Ca să pui limite copilului fără să fii prea severă sau prea permisivă, alege reguli puține, clare și potrivite vârstei, apoi aplică-le cu calm. Îi poți asculta supărarea fără să schimbi regula doar ca să oprești protestul.

Fermitatea se referă la ce face copilul, nu la cât valorează el. Poți spune „Văd că ești furios. Nu te las să lovești”, apoi îl ajuți să găsească alt fel de a-și arăta furia.

O limită fermă nu cere frică

Un părinte ferm și atent pune limite, le explică și ascultă copilul. Acest fel de a crește copilul se numește „autoritativ”. Stilul autoritar cere ascultare fără discuții, iar cel permisiv oferă căldură, dar prea puține reguli.

O analiză a lui Pinquart, publicată în 2018 în Journal of Cross-Cultural Psychology, a reunit 428 de studii din mai multe regiuni. Stilul autoritativ a fost legat de rezultate pozitive pentru copii, iar cel autoritar, de rezultate negative. Aceste legături nu dovedesc că felul în care se poartă părintele este singura cauză a rezultatelor copilului.

Regula trebuie să se potrivească vârstei

În primul an, îndepărtezi pericolul

Un bebeluș nu se poate baza pe o interdicție pe care să o țină minte. Îndepărtează obiectul periculos și oferă-i unul sigur. Adulții care îl îngrijesc au nevoie de aceleași reguli de bază, recomandă Academia Americană de Pediatrie.

La 2-5 ani, spui ce are de făcut

Începe cu o regulă importantă și adaugă altele treptat. Copiii mici pot reține două-trei reguli deodată, arată CDC. În loc de „Nu mai alerga”, spune „Mergem pe jos în casă”.

Dă o singură instrucțiune, pe un ton calm. Poți oferi două alegeri pe care le accepți: „Pui cuburile în cutie sau pe raft?”. Dacă nu poate încă să facă ce îi ceri, schimbă cerința; faptul că nu reușește nu înseamnă neapărat că refuză să asculte.

La 6-10 ani, discuți responsabilitățile

Spune ce aștepți și ascultă ce îl încurcă. De pildă, puteți stabili împreună când strânge jocul după folosire și ce se întâmplă dacă îl lasă pe jos. Urmarea trebuie să fie rezonabilă și legată de regula încălcată, recomandă Academia Americană de Pediatrie.

În adolescență, lași mai mult loc de alegere

Păstrează limitele de siguranță și spune limpede ce aștepți, dar ascultă propunerea adolescentului. Pe măsură ce poate lua decizii mai bine, redu controlul direct, recomandă UNICEF. De exemplu, puteți stabili ce schimbări de plan trebuie anunțate acasă, lăsându-l să-și organizeze restul timpului.

Cum stabilești o regulă și ce faci dacă e încălcată

La un copil mic care aruncă jucării, regula poate fi „Ținem jucăriile în mână sau le punem jos”. Ea spune ce poate face copilul, nu doar ce îi este interzis. Alege regula când sunteți calmi și spune-le-o și celorlalți adulți care îl îngrijesc.

Arată-i ce aștepți: „Jucăria stă în mână sau pe jos”. Cere un lucru pe care îl poate face la vârsta lui. Dacă o aruncă, oprește gestul și dă un singur avertisment pe care îl vei respecta: „Dacă o mai arunci, pun jucăria deoparte”. Dacă este furios, îi poți recunoaște supărarea fără să retragi limita. Dacă o aruncă din nou, pune jucăria deoparte imediat și explică pe scurt de ce. CDC recomandă ca urmarea să fie legată de faptă, nu o pedeapsă fără legătură cu ea. Când se liniștește, arată-i din nou cum poate folosi jucăria. Observă și laudă următorul gest în care respectă regula; nu rămâneți blocați în ceartă. Dacă aruncă jucăria în situații repetate, verifică dacă cerința este potrivită pentru ce poate face. Dacă este prea grea, simplific-o și exersați din nou când este calm; nu o schimba doar în mijlocul protestului.

Același răspuns la încălcări asemănătoare îl ajută să înțeleagă ce urmează. Nu este nevoie ca fiecare zi să fie identică: dacă apare o excepție reală, spune că este o excepție și explică de ce.

Plânsul nu se pedepsește

Un copil poate fi supărat și tot trebuie oprit dacă lovește sau aruncă obiecte. Rămâi aproape, ajută-l să se calmeze și lasă explicația mai lungă pentru după aceea. CDC recomandă să accepți emoția, dar să pui limită comportamentului care rănește.

Amenințările, insultele, rușinarea și lovirea nu sunt necesare ca să fii fermă, arată Academia Americană de Pediatrie. În România, Legea nr. 272/2004 interzice pedepsele fizice și tratamentele umilitoare sau degradante. Regula se poate păstra fără să fie atacată demnitatea copilului.

Dacă ai țipat sau ai cedat

Mai întâi, asigură-te că micuțul este în siguranță și ia o pauză ca să te liniștești. Apoi spune ce ai făcut, cere-ți scuze fără să dai vina pe el și explică ce vei face diferit data viitoare, așa cum recomandă Academia Americană de Pediatrie. Poți păstra limita inițială dacă era potrivită.

Dacă ai cedat de mai multe ori după protest, anunță din nou regula când copilul este calm și spune ce urmează dacă este încălcată. Aplică numai o urmare pe care ești pregătită să o respecți, apoi revino la comunicarea obișnuită. CDC recomandă această ordine: avertisment, urmare imediată, explicație scurtă și atenție pentru comportamentul bun.

Întrebări frecvente

Pot ignora un comportament supărător?

CDC descrie retragerea atenției pentru unele comportamente minore. Nu ignora foamea, oboseala, boala, suferința reală, agresiunea sau un gest periculos; copilul are atunci nevoie de ajutor ori de oprirea gestului.

Este potrivită o pauză scurtă fără atenție?

În ghidul CDC pentru copiii mici, o astfel de pauză poate fi folosită pentru comportamente periculoase sau agresive ori pentru încălcarea unei reguli după avertisment. Locul trebuie să fie sigur, iar reperul CDC este un minut pentru fiecare an de vârstă. Nu este o pedeapsă pentru plâns și nu înlocuiește sprijinul când copilul este copleșit.

Ce fac dacă adulții care îl îngrijesc au reguli diferite?

Stabiliți împreună câteva reguli clare și răspundeți asemănător la încălcarea lor. CDC recomandă ca toți adulții care îngrijesc copilul să cunoască și să aplice regulile.

Cum adaptez limita dacă are dificultăți de dezvoltare?

Pornește de la ce poate face copilul, nu de la ce te-ai aștepta să facă la vârsta lui. Dacă are nevoie de limite adaptate pentru autism, ADHD sau altă dificultate de dezvoltare, discută cu pediatrul sau cu psihologul copilului.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: Parlamentul României, Legea nr. 272/2004; Academia Americană de Pediatrie; CDC, recomandările pentru regulile și comportamentul copiilor mici; UNICEF, recomandările pentru adolescenți; Pinquart, „Do the associations of parenting styles with behavior problems and academic achievement vary by culture? Results from a meta-analysis”, Journal of Cross-Cultural Psychology, 2018.