfatul medicului sau farmacistului

Cere sfat înainte de cumpărare dacă ai o boală de ficat ori rinichi, hipertensiune, o boală de inimă sau diabet, dacă urmează o operație ori iei tratament regulat. NHS avertizează că produsele pe bază de plante pot interacționa cu medicamente pentru colesterol, depresie, diabet și tensiune, cu anticoagulante și cu contraceptive hormonale. Nu opri un medicament prescris pentru a face loc suplimentului.

În sarcină sau alăptare, nu începe un produs de slăbit pe bază de plante fără medic. Dacă după administrare apare o reacție neobișnuită, oprește produsul și cere sfat medical. Durerea în piept, leșinul, convulsiile ori dificultatea de respirație cer ajutor urgent la 112; păstrează ambalajul și numărul lotului.

Pentru o etichetă înșelătoare, o problemă cu vânzătorul sau o cerere de rambursare, păstrează produsul, ambalajul, lotul, bonul ori factura și reclama. Formularul ANPC permite depunerea reclamației împreună cu dovezile de cumpărare și răspunsul comerciantului.

Întrebări frecvente

Dacă scrie „natural”, este sigur?

Nu. Un ingredient din plante poate avea reacții adverse sau poate interacționa cu medicamentele. Unele produse pentru slăbit pot conține și substanțe care nu apar pe etichetă.

Pot lua două produse pentru slăbit în același timp?

Nu le combina fără să compari toate ingredientele și să ceri verificarea farmacistului. Cofeina și extractele de plante se pot suprapune, iar doza totală crește.

Ce fac dacă nu găsesc doza fiecărui ingredient?

Amână cumpărarea până când producătorul îți dă cantitățile pe porție și pe zi. Greutatea unui amestec nu îți spune cât primești din fiecare substanță.

Este potrivit pentru o adolescentă?

Nu există o aprobare generală care să facă suplimentele de slăbit potrivite adolescenților. Pentru un copil sau adolescent, cere mai întâi sfatul medicului.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Legea nr. 56/2021; registrele Ministerului Sănătății; explicațiile ANMDMR; regulamentele europene privind etichetele și afirmațiile de sănătate; evaluările EFSA despre cofeină și extractul de ceai verde; fișele Office of Dietary Supplements din cadrul National Institutes of Health; recomandările NHS despre produsele pe bază de plante; informațiile Poison Control despre reacțiile la suplimente; formularul ANPC pentru reclamații.