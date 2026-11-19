După 40 de ani, îți poți organiza săptămâna cu cinci plimbări alerte de câte 30 de minute și două ședințe de forță, lăsând zile mai ușoare între antrenamente. Pentru recuperare, bea apă, mănâncă obișnuit după efort și păstrează timp pentru cel puțin șapte ore de somn.

Cum arată o săptămână de mișcare

Organizația Mondială a Sănătății recomandă adulților între 18 și 64 de ani între 150 și 300 de minute de mișcare moderată pe săptămână sau între 75 și 150 de minute de efort intens. Pe lângă acestea, fă exerciții care întăresc toate grupele de mușchi în minimum două zile. Mersul alert, bicicleta și înotul pot acoperi partea de mișcare moderată; la acest ritm poți vorbi, dar nu poți cânta comod.

Acest program adună 150 de minute de mers alert și așază ședințele de forță în zile separate. Plimbările pot fi împărțite în ieșiri mai scurte, dacă nu ai 30 de minute libere dintr-odată.

Luni: 30 de minute de mers alert și exerciții de forță.

Marți: 30 de minute de mers alert.

Miercuri: odihnă sau mișcare ușoară.

Joi: 30 de minute de mers alert și exerciții de forță.

Vineri: 30 de minute de mers alert.

Sâmbătă: 30 de minute de mers alert sau bicicletă.

Duminică: odihnă sau o plimbare ușoară.

Într-o ședință de forță poți combina ridicări de pe scaun, împingeri la perete, trasul unei benzi elastice spre corp, ridicări ale bazinului de pe podea și un exercițiu pentru abdomen. Împreună, exercițiile trebuie să lucreze picioarele, șoldurile, spatele, abdomenul, pieptul, umerii și brațele. NHS dă ca reper între 8 și 12 repetări pentru fiecare exercițiu și cel puțin două serii, la care poți ajunge treptat. Forța se adaugă mersului sau bicicletei; nu ține automat locul minutelor de mișcare moderată.

Cum ajungi treptat la acest program

Dacă acum faci puțină mișcare, nu trebuie să începi cu întreaga săptămână din exemplu. OMS recomandă să pornești cu puțin și să crești treptat durata, numărul ședințelor și intensitatea. Folosește programul ca țintă, nu ca obligație pentru prima săptămână.

În primele săptămâni, alege plimbări scurte, la un ritm la care poți conversa. La forță, începe cu greutatea corpului sau cu o bandă care opune puțină rezistență; dacă două serii sunt prea mult, fă una. În săptămânile următoare, prelungește unele plimbări sau adaugă o ieșire scurtă. La exercițiile de forță, apropie-te de două serii a câte 8-12 repetări înainte de a crește rezistența. Când programul îți permite și te simți bine, poți ajunge la cele cinci plimbări de 30 de minute și la două zile de forță din exemplu. Nu mări în același timp durata, ritmul și greutatea folosită.

Înainte de efort, mergi încet între 5 și 10 minute, apoi încetinește alte 5-10 minute la final, așa cum recomandă American Heart Association. Aceste minute intră în ținta de 150 de minute numai dacă le faci la o intensitate moderată; mersul lent de încălzire nu se adună automat. O zi fără antrenament intens poate rămâne o zi cu mișcare ușoară.

În sarcină și după naștere, OMS recomandă cel puțin 150 de minute de mișcare moderată pe săptămână dacă nu există contraindicații, dar programul se adaptează situației. Pentru boli cronice, dizabilități sau dureri articulare, planul trebuie potrivit stării de sănătate; nu forța un exercițiu care provoacă durere și cere sfatul medicului pentru alegerea mișcărilor. Nu există în aceste recomandări un program unic pentru menopauză.

Ce mănânci și bei după antrenament

Dacă te antrenezi mai puțin de 60 de minute, de regulă îți ajunge apa. Cât bei depinde de cât transpiri, cât durează efortul și de condițiile în care te miști. După o ședință obișnuită, masa următoare poate include iaurt cu ovăz și fructe, ouă cu pâine ori orez cu pește sau tofu: alimente care aduc proteine și carbohidrați.

Dacă ai făcut efort mai mult de 90 de minute, MedlinePlus recomandă să consumi carbohidrați, poate și proteine, în cele două ore de după efort, ca să îți refaci rezervele de energie. Pentru sportivi, aceeași sursă indică aproximativ 1,2-2,0 grame de proteine pe kilogram de greutate corporală pe zi, în funcție de activitate și de persoană. Aceasta nu este o doză pe care fiecare femeie care merge la plimbare trebuie să o urmărească.

Somnul face parte din recuperare

CDC recomandă cel puțin șapte ore de somn pentru adulții între 18 și 60 de ani și între șapte și nouă ore pentru cei între 61 și 64 de ani. Culcă-te și trezește-te cam la aceleași ore, închide ecranele cu minimum 30 de minute înainte să te culci și evită cofeina după-amiaza ori seara. Mișcarea făcută în timpul zilei poate face parte din această rutină.

Dacă nu poți dormi bine de luni de zile sau lipsa somnului îți afectează viața de zi cu zi, NHS recomandă un consult medical. Mai mult efort nu este o soluție pentru o oboseală care continuă.

Vitaminele nu sunt un înlocuitor pentru analize

Vitamina B12 nu dă mai multă energie unei persoane care are deja suficientă, arată institutul american NIH. Lipsa de B12 poate provoca însă oboseală și slăbiciune, uneori împreună cu furnicături sau palpitații. Persoanele care nu consumă produse animale și cele cu anumite boli digestive ori tratamente au risc mai mare de deficit.

Menstruațiile abundente și sarcina cresc riscul de lipsă de fier, care poate provoca oboseală și probleme de concentrare. Dacă oboseala persistă sau îți încurcă activitățile, medicul poate stabili ce analize sunt potrivite; cauza poate fi și alta decât o carență. Nu lua fier sau doze mari de vitamina D doar pentru energie: limitele superioare pentru adulți sunt 45 mg de fier pe zi și 4.000 UI de vitamina D pe zi din toate sursele. Acestea sunt limite de siguranță, nu doze recomandate, iar un tratament prescris poate urma alte reguli.

Când oprești efortul și ceri ajutor

Oprește antrenamentul și cere ajutor medical dacă apar presiune sau durere în piept, amețeală, confuzie, lipsă neobișnuită de aer, oboseală extremă ori bătăi rapide sau neregulate ale inimii. Durerea în piept care ține mai multe minute, mai ales cu greață și transpirații, cere ajutor imediat.

După efort, urina roșie, foarte închisă sau de culoarea cola, o cantitate mai mică de urină și slăbiciunea severă cer evaluare medicală rapidă. Nu sunt semne de tratat ca pe o simplă febră musculară.

Întrebări frecvente

Trebuie să fac sport în fiecare zi?

Nu. Minutele de mișcare se adună pe săptămână, iar zilele fără antrenament intens pot include o plimbare ușoară sau odihnă.

Pot slăbi făcând doar exerciții care îmi cresc pulsul?

Mersul alert și bicicleta sunt utile, dar recomandările includ și cel puțin două zile de forță. Schimbarea greutății depinde și de alimentație; nu există un număr de calorii potrivit tuturor femeilor.

Am nevoie de un shake proteic după fiecare antrenament?

Nu. Proteinele pot veni din iaurt, ouă, pește, tofu, fasole sau linte. Un shake este o opțiune practică atunci când nu poți lua o masă obișnuită, nu o condiție a recuperării.

Ce fac dacă sunt tot mai obosită după antrenamente?

Dacă oboseala vine cu somn prost, iritabilitate, dureri persistente sau rezultate în scădere, efortul poate fi prea mare. MedlinePlus recomandă reducerea lui ori repaus timp de una-două săptămâni și consult medical dacă oboseala continuă.

Ce se schimbă după 65 de ani?

Țintele de mișcare și forță rămân. OMS recomandă în plus exerciții variate pentru echilibru și forță în cel puțin trei zile pe săptămână.

Surse verificate la 19 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, ghidul privind activitatea fizică; CDC, recomandările pentru activitate fizică și somn; NHS, recomandările pentru forță și insomnie; MedlinePlus, recomandările pentru alimentația sportivă și suprasolicitare; NIH Office of Dietary Supplements, informațiile despre B12, fier și vitamina D; American Heart Association, recomandările de siguranță în timpul efortului.