Te poți simți bine când stai singură pentru că îți dorești liniște și ai ales acea pauză. Te poți simți singură chiar și lângă oameni când îți lipsește apropierea, sprijinul sau sentimentul că ești înțeleasă. A fi singură descrie o situație; a te simți singură descrie ce trăiești în acea situație.

Cum recunoști ce îți lipsește

O seară fără companie nu înseamnă că ești izolată. Organizația Mondială a Sănătății numește izolare socială situația în care o persoană are puține relații și contacte. Singurătatea apare când relațiile pe care le are nu îi oferă apropierea de care simte că are nevoie. Cele două nu merg mereu împreună: poți avea puține contacte și să fii mulțumită sau poți avea mulți oameni în jur și să te simți singură.

Ca să alegi ce faci mai departe, uită-te la diferența dintre aceste situații:

Vrei o pauză. Alegi să stai singură și timpul acela îți aduce liniște sau plăcere.

Alegi să stai singură și timpul acela îți aduce liniște sau plăcere. Vrei apropiere. Ai oameni în jur, dar îți lipsește o conversație sinceră, sprijinul ori sentimentul că aparții grupului.

Ai oameni în jur, dar îți lipsește o conversație sinceră, sprijinul ori sentimentul că aparții grupului. Te retragi, deși te doare. Ai vrea să vorbești cu cineva, dar nu faci pasul sau nu simți că ai cui. Atunci merită să cauți o cale de contact ori ajutor, nu doar să numeri orele petrecute singură.

Numărul oamenilor din jur nu arată, de unul singur, dacă primești sprijin și dacă relațiile îți fac bine, explică Organizația Mondială a Sănătății. Contează și dacă ai pe cine te baza, și cum te simți în acele relații.

Când timpul singură îți face bine

Poți alege să stai singură ca să te odihnești, să te plimbi sau să faci ceva ce îți place fără să ții pasul cu altcineva. Într-un studiu publicat în 2023 în Scientific Reports, 178 de persoane și-au descris zilele timp de 21 de zile. Cercetătorii nu au găsit un număr de ore de stat singur potrivit tuturor. În zilele în care participanții alegeau acest timp, ei raportau mai puțin stres și mai multă libertate de a hotărî ce fac.

În loc să fixezi un număr de ore, întreabă-te cum te simți după pauză. Dacă te-ai bucurat de ea, nu trebuie să o umpli cu întâlniri. Dacă ți-ai dorit să suni pe cineva și ai rămas cu senzația că nu ai cui, nevoia ta este de contact, nu de încă o activitate făcută singură.

De ce poți fi singură într-un grup sau în cuplu

La o masă cu prietenii se poate vorbi mult fără să găsești loc pentru ce te apasă. În cuplu, puteți petrece timp împreună fără să vorbiți despre ce simțiți. Prezența unui partener nu este suficientă pentru a feri pe cineva de singurătate, arată raportul publicat în 2025 de Organizația Mondială a Sănătății; contează calitatea relației.

În trei studii cu 1.197 de participanți, publicate în 2024 în Journal of Personality and Social Psychology, singurătatea a fost asociată cu impresia că persoanele apropiate, inclusiv partenerul, oferă mai puțină grijă. Această impresie a fost legată de mai puțină mulțumire în relație și de mai multă singurătate ulterior. Studiile descriu o legătură, nu dovedesc că singurătatea provoacă orice neînțelegere sau că unul dintre parteneri este de vină.

Dacă vrei să deschizi discuția în cuplu, poți numi ce îți lipsește fără să presupui ce gândește celălalt: „Mi-ar prinde bine să stăm de vorbă despre cum ne simțim, nu doar despre ce avem de făcut”. Într-un grup, nevoia poate fi alta: o conversație cu o singură persoană, nu încă o ieșire cu toată lumea.

Ce poți face când îți lipsește apropierea

Începe cu nevoia, apoi alege un pas pe măsura ei. Nu trebuie să rezolvi totul printr-o singură întâlnire.

Numește ce îți lipsește. Este vorba despre cineva care să te asculte, despre ajutor într-o perioadă grea, despre o activitate împreună sau despre un grup în care să te simți primită? Cere lucrul acela cât mai clar. Dacă ai o persoană apropiată, un mesaj poate suna așa: „Ai timp să vorbim zilele acestea? Aș vrea să îți spun ce mă apasă”. Dacă îți este greu să începi, poți propune întâi un apel scurt sau o plimbare. Dacă nu ai pe cine suna, caută un loc în care poți reveni. Un curs legat de ce îți place sau voluntariatul îți pot oferi ocazia să întâlnești oameni. NHS recomandă și mersul în locuri unde poți fi printre alții, precum și mișcarea. Acestea sunt opțiuni de încercat, nu promisiuni că vei găsi imediat o relație apropiată. Vezi ce s-a schimbat după pasul făcut. Dacă o ieșire în grup nu te-a ajutat, poate ai nevoie de o discuție mai personală. Dacă ai încercat să vorbești cu cineva și tot îți este greu, poți discuta cu un medic sau cu un specialist în sănătate mintală.

Când merită să ceri ajutor

Discută cu un medic sau cu un specialist în sănătate mintală dacă anxietatea, stresul ori dispoziția scăzută sunt greu de dus sau dacă pașii încercați nu ajută. NHS recomandă consult medical când dispoziția scăzută durează mai mult de două săptămâni. Acest termen se referă la dispoziția scăzută, nu este un prag după care singurătatea devine o boală.

Există și forme de sprijin care se lucrează împreună cu un specialist. O analiză a 25 de studii, publicată în 2025 în European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, a găsit rezultate diferite între metode; terapia care ajută omul să își observe și să își schimbe gândurile și reacțiile a avut cel mai mare efect dintre cele analizate. Pentru ansamblul studiilor, un efect clar nu s-a păstrat la verificările ulterioare. Nu există o metodă care să funcționeze la fel pentru toți.

Dacă te-ai rănit grav sau există un pericol imediat, sună la 112 în România. Serviciul preia apelurile de urgență și le transmite echipelor care pot interveni; nu este o linie de consiliere pentru singurătate.

Întrebări frecvente

Pot fi fericită fără o relație de cuplu?

Da. Lipsa unui partener nu înseamnă automat singurătate, așa cum prezența unuia nu garantează apropierea. Prietenii, familia sau un grup pot fi, la rândul lor, surse de sprijin.

De ce mă simt singură seara, deși am activități care îmi plac?

O activitate plăcută îți poate ocupa timpul fără să înlocuiască o conversație sau sprijinul pe care ți-l dorești. Întreabă-te dacă îți lipsește cineva cu care să vorbești, o relație mai apropiată sau sentimentul că faci parte dintr-un grup.

Cât durează până trece singurătatea?

Nu există un termen valabil pentru toți. Dacă încercările tale nu ajută, poți cere sprijin fără să aștepți un anumit număr de zile; dacă dispoziția scăzută ține mai mult de două săptămâni, cere un consult medical.

E o problemă dacă nu îmi doresc prieteni?

Nu există un număr de prieteni care stabilește dacă ești bine. Uită-te dacă timpul petrecut singură este alegerea ta și îți face bine sau dacă retragerea vine cu suferință ori cu o stare pe care îți este greu să o duci.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, explicația despre conexiunea socială și raportul Comisiei pentru Conexiune Socială din 2025; Scientific Reports, studiul „Balance between solitude and socializing” din 2023; Journal of Personality and Social Psychology, studiul „How loneliness undermines close relationships and persists over time” din 2024; European Journal of Investigation in Health, Psychology and Education, analiza „Loneliness as a Public Health Challenge” din 2025; NHS, recomandările pentru persoanele care se simt singure; Serviciul de Telecomunicații Speciale, informațiile despre 112.