Oboseala persistentă, palpitațiile, problemele digestive sau un ciclu menstrual dereglat nu apar întotdeauna fără o cauză evidentă. Uneori, organismul răspunde unui stres relațional de lungă durată, iar efectele depășesc suferința emoțională.

Acest lucru se manifestă prin simptome concrete. Becca Scott, o persoană afectată, a fost diagnosticată cu sindromul oboselii cronice timp de 18 luni. Starea ei s-a îmbunătățit după ce a ieșit dintr-o căsnicie tensionată și denigrantă. „Îmi amintesc doar palpitațiile cardiace. Picioarele îmi erau grele, de parcă alergasem neîncetat.”

Pentru multe femei, este dificil să recunoască o relație stresantă, considerând-o „normală” tocmai prin prisma duratei sale. Becca Scott a relatat: „Am avut copii și am fost împreună mult timp. Spui «asta e», pentru că nu știi altfel. Crezi că asta este iubirea.” Acesta este costul nevăzut: nu scade doar energia, ci și capacitatea de a lua decizii și de a te desprinde.

Stresul relațional blochează organismul în modul de supraviețuire

Muriel Wallace-Scott, nutriționistă de clinică autoimună și practicantă de medicină funcțională, afirmă că tratează frecvent femei cu oboseală cronică. Explicația ei este simplă și tulburătoare: „Când vă aflați sub stres, putem rămâne blocate într-o stare de luptă sau fugă.”

„Ceea ce se întâmplă atunci este că prioritatea corpului nostru este să supraviețuiască, nu să prospere. Nu se concentrează pe hormoni, pe un ciclu menstrual sănătos, pe o bună funcție tiroidiană sau pe digerarea ultimei mese. Își trimite toate resursele și energia disponibile către extremități și mușchi, astfel încât să puteți fugi cât mai repede.” Weleda Lavender baie calmanta Cumpără acum

Dacă vă întrebați ce înseamnă aceasta pentru viața de zi cu zi, răspunsul este foarte concret: organismul nu mai are resurse pentru echilibru. Astfel pot apărea oboseala persistentă, digestia dificilă, dereglările hormonale sau senzația că sunteți mereu în alertă, chiar și în absența unor pericole exterioare.

Legătura dintre stres și boli autoimune nu mai e un detaliu

Becca Scott a dezvoltat boala Crohn încă din copilărie, într-un mediu familial conflictual, iar mai târziu a avut și tiroidită Hashimoto. Ambele afecțiuni, arată povestea ei, au fost agravate de tensiunea din relația romantică ulterioară. Acest lucru nu înseamnă că orice boală apare dintr-o relație dificilă, dar demonstrează cât de mult poate influența stresul cronic atunci când există deja vulnerabilități.

Pe baza datelor citate de Independent, persoanele care au trecut prin stres sever sau traume sunt cu 36% mai predispuse să dezvolte boli autoimune precum artrita reumatoidă, Lupus, Psoriazis, Hashimoto și boala Crohn. Aceasta este o diferență semnificativă. Vorbim despre un risc cu peste o treime mai mare față de persoanele fără astfel de experiențe.

Muriel Wallace-Scott explică mecanismul: „Sistemul imunitar funcționează foarte strâns cu sistemul nostru nervos. Când vă aflați într-o stare de hipervigilență, sistemul dumneavoastră imunitar are tendința de a suprareacționa și la amenințări foarte mici. Așadar, răspunsul dumneavoastră inflamator (modul în care celulele imunitare lucrează în echipă) nu mai funcționează bine, ceea ce poate duce la boli autoimune precum Lupus sau Crohn.”

Dacă aveți impresia că „exagerați” pentru că vă simțiți mereu epuizată, corpul v-ar putea transmite un mesaj mai serios. Primul pas util este să nu separați forțat sănătatea fizică de aspectele vieții relaționale.

„Glow-up”-ul de după despărțire are o explicație medicală

Există un moment descris de multe femei după ce ies dintr-o relație dificilă: respiră altfel, dorm altfel, au din nou energie. În cazul Beccăi Scott, schimbarea a fost abruptă. „Mi-a revenit fața. Dintr-odată mi-am recăpătat puterea. A fost ca un bec care s-a aprins.”

Aceasta schimbă perspectiva asupra ideii de „v-ați revenit după despărțire”. Uneori nu este doar o schimbare de dispoziție sau o nouă tunsoare. Este o eliberare a organismului dintr-o stare de tensiune continuă.

Muriel Wallace-Scott numește aceasta o problemă de „cauză de menținere”: „În homeopatie o numim o cauză de menținere. Dacă cineva locuiește cu sau este constant înconjurat de oameni care îl fac să se simtă groaznic, nu va avea niciodată multă încredere, vitalitate sau bucurie. Va fi cronic stresat și asta îi va afecta sănătatea.”

Observă semnele recurente și ia-le în serios

Din datele și exemplele publicate până acum, primele semnale de urmărit sunt cele recurente: oboseală inexplicabilă prin program, palpitații, senzația că nu vă puteți relaxa nici acasă, probleme digestive, inflamație și semne că organismul „nu mai ține ritmul”. Casa și relația ar trebui să fie locul unde vă refaceți, nu cel unde corpul rămâne în gardă.

„Casa dumneavoastră, relațiile dumneavoastră, ar trebui să fie locul sigur unde vă puteți deconecta, recupera și reseta. Când oamenii nu se pot odihni și digera, acest lucru își lasă amprenta.”

Mai există un aspect. Un studiu din 2010 a constatat că relațiile proaste cresc riscul de deces cu 50%, echivalentul fumatului a 15 țigări pe zi. Comparația subliniază clar cât de serios ar trebui tratat stresul relațional. Nu ca un moft, nu ca o problemă „doar emoțională”.

Muriel Wallace-Scott explică și de ce ieșirea dintr-o astfel de situație poate fi atât de dificilă: „Este vorba despre evaluarea cât de mult acea relație, acea toxicitate, acel stres afectează sănătatea lor, pentru că este o situație de tipul oului și găinii. Dacă un individ se simte inflamat, obosit și afectat, se va simți blocat și mai dependent de partenerul său. Este vorba despre a încerca să facem persoana cât mai rezilientă și sănătoasă posibil, astfel încât să se simtă în măsură să înceapă să facă schimbări mai mari în viața ei.”

La capătul cel mai grav al acestui tip de violență, cifrele din Marea Britanie arată un pericol care nu mai lasă loc de ambiguități: numărul femeilor ucise de bărbați a fluctuat între 124 și 168 pe an, iar 62% dintre ele au fost ucise de un partener actual sau fost. Fraza care rămâne este tot a lui Muriel Wallace-Scott: „Avem o singură viață. Și este foarte scurtă.”