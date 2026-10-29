Accesoriile de toamnă din colecțiile pentru sezonul rece 2026 pot fi purtate și cu hainele deja aflate în dulap. O broșă poate schimba un sacou simplu, iar o curea poate da altă formă unei rochii. Pentru cumpărătoare, întrebarea utilă este ce piesă se potrivește hainelor pe care le poartă deja și ce trebuie verificat înainte de plată.

O selecție publicată de ELLE România pe 27 octombrie 2026 cuprinde șapte tipuri de accesorii. Cataloagele oficiale oferă câteva puncte de plecare concrete: Chanel listează broșe pentru toamnă-iarnă 2026, Ralph Lauren include curele în colecția de toamnă 2026, iar Fendi prezintă geanta My Peekaboo pentru colecția 2026-2027. Aceste pagini arată piese și colecții, nu spun cât costă un accesoriu asemănător într-un magazin din România.

O piesă nouă, mai multe ținute

Broșa poate fi prinsă pe reverul unui sacou sau al unui palton simplu. Înainte de cumpărare, contează cât de mare este față de haina pe care va fi purtată și cum se închide. O piesă mică poate fi mai ușor de mutat între haine decât una care ocupă aproape tot reverul.

Cureaua poate schimba felul în care arată o rochie dreaptă sau un palton. Lungimea și lățimea ei trebuie comparate cu hainele din dulap; fotografia unui model purtat pe podium nu arată dacă se va închide confortabil peste un palton anume. Pentru o geantă, dimensiunile și felul în care se închide sunt mai utile la alegere decât numele colecției.

Pantofii cu baretă în T, colierele cu pandantiv, ochelarii sportivi și mănușile lungi apar și ele în selecția ELLE. Aceasta este o selecție de modă, nu o măsurare a vânzărilor sau o garanție că fiecare piesă văzută pe podium se găsește în magazinele din România.

Ce se verifică înainte de plată

Mai întâi se alege haina cu care va fi purtat accesoriul. Apoi se compară culoarea, dimensiunile și sistemul de închidere cu acea haină.

Se verifică prețul final, inclusiv livrarea, și se citesc materialele și instrucțiunile de îngrijire. Pentru produsele textile, compoziția fibrelor trebuie afișată clar înainte de cumpărare, inclusiv online.

Se păstrează comanda, factura și dovada plății. Pentru cumpărăturile online acoperite de OUG nr. 34/2014, retragerea se anunță în 14 zile de la primirea produsului, cu excepțiile prevăzute de lege. Produsul se trimite înapoi în cel mult 14 zile de la anunțarea retragerii.

Dacă produsul primit nu corespunde comenzii sau are un defect, se contactează vânzătorul. Potrivit OUG nr. 140/2021, vânzătorul răspunde pentru neconformitățile constatate în doi ani de la livrare; legea prevede, între soluții, repararea sau înlocuirea fără costuri.

Produsele colecțiilor de sezon pot ajunge la vânzare la date diferite, în funcție de marcă și de țară. Pentru un model ales, disponibilitatea în România se verifică pe pagina comerciantului înainte de comandă.