Pentru a alege un nume de sfânt pentru copil, pornește de la prenumele care îți place, caută forma lui exactă în calendarul ortodox al Patriarhiei Române și stabilește cu preotul de care sfânt îl vei lega. Ziua onomasticii se alege după sfântul respectiv, nu doar după prenume: același nume poate apărea la mai multe date.

Spune numele complet, alături de numele de familie, ca să auzi cum sună. Dacă preferi o formă modernă, caut-o ca atare în calendar; asemănarea cu un nume de sfânt nu îi dă automat aceeași zi de sărbătoare.

Cum alegi sfântul și ziua onomasticii

Caută prenumele în calendarul Patriarhiei pentru anul în curs. Notează numele sfântului, nu numai prenumele, și data la care este pomenit. Dacă apar mai mulți sfinți sau mai multe sărbători, alege împreună cu preotul reperul pentru copil și păstrează însemnate numele sfântului și data.

Aceste exemple din calendarul ortodox pentru 2026 arată ce dată poți verifica pentru fiecare alegere:

Prenume Reper din calendar Zi posibilă Maria Maica Domnului 15 august Andrei Sfântul Andrei 30 noiembrie Gheorghe Sfântul Gheorghe 23 aprilie Ștefan Sfântul Ștefan 27 decembrie Elena sau Constantin Sfinții Elena și Constantin 21 mai Ioan Sfântul Ioan Botezătorul 24 iunie, de pildă

Maria poate fi legată de 15 august, dar aceasta nu este singura zi asociată numelui. Sfântul Ioan Botezătorul are șase sărbători, între care 7 ianuarie, 24 iunie și 29 august. Dacă alegi Ioan, precizează împreună cu preotul care dintre aceste sărbători va fi reperul familiei.

De pildă, dacă îți place Maria, poți porni de la sărbătoarea din 15 august și apoi verifica alegerea cu preotul. Dacă preferi o formă modernă apropiată de Maria, caută mai întâi acea formă exactă; nu îi atribui 15 august doar fiindcă seamănă. Pentru Ioan, trebuie lămurită și sărbătoarea aleasă dintre cele dedicate Sfântului Ioan Botezătorul.

Ce înseamnă numele alese

Sensul vechi al unui nume vine din limba în care s-a format. Lexiconul de nume grecești al Universității Oxford dă aceste explicații pentru prenume întâlnite și în tradiția creștină:

Alexandru, din greacă: apărător al oamenilor.

Andrei, din greacă: bărbătesc.

Anastasia, din greacă: înviere.

Gheorghe, din greacă: lucrător al pământului.

Sofia, din greacă: înțelepciune.

Ștefan, din greacă: coroană.

Teodora, din greacă: darul lui Dumnezeu.

Vasile, din greacă: legat de cuvântul pentru rege.

Maria este un nume biblic răspândit în multe limbi, însă sensul său originar are mai multe explicații. Sensul vechi al niciunui prenume nu arată ce caracter va avea copilul și nu îi promite sănătate sau protecție.

Ce nume treci în certificat și ce discuți la botez

Prenumele civil se stabilește când este înregistrată nașterea. Articolul 15 din Legea nr. 119/1996 limitează prenumele declarat la trei cuvinte, regulă aplicată din 2 mai 2022. Ofițerul de stare civilă poate refuza, cu motivare, un prenume indecent, ridicol sau care ar afecta copilul. Legea nu cere ca prenumele să apară în calendarul ortodox.

În tradiția bisericească, poți alege sfântul din ziua nașterii, din apropierea ei sau din altă zi a calendarului. Doxologia recomandă un singur nume la botez, chiar dacă în certificat pot fi trecute mai multe prenume în limita legală. Dacă alegi două, întreabă preotul care va fi rostit la slujbă și ce sfânt va fi legat de el. În interviul despre botez publicat de Basilica, rugăciunea pentru punerea numelui este descrisă ca rânduială a zilei a opta; numele folosit la biserică nu schimbă de la sine certificatul de naștere.

Cum înregistrezi prenumele copilului

Pentru un copil născut viu și aflat în viață, nașterea se declară în 30 de zile. Sunt necesare certificatul medical care constată nașterea, actul de identitate al mamei, actul de identitate al persoanei care declară nașterea și, dacă părinții sunt căsătoriți, certificatul lor de căsătorie. Pentru părinții necăsătoriți, certificatul de căsătorie nu face parte din această listă.

Alege prenumele și verifică scrierea lui în certificatul medical. Declară nașterea și depune actele la un serviciu local de evidență a persoanelor sau la o primărie care primește declarații de naștere. Actul este întocmit de ofițerul de stare civilă competent pentru locul nașterii. După verificarea actelor, ridică certificatul de naștere. Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor descrie pașii și termenul; eventualele taxe sunt stabilite local, deci suma depinde de localitatea unde faci demersul.

Înainte de botez, spune-i preotului ce prenume apare în certificat și ce formă vrei să fie folosită la slujbă. Întreabă-l și ce sfânt și ce dată veți alege pentru onomastică.

Întrebări frecvente

Pot trece în certificat un prenume care nu apare în calendar?

Da. Pentru botez, discută din timp cu preotul forma aleasă și întreabă ce nume va fi folosit la slujbă.

Ce se întâmplă dacă părinții nu se înțeleg asupra prenumelui?

Pentru copilul născut viu se înscrie prenumele din certificatul medical constatator al nașterii. Dacă acolo sunt peste trei cuvinte, în actul de naștere intră primele trei.

Dar dacă părinții nu se înțeleg asupra numelui de familie?

Hotărăște instanța de tutelă. Certificatul de naștere se eliberează după înscrierea hotărârii privind numele de familie.

Ce fac dacă ofițerul refuză prenumele ales?

Cere motivarea refuzului. Verifică dacă prenumele respectă limita de trei cuvinte și dacă motivul invocat ține de categoriile pe care legea permite să le fie refuzate.

Se poate schimba prenumele copilului după înregistrare?

Schimbarea prenumelui unui minor poate fi cerută oricând prin procedura civilă, de către părinți sau, cu încuviințarea instanței, de către tutore. Dacă părinții nu se înțeleg, decide instanța de tutelă. Pentru numele folosit după botez, discută separat cu preotul.

Ce se întâmplă dacă trec cele 30 de zile pentru declararea nașterii?

Înainte ca minorul să împlinească un an, este nevoie de o cerere scrisă și de aprobarea primarului; actul se întocmește în cel mult 30 de zile de la cerere. După un an, este necesar și avizul serviciului județean de evidență a persoanelor, iar înregistrarea se face în 90 de zile de la solicitare.

Surse verificate la 2 noiembrie 2026: Calendarul Creștin Ortodox al Patriarhiei Române; Codul civil, art. 82-84; Legea nr. 119/1996, art. 15 și dispozițiile privind schimbarea numelui; normele de stare civilă aprobate prin H.G. nr. 255/2024; Direcția Generală pentru Evidența Persoanelor; Basilica și Doxologia; Lexiconul de nume grecești al Universității Oxford; Behind the Name.