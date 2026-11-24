În colecțiile pentru primăvara 2027, case precum Prada, Dior și Chanel au pus în prim-plan fustele, lenjeria purtată la vedere și combinațiile de haine neașteptate. Pentru cine vrea să încerce aceste idei, multe ținute pot fi alcătuite din piese deja aflate în dulap, fără a cumpăra un costum complet de podium.

Colecțiile au fost prezentate în 2026, pentru sezonul următor. La Paris, prezentările au avut loc între 29 septembrie și 6 octombrie 2026, potrivit calendarului oficial. Piesele inspirate de smoking apăruseră și în colecțiile pentru toamna 2026, dar pentru primăvară sunt propuse inclusiv în ținute de zi.

Blugii decorați și fustele merg cu haine simple

Blugii drepți sau largi cu broderii, paiete și mărgele au apărut în colecțiile sezonului, inclusiv la Bode. O cămașă albă păstrează blugii în centrul ținutei. Pentru seară, aceeași pereche poate fi purtată cu un top strălucitor.

La Prada, fusta a fost piesa principală în 63 de ținute pentru primăvara 2027. Multe modele se opreau sub genunchi, iar unele aveau aplicații sau porțiuni transparente. O fustă cu detalii poate fi combinată cu un tricou simplu, în locul unei ținute alcătuite numai din piese elegante.

Pantalonii negri de costum sunt o altă piesă care poate trece de la o ocazie la alta. În colecțiile inspirate de smoking, talia a fost marcată cu o bandă lată; acasă, o curea lată poate avea acest rol. Pantalonii pot fi purtați cu sacou și pantofi eleganți sau separat, cu un tricou alb.

Imprimeurile și lenjeria vizibilă cer o alegere clară

Chanel, Dries Van Noten și Valentino au pus alături piese cu imprimeuri diferite. O variantă ușor de încercat este o cămașă cu dungi, o fustă simplă și cizme cu imprimeu animalier: cele două imprimeuri rămân separate de piesa fără model.

La Dior și Altuzarra, sutienul a fost lăsat la vedere sub cămașă sau purtat ca piesă principală. O bustieră ori un sutien din dantelă poate apărea sub o cămașă albă, descheiată doar la nasturii de sus, alături de o fustă până la jumătatea gambei. Cămașa schimbă cât de multă lenjerie se vede, fără a cere o altă ținută.

Piesele cu buzunare au primit și ele o variantă mai îngrijită la Celine. O jachetă kaki sau o cămașă cu buzunare poate fi purtată cu pantaloni cargo, adică pantaloni cu buzunare mari. O geantă colorată ori pantofii cu toc adaugă contrast hainelor practice.

Auriul și eșarfele pot schimba o ținută de zi

Saint Laurent a folosit mult auriu în colecția pentru primăvara 2027. În locul unei ținute aurii din cap până în picioare, un top cu luciu metalic poate fi purtat cu pantaloni negri sau cu blugi albi. Astfel, piesa lucioasă rămâne singurul accent.

La Tory Burch, eșarfele cu pene au fost asociate cu haine purtate ziua, nu doar cu ținute de seară. O eșarfă cu franjuri sau din blană artificială poate fi așezată peste o cămașă cu aspect satinat ori peste un palton simplu. Este o cale de a încerca direcția văzută pe podium fără a schimba restul hainelor.