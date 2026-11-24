Ca să îți calculezi perioada fertilă când vrei să rămâi însărcinată, notează prima zi a menstruației ca ziua 1 a ciclului. Dacă ai un ciclu regulat, scazi 14 din durata lui ca să estimezi ziua ovulației; zilele fertile estimate sunt cele cinci zile dinainte și ziua ovulației.

Calculul îți dă un interval în care să încerci, nu o dată sigură. Ovulația nu are loc automat în ziua 14: de obicei, apare cu aproximativ 14 zile înaintea următoarei menstruații, iar momentul se poate schimba chiar și când ciclurile par regulate.

Cum calculezi zilele fertile

Numără zilele de la prima zi a unei menstruații până în ziua dinaintea următoarei. Aceasta este durata ciclului. Scade 14 din durata ciclului. Rezultatul este ziua în care estimezi ovulația. Scade încă 5 din ziua ovulației. Obții prima zi fertilă estimată; ultima este ziua ovulației.

La un ciclu de 30 de zile, de exemplu, 30 minus 14 înseamnă ovulație estimată în ziua 16. Cinci zile mai devreme este ziua 11, deci intervalul fertil estimat este din ziua 11 până în ziua 16. Dacă prima zi a menstruației este 1 noiembrie, acestea corespund, în acest exemplu, zilelor de 11-16 noiembrie.

Același calcul dă rezultate diferite când durata ciclului se schimbă:

Ciclu de 21 de zile: ovulație estimată în ziua 7; zile fertile estimate între ziua 2 și ziua 7.

Ciclu de 28 de zile: ovulație estimată în ziua 14; zile fertile estimate între ziua 9 și ziua 14. Dacă menstruația începe pe 1 noiembrie, intervalul estimat este 9-14 noiembrie.

Ciclu de 30 de zile: ovulație estimată în ziua 16; zile fertile estimate între ziua 11 și ziua 16.

Ciclu de 35 de zile: ovulație estimată în ziua 21; zile fertile estimate între ziua 16 și ziua 21.

Pentru a încerca să obții o sarcină, ACOG recomandă contacte sexuale zilnic sau o dată la două zile în intervalul fertil; nu trebuie să fie zilnice. Dacă urmărirea zilelor devine apăsătoare, NHS recomandă și contacte la fiecare două sau trei zile pe parcursul ciclului.

Ce îți arată testele și secreția vaginală

Testul de ovulație caută în urină creșterea hormonului LH. Un rezultat pozitiv sugerează că ovulația poate urma în 24 până la 36 de ore, dar nu dovedește că ea s-a produs. Dacă ciclul durează 28 de zile, testarea poate începe în ziua 11; de obicei, ea începe cu trei până la cinci zile înainte de ovulația estimată. Urmează prospectul și evită să bei mult lichid înaintea testului.

Înaintea ovulației, secreția vaginală poate deveni mai abundentă, limpede, alunecoasă și elastică, asemănătoare albușului de ou. O poți urmări alături de test și de calendar. Aspectul ei poate fi schimbat de medicamente, contact sexual, dușuri vaginale, alăptare sau lubrifiantul folosit la un examen ginecologic. Temperatura măsurată dimineața poate crește după ovulație, așa că, singură, nu te ajută să anticipezi zilele fertile.

Ce faci dacă ciclul este neregulat

Când durata ciclului se schimbă, scăderea lui 14 nu poate indica bine ziua ovulației. Nici aplicația care folosește doar calendarul nu o poate prezice sigur: ASRM citează un studiu cu 949 de voluntare în care cea mai bună aplicație a indicat corect ziua ovulației în cel mult 21% dintre cazuri. Nu folosi estimarea zilelor fertile ca metodă sigură de evitare a sarcinii.

Notează prima zi a fiecărei menstruații și durata ciclurilor, fără să consideri ziua afișată de aplicație o certitudine. Urmărește schimbările secreției vaginale și, dacă folosești teste LH, respectă prospectul. Un vârf LH poate fi ratat dacă sari peste o zi de testare, iar la cicluri neregulate poate fi greu de detectat. Discută cu un medic despre ciclurile neregulate, fără să aștepți să treacă un an de încercări.

Când discuți cu un medic

Dacă nu apare o sarcină, deși cuplul are contacte sexuale regulate și nu folosește contracepție, ghidul ASRM din 2026 recomandă evaluarea după 12 luni dacă partenera are sub 35 de ani sau după 6 luni dacă are 35 de ani ori mai mult. La peste 40 de ani, evaluarea poate fi justificată imediat. Nu aștepta aceste termene dacă menstruația lipsește, ciclurile sunt neregulate sau durează sub 25 ori peste 35 de zile, există sângerări între menstruații, pierderi repetate de sarcină, endometrioză ori suspiciunea unei probleme de fertilitate la partener. Pașii evaluării sunt explicați în ghidul Lyla despre fertilitate.

Întrebări frecvente

Pot rămâne însărcinată imediat după menstruație?

Da. La un ciclu scurt, ovulația poate veni devreme, iar spermatozoizii pot supraviețui câteva zile. În exemplul unui ciclu de 21 de zile, intervalul fertil estimat începe în ziua 2 a ciclului.

Ce înseamnă dacă testele de ovulație sunt mereu negative?

Poți fi început testarea prea târziu sau poți fi ratat creșterea LH într-o zi fără test. Urmează prospectul și discută cu medicul dacă situația se repetă.

Dacă nu observ secreție ca albușul de ou, înseamnă că nu ovulez?

Nu neapărat. Lipsa acestui semn vizibil nu dovedește lipsa ovulației, iar aspectul secreției se poate modifica din mai multe motive.

Îmi poate spune calendarul șansa exactă de sarcină?

Nu. El estimează zilele fertile, nu șansa ta personală de a rămâne însărcinată într-un anumit ciclu.

Surse verificate la 24 noiembrie 2026: American Society for Reproductive Medicine, „Optimizing natural fertility” și „Fertility evaluation of infertile women”; MedlinePlus Medical Encyclopedia, „Ovulation home test”; American College of Obstetricians and Gynecologists, „Fertility Awareness-Based Methods of Family Planning” și „Trying to Get Pregnant? Here’s When to Have Sex”; National Health Service, „Trying to get pregnant” și „Periods and fertility in the menstrual cycle”.