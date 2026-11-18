Cine are deja părul tuns bob poate obține un „flipped bob” fără să se tundă din nou: vârfurile sunt coafate spre exterior. Coaforul Nicolas Flores arată că forma se poate face cu peria rotundă și uscătorul, iar placa poate accentua curbura.

Coafura merge pe boburi care ajung la bărbie, dar și pe variante mai lungi, până la umeri. Se poate păstra bretonul, cărarea laterală sau tunsoarea în straturi; schimbarea este la vârfuri, nu la restul părului.

Forma cu mult volum și vârfuri puternic întoarse era purtată în anii 1960. Varianta actuală poate avea doar o curbură ușoară, concentrată la capătul șuvițelor.

Cum se întorc vârfurile cu peria

Pe părul umed se aplică spumă pentru volum și un produs care protejează părul de căldura uscătorului.

Părul se împarte în șuvițe și se usucă neted cu o perie rotundă de mărime medie. Peria ridică ușor părul de la rădăcină.

La capătul fiecărei șuvițe, peria se rotește în sus, depărtând vârfurile de ceafă. Un jet scurt de aer rece se aplică înainte de scoaterea periei.

Pentru o curbură mai vizibilă, placa se trece peste vârfurile uscate și se întoarce ușor spre exterior. La final, se aplică puțin fixativ cu fixare ușoară, mai ales pe vârfuri.

Flores recomandă ca spuma și protecția pentru căldură să fie distribuite de la rădăcini până la vârfuri. Placa nu este necesară pentru varianta făcută numai cu peria.

Ce lungime ajută dacă se face o tunsoare nouă

Flores recomandă ca, pentru o tunsoare făcută special în acest scop, părul să rămână cu aproximativ 4-5 centimetri sub linia părului. Vârfurile întoarse în sus îl pot face să pară mai scurt decât este când stă drept.

Coaforul Brandon Pietsch recomandă adaptarea tunsorii la desimea părului. Părul fin poate păstra o linie mai dreaptă la vârfuri. În cazul părului des, reducerea greutății din interiorul tunsorii poate împiedica umflarea formei. Pentru părul creț, lungimea trebuie aleasă ținând seama de cât se strânge firul după uscare și de felul în care va fi coafat acasă.

Cât de mult se curbează vârfurile

Pentru un rezultat discret, Pietsch recomandă întoarcerea ușoară a vârfurilor, fără curbarea întregii șuvițe. El folosește și un ondulator cu diametrul de aproximativ 4,4 centimetri, apoi puțin fixativ. Pentru un efect mai pronunțat, Flores propune folosirea plăcii după uscarea cu peria.

Dimitris Giannetos recomandă, pentru această variantă de bob, o placă ale cărei margini rotunjite ajută la curbarea vârfurilor. Pentru un bob ondulat, propune în schimb uscarea naturală, un spray care dă textură și un ondulator care formează valuri.

Fotografiile prezentate ca inspirație nu sunt identificate individual ca variante discrete sau accentuate. Recomandările coaforilor nu dau nici un număr de ore pentru care coafura își păstrează forma.