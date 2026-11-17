Tratamentul care poate ajuta împotriva căderii părului depinde de cauză: minoxidilul poate ajuta la rărirea treptată de tip feminin, dar căderea apărută după o boală sau o naștere cere, în primul rând, căutarea cauzei. Dacă părul cade repede, apar zone fără păr sau scalpul doare, primul pas este consultul dermatologic, nu cumpărarea unui produs.

Medicul alege tratamentul după felul în care cade părul, momentul în care a început și starea scalpului. Niciun produs nu oprește toate tipurile de cădere.

Când este nevoie de dermatolog

NHS arată că pierderea a aproximativ 50-100 de fire pe zi poate fi obișnuită. Mai util decât să numeri firele este să observi o schimbare: cărarea se lățește, scalpul devine mai vizibil sau la spălat cade mult mai mult păr decât înainte.

Consultul este indicat dacă pierderea este rapidă, apare la vârstă mică ori lasă zone fără păr. Durerea, mâncărimea, roșeața sau cojile de pe scalp, pierderea sprâncenelor, menstruațiile neregulate, apariția părului pe față, oboseala și schimbările de greutate sunt alte motive de a cere un consult, arată MedlinePlus.

Cum se alege tratamentul după cauză

Aceste indicii ajută la alegerea pasului următor, dar nu stabilesc singure un diagnostic. Tabelul separă situațiile în care poate fi urmărită evoluția de cele în care medicul trebuie să caute o cauză și să aleagă tratamentul.

Indiciu Ce poate ajuta Când se verifică rezultatul Cădere din tot părul, după boală, naștere sau slăbire Identificarea și corectarea cauzei, dacă există una tratabilă De regulă, căderea scade în 6-9 luni Rărire treptată, cu cărare mai lată Minoxidil pentru forma feminină; uneori, alt tratament ales de dermatolog Primele semne pot apărea la 12 săptămâni; reevaluare la 24 de săptămâni pentru spuma descrisă mai jos Câteva zone rotunde fără păr Dermatologul poate propune injecții care reduc inflamația Într-un studiu, creșterea părului a fost urmărită la 12 săptămâni Alopecie areată severă, confirmată de medic Unele medicamente orale sunt autorizate, dar au riscuri care cer supraveghere Beneficiul ritlecitinibului se poate reevalua la 36 de săptămâni Scalp roșu, dureros, cu coji sau semne de infecție Consult pentru identificarea cauzei; minoxidilul nu se aplică pe scalp afectat Medicul stabilește controlul după diagnostic

Căderea din tot părul poate începe abia la două până la patru luni după naștere, febră, operație, stres puternic sau scădere în greutate. DermNet arată că, în majoritatea cazurilor, se reduce treptat în șase până la nouă luni. Dacă medicul găsește, de pildă, un deficit de fier sau o problemă a tiroidei, tratează acea cauză.

Ce verifică medicul înainte de tratament

Dermatologul întreabă când a început căderea, cum s-a schimbat și ce s-a întâmplat în lunile dinainte. Examinează scalpul, părul, uneori unghiile și alte zone afectate; poate trage ușor de câteva fire ca să vadă cum se desprind.

Nu există o listă de analize potrivită tuturor. Dacă simptomele și examinarea sugerează lipsă de fier sau de vitamine, o problemă hormonală, o infecție ori altă boală, medicul poate cere analize de sânge. În cazurile neclare, poate lua o probă mică de piele de pe scalp, potrivit Academiei Americane de Dermatologie.

Ce poate ajuta la rărirea de tip feminin

Pentru rărirea treptată de tip feminin, spuma cu minoxidil 5% este o opțiune cu dovezi, dar nu funcționează la toată lumea. Pe zonele afectate se pune zilnic 1 g, cât jumătate de capac, din produsul autorizat în România pentru această formă de cădere; în total, nu se folosește mai mult de 1 g într-o zi. Ca exemplu de calcul, șapte aplicări zilnice de câte 1 g înseamnă 7 g folosite în șapte zile, nu 7 g aplicate deodată.

Primele semne de creștere pot apărea după aproximativ 12 săptămâni. Dacă nu apare o îmbunătățire după 24 de săptămâni, indicația produsului este oprirea tratamentului. Beneficiul obținut se menține numai cu folosire continuă; după oprire, rărirea poate reapărea.

Minoxidilul nu se aplică pe un scalp inflamat, infectat, iritat sau dureros și nu este recomandat sub 18 ani. Nu se folosește în sarcină ori alăptare. Produsul trebuie ținut departe de copii, deoarece înghițirea accidentală poate provoca reacții grave ale inimii.

Pentru unele femei, dermatologul poate lua în calcul spironolactona. Nu este un tratament care se începe fără medic și nu trebuie folosit în sarcină.

Ce tratamente există pentru zonele rotunde fără păr

Zonele rotunde pot indica alopecie areată, o afecțiune diferită de rărirea treptată. Dacă sunt doar câteva zone, dermatologul poate administra injecții cu un medicament care reduce inflamația, la intervale de patru până la opt săptămâni. Academia Americană de Dermatologie descrie un studiu în care peste 80% dintre pacienți au recăpătat cel puțin jumătate din părul pierdut în 12 săptămâni; rezultatul nu este garantat pentru fiecare persoană.

Pentru alopecia areată severă există medicamente orale care reduc reacția sistemului imunitar asupra rădăcinii firului de păr. Ritlecitinibul este autorizat pentru adulți și adolescenți de la 12 ani. Tratamentul începe și continuă sub supravegherea unui specialist, care poate lua în calcul oprirea dacă nu apare un beneficiu după 36 de săptămâni. Nu se folosește în sarcină, alăptare, infecții severe active sau boală hepatică severă.

În studiile prezentate de Agenția Europeană a Medicamentului, după 36 de săptămâni, 34% dintre adulții cu alopecie areată severă tratați cu 4 mg de baricitinib pe zi au ajuns de la peste jumătate din părul scalpului pierdut la mai puțin de o cincime, față de 4% dintre cei care au primit un tratament fără substanță activă. Aceste medicamente cer o discuție despre infecții, cheaguri de sânge, probleme grave ale inimii și vaselor, cancer și alte riscuri. Este nevoie de mai multă grijă dacă persoana are peste 65 de ani sau are factori de risc.

Ce pot și ce nu pot face suplimentele și remediile

Biotina nu este un tratament de rutină pentru căderea părului. Institutul Național de Sănătate din SUA arată că lipsa ei este rară, iar dovezile pentru suplimente se bazează mai ales pe cazuri și studii mici. Fierul, zincul sau biotina au sens când investigațiile arată un deficit; luate fără nevoie, suplimentele pot fi inutile sau dăunătoare. Excesul de seleniu ori de vitamine A și E poate agrava căderea.

Uleiul de rozmarin nu este dovedit ca înlocuitor al minoxidilului pentru femei. Un studiu din 2015, făcut la bărbați, nu a găsit o diferență clară față de minoxidil 2% după trei sau șase luni, dar nu a testat eficiența la femei ori pentru alte cauze. O analiză din 2024 a găsit rezultate promițătoare pentru lumina laser de intensitate mică în rărirea de tip androgenic; tratamentul cere folosire repetată, iar dovezile nu acoperă toate tipurile de cădere.

Pașii de urmat până la tratament

Observă dacă părul se rărește treptat, cade din tot capul sau lasă zone rotunde. Notează când a început schimbarea și ce boală, naștere, scădere în greutate ori schimbare de medicamente a precedat-o. Programează un consult dacă pierderea este rapidă sau neobișnuită, apar zone goale ori ai simptome ale scalpului sau ale întregului corp. Spune medicului ce medicamente și suplimente iei și dacă ești însărcinată, alăptezi ori încerci să rămâi însărcinată. Fă investigațiile alese pentru cauza suspectată. Nu începe fier, doze mari de vitamine sau mai multe tratamente pentru păr înainte să știi ce anume trebuie tratat. Urmează doza și momentul de reevaluare pentru tratamentul ales. Dacă apar reacții neplăcute sau nu se vede rezultatul așteptat la termenul stabilit, contactează medicul ori farmacistul; nu mări singură doza și nu adăuga alt tratament.

Întrebări frecvente

Pot folosi minoxidil dacă încerc să rămân însărcinată?

Discută cu medicul înainte de a începe sau continua tratamentul. Minoxidilul nu este recomandat în sarcină sau alăptare.

Uleiul de semințe de dovleac ajută femeile?

Un studiu din 2014 a urmărit 76 de bărbați, nu femei. Rezultatul nu dovedește că uleiul tratează căderea părului la femei.

Este finasterida o soluție pentru femei?

Este folosită în principal la bărbați. Un dermatolog o poate lua în calcul pentru unele femei doar în situații selectate, când sarcina nu este posibilă; femeile gravide nu trebuie să atingă comprimate rupte sau zdrobite.

Unde pot anunța o reacție adversă?

Pe lângă discuția cu medicul sau farmacistul, reacția suspectată poate fi raportată Agenției Naționale a Medicamentului prin formularul instituției sau prin e-mail la [email protected].

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: NHS; MedlinePlus; Academia Americană de Dermatologie; Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România; Agenția Europeană a Medicamentului; Asociația Britanică a Dermatologilor; DermNet; Institutul Național de Sănătate din SUA; studiile din 2014 și 2015 despre uleiul de semințe de dovleac și uleiul de rozmarin; analiza din 2024 despre terapia laser.