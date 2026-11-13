Ca să ai grijă de părinții în vârstă fără să le iei independența, începe prin a-i întreba ce vor să facă singuri și unde ar accepta ajutor. Împarte apoi sarcinile în familie și cere o evaluare când sprijinul vostru nu mai acoperă nevoile lor.

Nu trebuie să schimbi totul deodată. Dacă unui părinte îi este greu doar să care cumpărăturile, familia poate prelua această sarcină, iar el poate găti în continuare. Dacă nu se mai poate spăla ori deplasa fără ajutor, discutați și despre îngrijirea la domiciliu.

Cum începi discuția fără să decizi în locul lui

Pornește de la ceva observat: „Am văzut că drumul la magazin te obosește. Vrei să încercăm să îți aduc eu cumpărăturile o vreme?”. Întreabă ce i se pare greu, dar și ce activități vrea să păstreze. O soluție mică, încercată împreună, îi lasă loc să spună dacă îl ajută.

Un părinte care poate decide pentru el nu poate fi obligat să accepte îngrijire socială. Legea nr. 17/2000 cere acordul persoanei vârstnice. Dacă starea de sănătate nu permite obținerea acordului ei, este necesar cel al reprezentantului legal sau convențional.

Ce schimbări cer mai mult ajutor

Compară ce face acum părintele cu ce putea face înainte. Poate pregăti masa cu dificultate, își neglijează igiena, merge mai greu sau nu mai gestionează cumpărăturile și banii. Schimbările mari de memorie, gândire ori judecată sunt alte motive de îngrijorare, arată Institutul Național pentru Îmbătrânire din SUA.

O schimbare bruscă sau căderile repetate cer o evaluare medicală, nu doar ajutor suplimentar la treburile casei. Poți propune să faci programarea și să îl însoțești, fără să încerci să stabilești singur cauza.

Cum împărțiți sarcinile fără să se epuizeze cineva

Faceți un plan scurt, pe activități, timp și persoana care poate interveni dacă titularul lipsește. De exemplu, un membru al familiei poate prelua cumpărăturile, altul transportul la consultații, iar o a treia persoană actele. Notați separat cine poate răspunde când apare o problemă neprevăzută. Nu există o regulă care să împartă obligatoriu munca în mod egal între frați.

Fiecare adult ar trebui să spună cât poate face în realitate. Oboseala persistentă, somnul schimbat, iritabilitatea, izolarea și tristețea frecventă pot fi semne de stres al îngrijitorului, potrivit MedlinePlus. Cere ajutor concret familiei sau caută servicii în comunitate înainte ca toate sarcinile să rămână la o singură persoană.

După evaluarea socială, planul de îngrijire trebuie să țină cont de ce poate face familia, de nevoile îngrijitorilor și de serviciile disponibile. Spune asistentului social cât timp puteți oferi, nu doar ce ați vrea să puteți face.

Cum faci locuința mai sigură

Uită-te împreună cu părintele la traseul dintre pat, baie și bucătărie. Îndepărtați lucrurile de care se poate împiedica, luminați bine holurile și puneți obiectele folosite zilnic la îndemână. Barele de sprijin, adaptarea dușului ori eliminarea pragurilor trebuie alese după felul în care se mișcă el în casă.

Pentru persoanele cu risc mare de cădere, Organizația Mondială a Sănătății recomandă evaluarea pericolelor din locuință și exerciții adaptate pentru echilibru și forță. Discută cu medicul și despre medicamentele care pot crește riscul; nu schimba tratamentul pe cont propriu. Dacă un serviciu de îngrijire vine deja acasă, personalul poate semnala familiei sau asistenței sociale ce adaptări sunt necesare.

Cum ceri o evaluare și alegi sprijinul

În România, persoana care a împlinit vârsta de pensionare poate cere asistență socială dacă nu se poate gospodări singură, are nevoie de îngrijire specializată ori nu își poate acoperi nevoile de îngrijire. Primăria evaluează sănătatea, activitățile zilnice, locuința și veniturile, nu doar vârsta. Ajutorul social acasă poate include igienă, îmbrăcare, masă, deplasare, cumpărături, menaj sau însoțire, după nevoile stabilite.

Drumul de la cerere la îngrijire este acesta:

Vorbește cu părintele despre ajutorul dorit și cere acordul lui. Depuneți cererea scrisă, pe hârtie sau electronic, la serviciul public de asistență socială al primăriei unde are domiciliul ori reședința. O poate depune părintele sau reprezentantul său legal. Adăugați declarația că datele oferite sunt adevărate, angajamentul de plată pentru eventuale drepturi primite fără a fi cuvenite și actele care dovedesc situația prezentată. Pregătiți documentele disponibile despre identitate, familie, venituri, bunuri, locuință și nevoile speciale. Legea nu dă o listă unică, completă, pentru toate primăriile; întrebați la depunere ce dovezi mai sunt necesare. Participați la prima evaluare și la ancheta socială. Dacă sunt identificate nevoi speciale, asistentul social poate cere o evaluare mai amănunțită, cu alți specialiști. Discutați ajutorul propus, contribuția de plată, dacă există, și planul de îngrijire. Dacă dreptul este aprobat, urmează contractul, acordarea serviciilor și urmărirea felului în care acestea răspund nevoilor părintelui.

Rezultatul evaluării amănunțite se comunică în cel mult 10 zile lucrătoare de la încheierea ei. Serviciul social completează sau schimbă planul în cel mult 5 zile lucrătoare după ce primește rezultatul. Aceste termene nu se calculează de la depunerea cererii. Dacă nevoile se schimbă după începerea îngrijirii, spune serviciului care urmărește planul.

Poți cere servicii și direct unui furnizor privat. Beneficiarul poate alege dintre furnizorii acreditați; verifică și dacă serviciul are licență de funcționare. Întreabă ce activități intră în contract și ce pregătire are persoana care va veni acasă. Pentru îngrijitorii formali, legea prevede calificări precum îngrijitor de persoane bolnave sau vârstnice, infirmier ori asistent medical.

Cât poate costa ajutorul acasă

Îngrijirea socială la domiciliu nu are un preț național unic. În anumite situații este acordată fără contribuție, de pildă unei persoane fără venituri și fără susținători legali sau unei persoane care primește ajutor de incluziune. Legea mai prevede această posibilitate în funcție de venitul persoanei ori al susținătorilor legali.

În celelalte cazuri, contribuția se stabilește după evaluare, din costul mediu lunar al serviciului, venitul părintelui și, după caz, veniturile susținătorilor legali. Nu se poate calcula corect doar din valoarea pensiei: legea nu fixează un procent unic pentru acest serviciu. Cere suma stabilită pentru cazul părintelui înainte de semnarea contractului.

Întrebări frecvente

Poate părintele primi îngrijiri medicale acasă prin casa de asigurări?

Da, dacă este asigurat și un medic de familie sau specialist îi recomandă serviciile pentru o stare de dependență severă: petrece cel puțin jumătate din timp la pat ori în fotoliu sau este complet imobilizat. Recomandarea trebuie prezentată ori transmisă casei de asigurări și furnizorului în cel mult 10 zile lucrătoare de la emitere. Este valabilă 30 de zile calendaristice, fără a număra ziua emiterii; dacă îngrijirea nu începe în acest interval, este necesară o nouă recomandare. Serviciile sunt gratuite pentru asigurat când furnizorul are contract cu casa de asigurări, de la care primește lista furnizorilor.

Cât timp poate primi îngrijiri medicale la domiciliu?

Ghidul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate prevede, ca regulă generală, cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale în ultimele 11 luni. Un episod durează cel mult 15 zile sau 30 de zile dacă există justificare medicală.

Când intră în discuție un cămin?

Pentru o persoană vârstnică dependentă, îngrijirea într-un cămin poate fi dispusă când îngrijirea acasă nu este posibilă. La evaluare contează, între altele, nevoia de îngrijire medicală permanentă, capacitatea persoanei de a se gospodări și sprijinul pe care îl pot oferi susținătorii legali.

Ce fac dacă părintele refuză consultația?

Vorbește despre schimbarea concretă care te îngrijorează și oferă ajutor cu programarea, transportul sau însoțirea. Dacă apare confuzie bruscă, o cădere cu posibilă lovire gravă ori o dificultate severă de respirație, cere ajutor medical imediat.

Ce fac dacă cererea de servicii sociale este respinsă?

Poți cere autorității care a dat decizia să o retragă, de regulă în 30 de zile de la comunicare. Dacă problema nu se rezolvă, poți merge în instanță, de regulă în 6 luni de la răspuns, de la refuz sau de la expirarea termenului legal de soluționare.

Surse verificate la 13 noiembrie 2026: Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice; Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale; Ministerul Muncii și Solidarității Sociale; standardele pentru îngrijirea la domiciliu a persoanelor vârstnice; Casa Națională de Asigurări de Sănătate; Organizația Mondială a Sănătății; National Institute on Aging; MedlinePlus; Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ.