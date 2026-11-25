Manichiura vișinie cu efect cat-eye se poate face acasă cu ojă magnetică obișnuită și un magnet, fără lampă UV, explică manichiurista Erica De Los Santos. Pentru cine vrea acest model, pasul hotărâtor este folosirea magnetului pe fiecare unghie cât oja este încă umedă.

Oja conține particule care se mișcă sub magnet și formează un reflex vizibil diferit în funcție de lumină și de unghiul din care este privită unghia. Reflexul poate fi răspândit, cu aspect de catifea, sau strâns într-o dungă luminoasă.

Eticheta „cat-eye” nu înseamnă însă că orice ojă se usucă fără lampă. Diferența trebuie verificată înainte de cumpărare: oja obișnuită și cea semipermanentă au moduri diferite de aplicare.

Ce ojă merge fără lampă

Pentru varianta făcută acasă fără lampă sunt necesare o ojă magnetică obișnuită și un magnet pentru efect cat-eye. Oja semipermanentă are nevoie de lampă LED sau UV pentru a se întări, chiar dacă reflexul este format tot cu magnetul.

Un exemplu din România arată de ce contează această deosebire. Oja semipermanentă roșie Cupio Magnetto Galaxy Eclipse Rouge, de 8 ml, era listată la 41 de lei și în stoc la 25 noiembrie 2026. Pentru acest produs, vânzătorul indică întărirea sub lampă LED sau UV timp de 60-90 de secunde și avertizează că atingerea pielii poate provoca alergii. Cei 41 de lei sunt prețul sticluței, nu al unei manichiuri complete.

Ce arată cifrele despre interesul pentru model

Cosmopolitan a prezentat manichiura vișinie cat-eye drept model al sezonului și a menționat o creștere de peste 300% a căutărilor pe Google. Cifra nu este însoțită de țara și de perioada comparată, așa că nu arată câte persoane din România caută modelul.

În raportul său de frumusețe pentru 2026, Pinterest indică o creștere de 735% pentru căutarea „dark red cat eye nails design”. Același raport dă 911% pentru „goth cat eye nails” și 1.585% pentru „polka dot cat eye nails”. Sunt căutări diferite, pe Pinterest, nu o confirmare a cifrei despre Google sau despre nuanța vișinie.

Ce se schimbă dacă oja este cu gel

La varianta cu gel, primul strat se întărește sub lampă. Al doilea strat se modelează cu magnetul înainte să fie întărit. Gelish recomandă ca magnetul să fie ținut aproape de gelul umed, fără să îl atingă; pentru un reflex răspândit, îl indică pentru câteva secunde pe fiecare latură a unghiei.

Gelul rămâne lucrabil până la folosirea lămpii, ceea ce lasă mai mult timp pentru așezarea reflexului. Oja magnetică obișnuită se lucrează imediat după aplicare, înainte să se usuce. Timpul de 60-90 de secunde de pe produsul Cupio se referă la lampa folosită pentru acel gel, nu la cât trebuie ținut magnetul deasupra unei oje obișnuite.

Cum faci modelul acasă cu ojă obișnuită

Manichiura se lucrează pe rând, câte o unghie, pentru ca magnetul să prindă oja umedă.