Cercetătorii au identificat o nouă țintă posibilă pentru controlul glicemiei în diabetul de tip 2: GDF15, o moleculă implicată în răspunsul la stres, care ar putea reduce producția excesivă de glucoză făcută de ficat. Asta contează mai ales pentru persoanele care se lovesc de o situație frustrantă și foarte comună: glicemie mare chiar și atunci când nu au mâncat nimic.

Pe scurt, problema nu este doar zahărul din farfurie. La diabetul de tip 2, rezistența la insulină face ca celulele să nu mai preia glucoza cum ar trebui, iar ficatul continuă să producă glucoză deși organismul nu mai are nevoie de ea. Datele publicate arată că gluconeogeneza hepatică la persoanele cu diabet de tip 2 poate fi cu 40% până la 200% mai mare decât la indivizii sănătoși. Diferența este uriașă și explică de ce uneori analizele de dimineață ies prost chiar și după o seară „cuminte”.

De ce urcă glicemia chiar dacă nu ai mâncat

Dacă ai auzit de rezistența la insulină, dar formularea ți s-a părut abstractă, explicația profesorului Manuel Vázquez Carrera (catedratic de farmacologie, Universitat de Barcelona) este una dintre cele mai clare. El descrie insulina ca pe o cheie care ar trebui să deschidă ușa celulelor, ca glucoza să intre și să fie folosită pentru energie.

„O modalitate simplă de a explica acest lucru este să ne imaginăm insulina ca pe o cheie care deblochează ușa celulelor, astfel încât glucoza să poată intra și să fie folosită pentru energie. La o persoană sănătoasă, cheia se potrivește perfect în broască. Ușa se deschide, iar glucoza trece din sânge în celule. Dar la pacienții cu rezistență la insulină, broasca este defectă. Deși corpul produce hormonul și există chei disponibile, ușa nu se deschide suficient de larg. Rezultatul este că o parte din acea glucoză nu poate intra în celule. În schimb, se acumulează în sânge, provocând hiperglicemie cronică (glicemie ridicată).”

Numai că aici apare și al doilea mecanism, mai puțin intuitiv. Ficatul, care în mod normal produce glucoză atunci când ai nevoie de energie, continuă să facă asta și când nu mai trebuie. De aici vine o parte din „misterul” glicemiei mari pe stomacul gol.

Pentru viața de zi cu zi, asta poate schimba felul în care privești tratamentul. Dacă ai diabet de tip 2 sau rezistență la insulină, valoarea mare a glicemiei nu înseamnă automat că ai greșit ceva la ultima masă. Corpul tău poate produce singur mai multă glucoză decât ar trebui.

Ce rol are GDF15 și de ce cercetătorii se uită acum la ea

Descoperirea nouă este legătura dintre controlul glicemiei și GDF15. Ideea de bază este promițătoare: dacă această moleculă poate reduce producția excesivă de glucoză de către ficat, atunci ar putea deveni o țintă pentru tratamente mai eficiente decât cele de azi sau pentru versiuni îmbunătățite ale lor.

Iar legătura nu apare din senin. Metforminul, cel mai frecvent medicament prescris în diabetul de tip 2, crește și el nivelurile de GDF15. Asta sugerează că o parte din efectul său antidiabetic ar putea fi explicată tocmai prin această creștere. Cu alte cuvinte, cercetarea nu pornește de la zero, ci încearcă să înțeleagă mai bine un mecanism care pare deja implicat într-un tratament folosit pe scară largă.

Potrivit Independent, studii recente au arătat că efectul metforminului de a crește nivelurile de GDF15 nu este observat la șoarecii cu deficiență de GDF15. Mai mult, metforminul nu reușește să crească nivelurile sanguine ale acestei molecule nici la șoarecii care nu au receptorul PPARβ/δ, esențial pentru maturarea GDF15. Pentru publicul larg, traducerea e simplă: cercetătorii au găsit o piesă concretă din mecanism, nu doar o ipoteză vagă.

Ce înseamnă asta pentru tine acum și ce nu înseamnă încă

Partea bună este speranța foarte reală că viitoarele tratamente ar putea controla mai bine glicemia și ar putea reduce complicațiile legate de hiperglicemia cronică. Asta ar conta direct pentru energie, analize, aderența la tratament și, pe termen lung, pentru calitatea vieții.

Dar e bine să păstrăm măsura. Descoperirea nu înseamnă că apare imediat un medicament nou în farmacii. Informațiile disponibile până acum vorbesc despre o țintă potențială și despre mecanisme biologice care trebuie înțelese mai bine. Nu a fost anunțat încă un termen în care aceste rezultate s-ar transforma în tratamente accesibile publicului larg.

Și mai e ceva util de reținut: faptul că metforminul crește GDF15 nu înseamnă că tratamentul se schimbă de mâine sau că dozele ar trebui ajustate fără medic. Ce se schimbă, de fapt, este înțelegerea mai clară a motivului pentru care anumite terapii funcționează.

Ce poți face practic până apar tratamente noi

Dacă te confrunți cu rezistență la insulină sau diabet de tip 2, mesajul cel mai folositor din această cercetare este că merită să privești problema în ansamblu: tratamentul medicamentos rămâne important, iar faptul că glicemia este influențată și de ficat explică de ce monitorizarea constantă contează chiar și în zilele în care simți că ai mâncat „corect”.

Din datele publicate reiese clar că stilul de viață este relevant alături de tratament, nu în locul lui. Cercetarea de acum nu oferă o metodă confirmată prin care GDF15 să fie influențată prin alimentație, sport sau suplimente, așa că promisiunile rapide de pe internet merită privite cu multă rezervă. Dacă vezi recomandări care spun că poți „activa” singură această moleculă, ele nu sunt susținute aici.

Dar poți lua din toată povestea un lucru liniștitor: uneori corpul tău lucrează împotriva ta în moduri invizibile. Nu este doar despre voință. Iar faptul că știința încearcă să descifreze exact aceste mecanisme este, pentru milioane de oameni cu diabet de tip 2, un pas concret spre tratamente mai bine țintite.

Faptul nou rămâne acesta: GDF15 a intrat pe lista scurtă a moleculelor care ar putea ajuta la reducerea producției excesive de glucoză din ficat, exact una dintre problemele care fac glicemia atât de greu de ținut în frâu în diabetul de tip 2.