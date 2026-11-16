Când copilul are o criză de furie și simți că ai putea țipa sau lovi, asigură-te că nimeni nu se poate răni, apoi oprește-te și respiră adânc de trei ori. Dacă ai nevoie de mai mult timp ca să te liniștești, roagă un adult de încredere să stea cu copilul. Dacă ești singur cu el, rămâi aproape ca să îl poți supraveghea și ia pauza scurtă acolo.

Ce faci în timpul crizei

Îndepărtează obiectele cu care copilul s-ar putea răni sau pe care le-ar putea arunca spre altcineva. Dacă este nevoie, du-i pe ceilalți într-un loc sigur. Fă o pauză înainte să vorbești. CDC recomandă trei respirații adânci când simți că îți pierzi calmul. Pentru o pauză mai lungă, copilul trebuie să rămână în grija altui adult de încredere. Dacă este doar copleșit și nimeni nu este în pericol, rămâi lângă el și lasă-i timp să se liniștească. Dacă lovește sau aruncă obiecte, oprește pericolul și spune limita pe scurt: „Ești furios. Nu te las să lovești.” Nu schimba un „nu” în „da” numai ca să oprești plânsul. Păstrează aceeași limită, fără să lovești, să țipi sau să îl faci de rușine.

Furia copilului poate fi recunoscută fără ca lovirea să fie acceptată. Dacă nu vrea să fie atins, nu insista să îl iei în brațe; rămâi aproape și intervino pentru a-l proteja dacă există un pericol imediat.

Când lovește sau aruncă obiecte

La lovire, spune „Nu te las să lovești” și protejează persoana pe care o poate răni. La aruncarea jucăriilor, ia obiectele care pot răni ori se pot sparge și spune „Jucăria nu este pentru aruncat”. Repetă limita calm dacă gestul se repetă.

Pentru un copil copleșit de emoție, CDC descrie o pauză petrecută împreună cu adultul, care rămâne lângă el și îl sprijină. Pentru lovire sau aruncarea obiectelor, CDC descrie și o pauză scurtă într-un loc sigur. Pentru copiii mici, recomandă un minut de pauză pentru fiecare an de vârstă. Pauza se încheie după două până la patru minute. Apoi, copilului i se amintește cum trebuie să se poarte. Pauza nu înlocuiește oprirea unui pericol imediat.

Legea nr. 272/2004 interzice pedepsele fizice și tratamentele umilitoare sau degradante aplicate copilului. Academia Americană de Pediatrie arată că lovirea, țipetele și rușinarea nu dau rezultate pe termen lung. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că și o pedeapsă fizică socotită ușoară poate escalada.

Ce spui după ce se liniștește

Întreabă simplu ce s-a întâmplat și ascultă răspunsul fără reproșuri. Apoi spune ce poate face în loc să lovească, de pildă să spună că este furios, și laudă-l când folosește cuvinte sau se oprește. Discuția vine după criză, nu când copilul încă țipă sau lovește.

Înaintea următorului episod, gândește-te ce obiecte va trebui să îndepărtezi și pe cine poți chema dacă simți din nou că îți pierzi controlul. Dacă episoadele se repetă, notează cât durează, dacă apare lovirea sau rănirea și dacă cel mic reușește să se calmeze. Aceste detalii te ajută să îi explici medicului ce se întâmplă.

Când ceri ajutor

Discută cu medicul copilului sau cu un specialist în sănătate mintală dacă episoadele se înmulțesc, se agravează, copilul nu se poate calma, se rănește ori agresivitatea pune pe cineva în pericol. Academia Americană de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului recomandă evaluare și când o criză depășește 25 de minute. Dacă ajungi des să îl ții fizic pentru a preveni rănirea, cere sfatul unui specialist despre cum să procedezi.

Cere ajutor și pentru tine dacă nu îți poți controla furia sau te temi că ai putea lovi copilul, recomandă MedlinePlus. Dacă un copil este lovit ori supus altei forme de violență, oricine poate face o sesizare gratuită la 119, de unde cazul este preluat de specialiștii pentru protecția copilului. Pentru un pericol iminent, sună la 112.

Întrebări frecvente

Sunt obișnuite crizele de furie la 18 luni?

Da. NHS arată că ele sunt frecvente în jurul acestei vârste și devin mult mai rare până la 4 ani.

Cât durează de obicei o criză la un copil mic?

La copiii între 18 luni și 3 ani, Academia Americană de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului indică, de obicei, între 2 și 15 minute. O criză de peste 25 de minute este un motiv pentru evaluare.

Ce fac dacă se întâmplă în public?

Mută copilul într-un loc mai sigur și mai liniștit, dacă poți, și păstrează limita spusă calm. Nu îi da ce cere doar pentru a opri criza în fața altora.

Ce fac dacă episoadele rămân dese după 5 ani?

Discută cu medicul copilului. MedlinePlus recomandă să ceri ajutor când crizele apar frecvent sau se agravează după această vârstă.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Legea nr. 272/2004; CDC; NHS; Organizația Mondială a Sănătății; Academia Americană de Pediatrie; Academia Americană de Psihiatrie a Copilului și Adolescentului; MedlinePlus; portalul oficial al serviciilor publice; ANITP, DSU și ASSMB.