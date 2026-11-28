Ca să stai mai puțin pe telefon fără să renunți brusc la el, urmărește ce aplicații folosești și alege un singur moment al zilei pe care vrei să îl schimbi. Păstrează apelurile, mesajele și folosirea necesară pentru muncă, apoi testează o limită pe care o poți respecta.

Nu există un număr de ore potrivit pentru toți adulții. Ghidul australian pentru adulți, publicat în martie 2026, nu stabilește un prag universal. Uită-te mai ales la folosirea care îți amână somnul sau îți ocupă timpul rezervat altor activități.

Vezi unde se duce timpul

Pe iPhone, intră în Setări > Screen Time. Dacă măsurarea este oprită, deschide Screen Time Schedule și pornește App & Website Activity. În Daily Average poți alege raportul pe zi sau pe săptămână; acesta arată aplicațiile folosite, de câte ori ai ridicat telefonul și notificările.

Pe Android, intră în Setări > Bunăstare digitală. Graficul arată timpul petrecut în fiecare aplicație, numărul deschiderilor și notificările primite. Tot aici poți pune o limită zilnică unei aplicații.

Urmărește o săptămână obișnuită înainte să schimbi ceva. Notează separat folosirea necesară și momentele în care deschizi telefonul fără să fi plănuit asta: după o notificare, într-o pauză sau înainte de culcare.

Alege o limită pentru un singur obicei

Persoanele care au ales singure să reducă folosirea cu 10%, 20% sau 30% au redus-o mai mult decât cele care au primit o țintă fixă, potrivit unui studiu publicat în 2026 în Social Science & Medicine. Aceste procente au fost testate în studiu, nu sunt limite recomandate tuturor. Alege o reducere pentru aplicația sau intervalul care îți încurcă rutina, nu pentru toate folosirile telefonului la un loc.

Scrie ce vrei să schimbi: aplicația, momentul zilei și timpul pe care îl ocupă acum. Alege o limită pe care vrei să o încerci în săptămâna următoare. Schimbă un singur lucru la început: limita aplicației, notificările ei sau locul în care lași telefonul. După o săptămână, compară aceeași aplicație și același interval cu săptămâna de pornire. Dacă ai ocolit mereu limita, încearcă una mai ușor de respectat.

De exemplu, dacă o aplicație îți ocupă 100 de minute pe zi și alegi să reduci timpul cu 20%, scazi 20 de minute și obții o țintă de 80 de minute pe zi. Dacă raportul săptămânii următoare arată 80 de minute pe zi pentru aceeași aplicație, ai atins ținta din acest exemplu. Nu este o durată recomandată tuturor.

Pe Android, temporizatorul se setează din Setări > Bunăstare digitală > Timp în aplicație > Setează temporizatorul: alegi durata și apeși OK. Când timpul se termină, aplicația se închide și pictograma ei se estompează. Limita se resetează la miezul nopții, dar poate fi ștearsă și mai devreme; nu este un blocaj imposibil de ocolit.

Fă deschiderea automată mai puțin ușoară

Oprește notificările aplicațiilor care nu cer răspuns imediat. Dacă iei telefonul în mână la cină fără un motiv anume, lasă-l în altă cameră până termini. Poți scoate de pe ecranul principal aplicația pe care o deschizi cel mai des din obișnuință.

Un studiu publicat în 2022 în International Journal of Mental Health and Addiction a testat mai multe schimbări mici, între care notificări reduse, telefonul ținut departe și ecranul în tonuri de gri. În una dintre comparații, timpul zilnic de folosire a scăzut în medie cu 57 de minute în grupul care a încercat schimbările și cu 11 minute în grupul de comparație. A fost rezultatul acelor grupuri, nu o scădere promisă fiecărei persoane.

Lasă telefonul deoparte înainte de somn

Dacă telefonul îți amână ora de culcare, încearcă să îl lași deoparte cu 30 de minute înainte de somn și să îl ții departe de pat. Academia Americană de Medicină a Somnului recomandă oprirea dispozitivelor cu cel puțin 30 de minute înainte de culcare, iar NHS recomandă evitarea lor chiar înainte de somn.

Un studiu-pilot publicat în 2020 în PLOS ONE, cu 38 de participanți, a raportat îmbunătățiri ale somnului după patru săptămâni în care grupul testat a evitat telefonul în ultimele 30 de minute înainte de culcare. Studiul este mic și nu arată că această schimbare tratează insomnia. Dacă problemele de somn persistă sau te gândești să iei ceva pentru somn, discută cu un medic înainte.

Reia planul dacă revii la vechiul ritm

Într-un studiu publicat în 2025 în BMC Medicine, 111 studenți au fost incluși într-un test în care grupul de intervenție a redus folosirea telefonului la cel mult două ore pe zi timp de trei săptămâni. După intervenție, timpul petrecut pe telefon a urcat repede spre nivelul inițial. Cele două ore au fost limita testată, nu o recomandare pentru toți adulții.

Dacă revii la vechiul ritm, măsoară din nou o săptămână. Notează ora, aplicația și ce se întâmpla înainte să o deschizi, apoi alege o singură schimbare pentru săptămâna următoare. O promisiune de „detox” cu rezultat garantat în 30 de zile nu este susținută de aceste studii.

Întrebări frecvente

Dacă stau șapte sau opt ore pe telefon, înseamnă că sunt dependentă?

Numărul de ore, luat singur, nu pune un diagnostic. Contează ce faci pe telefon și dacă folosirea lui îți afectează somnul, munca sau relațiile. Dacă simți că nu o poți controla și îți încurcă viața de zi cu zi, cere ajutor unui specialist.

Pot păstra apelurile importante dacă opresc notificările?

Da. Pe iPhone, modul Nu deranjați poate fi programat din Setări > Focus > Nu deranjați, iar anumite persoane sau aplicații pot rămâne exceptate.

Ajută ecranul alb-negru?

Poate face deschiderea telefonului mai puțin atrăgătoare. Într-un experiment cu 112 participanți, publicat online în 2022 în Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, tonurile de gri au redus imediat timpul de folosire măsurat. Studiul nu a găsit și o îmbunătățire imediată a stării de bine.

De ce nu merge limita pe un cont de serviciu sau de școală?

Google avertizează că temporizatoarele Android pot să nu funcționeze pentru unele astfel de conturi. Poți începe cu oprirea notificărilor neesențiale și cu un interval în care lași telefonul departe.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Apple Support, ghidurile despre Screen Time și Nu deranjați; Google Android Help, ghidul despre Bunăstare digitală; Departamentul australian pentru sănătate, ghidul din martie 2026 pentru adulți; Social Science & Medicine, „Self-selected goals outperform assigned goals in reducing mobile phone usage” (2026); International Journal of Mental Health and Addiction, „A Nudge-Based Intervention to Reduce Problematic Smartphone Use” (2022); NHS, „Insomnia”; American Academy of Sleep Medicine, „How to sleep better” (2012); PLOS ONE, studiul-pilot despre evitarea telefonului înainte de culcare (2020); BMC Medicine, studiul despre reducerea timpului pe telefon (2025); Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, „Digital Strategies for Screen Time Reduction” (2022).