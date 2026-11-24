Mai puțină sare, mișcarea regulată și mesele cu mai multe legume și fructe pot scădea tensiunea arterială. Ca să știi dacă ai nevoie și de medicamente, măsoară corect timp de cel puțin 4 zile și discută media cu un medic; obiceiurile sănătoase nu înlocuiesc automat pastilele.

Cafeaua nu trebuie eliminată de toată lumea, deși poate ridica tensiunea pentru scurt timp. O singură valoare mare nu stabilește că ai hipertensiune.

Cum măsori tensiunea acasă

Folosește un aparat automat, verificat pentru măsurători corecte, cu manșetă potrivită pe braț. Aparatele puse pe deget sau la încheietură sunt mai puțin fiabile. Pentru un jurnal util la consult, urmează pașii în această ordine:

Cu 30 de minute înainte, evită cafeaua și alte surse de cofeină, fumatul și efortul. Golește vezica, apoi stai liniștită cel puțin 5 minute. Sprijină spatele și brațul, ține brațul la nivelul inimii și nu vorbi în timpul măsurării. Fă două citiri dimineața și două seara, la cel puțin un minut distanță între citirile din fiecare pereche. Notează-le cel puțin 4 zile, ideal 7. Nu folosi prima zi la calcul. Fă separat media valorilor mari și media valorilor mici din zilele rămase și du jurnalul la medic.

Iată un jurnal ipotetic de 4 zile. Valorile sunt alese doar ca să arate calculul, nu reprezintă măsurătorile unei persoane:

Ziua 1: dimineața 140/90 și 140/90 mmHg; seara 140/90 și 140/90 mmHg. Ziua se elimină.

Ziua 2: dimineața 140/90 și 135/85 mmHg; seara 135/85 și 140/90 mmHg.

Ziua 3: dimineața 135/85 și 140/90 mmHg; seara 140/90 și 135/85 mmHg.

Ziua 4: dimineața 140/90 și 135/85 mmHg; seara 135/85 și 140/90 mmHg.

În ultimele 3 zile rămân 12 citiri: 6 de 140/90 și 6 de 135/85 mmHg. Media valorii mari este (6 × 140 + 6 × 135) ÷ 12 = 137,5 mmHg, iar media valorii mici este (6 × 90 + 6 × 85) ÷ 12 = 87,5 mmHg. Media de 137,5/87,5 mmHg trece pragul de 135/85 mmHg folosit pentru măsurătorile de acasă, deci jurnalul trebuie discutat cu medicul; nu este, singur, un diagnostic.

Ce faci în funcție de valori

Pragul folosit în cabinet nu este același cu cel pentru media de acasă. Ghidul NICE pentru adulți confirmă hipertensiunea când valoarea din cabinet este de cel puțin 140/90 mmHg, iar media măsurată acasă este de cel puțin 135/85 mmHg.

Valoare și loc Ce poate arăta Ce faci Acasă, medie sub 135/85 mmHg Sub pragul folosit acasă Arată medicului jurnalul dacă ai și alte valori repetat mari. Acasă, medie de cel puțin 135/85 mmHg Valori crescute Cere un consult și du jurnalul. În cabinet, cel puțin 140/90 mmHg Valoare crescută la consult Confirmarea se face și cu măsurători în afara cabinetului. Valoarea mare de cel puțin 180 sau valoarea mică de cel puțin 120 mmHg, fără semne de alarmă Valoare foarte mare Repetă măsurarea și cere rapid evaluare medicală. Valoarea mare de cel puțin 180 sau valoarea mică de cel puțin 120 mmHg, cu semne de alarmă Posibilă urgență Sună la 112.

Semnele de alarmă includ durere în piept, lipsă de aer, confuzie, slăbiciune ori tulburări de vorbire sau de vedere. Dacă valoarea foarte mare persistă fără aceste semne, medicul trebuie să caute rapid posibile afectări ale organelor; când nu le găsește, ghidul NICE prevede repetarea măsurării în cel mult 7 zile. Nu lua o doză suplimentară de pastile fără indicație medicală.

Cât ajută să reduci sarea

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților sub 5 g de sare pe zi, adică sub 2.000 mg de sodiu. Intră aici și sarea din alimente, nu doar cea adăugată acasă. Compară etichetele la pâine, mezeluri, gustări sărate, sosuri, cuburi concentrate și produse instant; alege mai des alimente proaspete sau puțin procesate.

Într-un studiu publicat în JAMA în 2023, 213 adulți de vârstă mijlocie și vârstnici au urmat, pe rând, câte o săptămână cu mult și cu puțin sodiu. După săptămâna cu puțin sodiu, valoarea mare a tensiunii era, în medie, cu aproximativ 8 mmHg mai mică decât după săptămâna cu mult sodiu. Este media grupului, nu o scădere garantată fiecărei persoane.

Ce pot schimba mișcarea și mesele

Ghidul european pentru inimă din 2024 recomandă cel puțin 150 de minute pe săptămână de mișcare moderată, cum este mersul alert, sau 75 de minute de efort intens, plus exerciții de forță de două-trei ori pe săptămână. Poți împărți mișcarea în mai multe zile și crește treptat ritmul. Ghidul estimează că mișcarea regulată de tipul mersului alert poate coborî valoarea mare a tensiunii cu până la 7-8 mmHg și pe cea mică cu până la 4-5 mmHg.

Contează și mesele. Într-un studiu publicat în New England Journal of Medicine în 1997, cu 459 de adulți, un mod de a mânca bogat în fructe, legume și lactate cu puține grăsimi, dar sărac în grăsimi saturate, a redus tensiunea. La participanții cu hipertensiune, scăderea față de alimentația de comparație a fost de 11,4 mmHg pentru valoarea mare și 5,5 mmHg pentru cea mică. Rezultatele studiilor nu sunt ținte personale și nu arată că pastilele pot fi oprite.

Trebuie să renunți la cafea?

Nu automat. Cofeina poate ridica temporar tensiunea, dar ghidul european nu leagă consumul de cafea, în populația generală, de un risc mai mare de hipertensiune. Dacă observi creșteri repetate după cafea, palpitații sau insomnie, discută consumul cu medicul; băuturile energizante pot conține mai multă cofeină.

Nu bea cafea în cele 30 de minute dinaintea măsurării. Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară consideră că până la 400 mg de cofeină pe zi nu ridică probleme pentru majoritatea adulților sănătoși. Aceasta nu este o limită de tratament pentru cineva cu hipertensiune și nu se aplică gravidelor.

Când intră medicamentele în tratament

Medicul folosește media măsurătorilor și verifică dacă există diabet, boală de rinichi sau de inimă ori semne că tensiunea a afectat organele. Evaluarea poate cuprinde analize de sânge și urină, o înregistrare a activității inimii, numită electrocardiogramă, și examinarea ochilor. Contează și riscul de a face o boală de inimă sau a vaselor în anii următori.

Pentru hipertensiunea confirmată, ghidul european recomandă medicamente împreună cu schimbări de stil de viață. Ghidul NICE recomandă pastile în hipertensiunea mai severă și persistentă; în formele mai ușoare, la adulții sub 80 de ani, discutarea lor depinde și de bolile asociate, afectarea organelor și riscul calculat pentru următorii 10 ani. De aceea, două persoane cu valori apropiate pot primi recomandări diferite. Medicul stabilește și valoarea spre care urmărește să coboare tensiunea, în funcție de starea fiecărei persoane.

Nu există o doză de pastile potrivită tuturor. Alegerea ține și de rinichi, diabet, sarcină, alte medicamente și felul în care este suportat tratamentul. Un inhibitor ECA și un sartan, două familii de medicamente pentru tensiune, nu se combină pe cont propriu; dacă tratamentul include spironolactonă, medicul urmărește potasiul și funcția rinichilor.

Nu modifica dozele și nu opri pastilele doar fiindcă aparatul arată valori bune: acestea pot fi efectul tratamentului. Dacă valorile rămân mari, du medicului jurnalul în loc să dublezi singură doza. Ghidul OMS din 2021 recomandă control lunar după începerea sau schimbarea pastilelor, până la atingerea țintei stabilite; după controlul tensiunii, vizitele pot fi la 3-6 luni.

Întrebări frecvente

Pe care braț măsor tensiunea?

La prima evaluare, pe ambele brațe. Dacă diferența rămâne mai mare de 15 mmHg la repetare, măsurătorile următoare se fac pe brațul cu valoarea mai mare.

Pot înlocui sarea obișnuită cu sare cu potasiu?

Cere sfatul medicului înainte dacă ai boală de rinichi, diabet, ești însărcinată, ești în vârstă sau iei un inhibitor ECA, un sartan ori alte medicamente care cresc potasiul. În aceste situații, potasiul în exces poate fi periculos.

Pot face un antrenament intens dacă am tensiunea mare?

Dacă, în repaus, valoarea mare depășește 200 mmHg sau cea mică depășește 110 mmHg, amână antrenamentul intens și cere o evaluare medicală. Intensitatea mișcării se adaptează la valorile tale și la starea de sănătate.

Ce fac dacă sunt însărcinată și iau pastile pentru tensiune?

Anunță imediat medicul, fără să schimbi singură tratamentul. Inhibitorii ECA și sartanii pot afecta sarcina. Ghidul NICE pentru sarcină spune că ei trebuie opriți și înlocuiți cu îndrumarea unui medic. Cel mai bine este ca oprirea să aibă loc în cel mult două zile lucrătoare după anunțarea sarcinii.

Se folosesc aceleași praguri și la copii?

Nu. Pragurile pentru adulți nu se aplică automat copiilor; valorile lor trebuie evaluate de un medic care îngrijește copii.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: ghidurile NICE pentru hipertensiunea la adulți și în sarcină; ghidul Societății Europene de Cardiologie din 2024; recomandările Organizației Mondiale a Sănătății despre sodiu și tratamentul hipertensiunii; studiul despre reducerea sodiului publicat în JAMA în 2023; studiul despre alimentația DASH publicat în New England Journal of Medicine în 1997; recomandările American Heart Association despre măsurarea tensiunii acasă și cofeină; evaluarea Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară despre cofeină.