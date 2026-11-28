Da, poți merge cu copilul la medic dacă sistemul cardului de sănătate nu funcționează. Un copil sub 18 ani este asigurat fără plata contribuției și nu are nevoie de card național pentru consultație.

La 27 noiembrie 2026, CNAS a anunțat că problemele sistemului nu opresc acordarea serviciilor medicale. Când CNAS constată și comunică întreruperea, furnizorul poate acorda serviciile fără verificarea electronică pe loc și le raportează ulterior.

Ce acte pregătești pentru copil

Legea nr. 95/2006 prevede că minorii sunt asigurați fără contribuție și că primesc servicii fără card național de sănătate. Pentru a dovedi că pacientul este copil sub 18 ani, ia certificatul lui de naștere sau cartea de identitate. Ține la îndemână și CNP-ul.

La medicul de familie, prezintă actul copilului. Pentru o consultație decontată la un specialist, inclusiv la pediatru, este necesar de regulă și biletul de trimitere. La urgență nu este necesar; pentru a doua și a treia consultație cerută de specialist în vederea stabilirii diagnosticului sau tratamentului nu trebuie un bilet nou.

Scrisorile medicale, lista tratamentelor și carnetul de vaccinări îl pot ajuta pe medic, dacă le ai. Nu sunt acte cerute pentru orice consultație. Poți lua și actul tău de identitate, dar dovada că pacientul este copil asigurat se face cu documentul copilului.

Ce se schimbă când verificarea nu merge

Nu orice problemă de la calculatorul cabinetului înseamnă o întrerupere anunțată de CNAS. Regula de acordare a serviciilor fără verificare electronică pe loc se aplică atunci când CNAS constată și comunică întreruperea sistemului. Dacă problema apare doar la cabinet, furnizorul poate cere lămuriri casei de asigurări; părintele nu trebuie să presupună că se aplică aceeași procedură.

Situația Ce prezinți Ce se întâmplă Medic de familie, întrerupere anunțată Actul copilului Consultația acoperită poate fi acordată fără verificare pe loc. Specialist, întrerupere anunțată Actul copilului și, de regulă, biletul de trimitere Consultația acoperită poate fi acordată fără verificare pe loc. Medic de familie, problemă doar la cabinet Actul copilului Cabinetul poate cere lămuriri casei de asigurări. Specialist, problemă doar la cabinet Actul copilului și, de regulă, biletul de trimitere Cabinetul poate cere lămuriri casei de asigurări. Urgență Fără card și fără bilet de trimitere Copilul poate primi îngrijiri de urgență.

Ce spui la cabinet și ce faci dacă apare un refuz

Spune că pacientul este copil sub 18 ani și arată certificatul de naștere sau cartea lui de identitate. Prezintă biletul de trimitere dacă mergi la specialist pentru o consultație care îl cere. Dacă verificarea electronică nu merge, întreabă dacă întreruperea a fost comunicată de CNAS și dacă serviciul poate fi înregistrat fără verificare pe loc. Dacă este numai o problemă a cabinetului, cere să fie clarificată cu casa de asigurări. Dacă ți se cer bani sau consultația este refuzată, întreabă dacă furnizorul are contract cu casa de asigurări și dacă serviciul cerut este acoperit. Cere motivul refuzului în scris; dacă plătești, cere chitanță și păstrează actele consultației. Sesizează casa de asigurări sau folosește formularul CNAS pentru probleme întâmpinate la furnizori. CNAS indică și numărul verde 0800-800-950.

Defecțiunea sistemului nu face automat cu plată o consultație decontată, acordată de un furnizor aflat în contract cu casa de asigurări. Un serviciu neacoperit sau oferit de un furnizor fără contract poate costa bani; suma depinde de serviciu și de tariful furnizorului. O sesizare nu aduce automat înapoi suma plătită.

Unde mergi în caz de urgență

Copilul poate fi dus la unitatea sau centrul de primiri urgențe ori la camera de gardă fără card și fără bilet de trimitere. Dacă viața lui este în pericol, sună la 112.

Întrebări frecvente

Copilul poate primi investigații când sistemul nu merge?

Da, întreruperea comunicată de CNAS permite acordarea serviciilor medicale fără verificarea electronică pe loc. Dacă investigația cere bilet de trimitere, acesta rămâne necesar.

Poate avea loc o consultație la distanță fără card?

Da. CNAS precizează că serviciile medicale acordate la distanță nu cer folosirea cardului.

Când este transmisă consultația acordată fără verificare electronică?

Furnizorul o trimite până se încheie luna aceasta sau, cel mai târziu, la data stabilită în contract pentru raportarea activității din luna anterioară. Părintele nu face această raportare.

Când va funcționa din nou sistemul?

CNAS a anunțat la 27 noiembrie 2026 că lucrează la restabilirea lui, fără să dea o dată pentru rezolvarea completă.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: Legea nr. 95/2006; Contractul-cadru aprobat prin HG nr. 521/2023; instrucțiunile Ministerului Sănătății și CNAS pentru biletul de trimitere la investigații; Ghidul asiguratului, CNAS, ianuarie 2025; informarea CNAS din 27 noiembrie 2026.