Daniel Coleman, creatorul îndrăgitului canal de YouTube pentru copii Danny Go!, a anunțat joi o pierdere devastatoare. Fiul său cel mare, Isaac, s-a stins din viață la doar 14 ani.

O dramă dincolo de ecrane

Te-ai gândit vreodată câtă durere se poate ascunde în spatele unui ecran plin de culori și cântece vesele? Pentru orice părinte care a urmărit vreodată un clip de-al său alături de cei mici pentru a le aduce un zâmbet, vestea aduce un fior rece. Ne amintește brusc cât de fragile sunt lucrurile care contează cu adevărat în viețile noastre.

Băiatul se lupta de ceva vreme cu probleme grave de sănătate. Isaac s-a născut cu anemia Fanconi (o afecțiune genetică rară care afectează grav capacitatea organismului de a repara ADN-ul). Iar în luna decembrie a anului trecut, tatăl său făcuse public diagnosticul crunt de cancer bucal în stadiul 3.

Mesajul care a sfâșiat internetul

Cuvintele tatălui sunt pur și simplu greu de citit fără să lăcrimezi. Într-o postare pe Instagram, însoțită de o fotografie alb-negru în care își ține fiul în brațe, creatorul de conținut a încercat să își exprime suferința uriașă, exact așa cum a relatat Independent joi seara.

„Oh, băiatul meu dulce. Sunt atât de multe pe care vreau să le spun, dar încă nu știu cum. Îmi este deja atât de dor de tine, iar durerea din inima mea este mult mai mare decât pot procesa.” – Daniel Coleman, creator Danny Go!

Dar dincolo de lacrimi, a rămas recunoștința unui tată care și-a văzut copilul luptând eroic zi de zi. Coleman a povestit cum, uitându-se peste mii de poze și videoclipuri în ultima săptămână, a simțit o mândrie imensă pentru băiatul lui.

„Cei 14 ani ai tăi au fost plini de atât de multe provocări, dar le-ai înfruntat pe toate cu atâta curaj… Și cumva ți-ai păstrat bucuria caracteristică în ciuda tuturor lucrurilor. Ai avut cu adevărat o scânteie ca nimeni altul, Isaac!” – Daniel Coleman, creator Danny Go!

Și totuși, dragostea rămâne singurul refugiu. Să fii părinte înseamnă să iubești necondiționat, până la capăt, iar mesajul s-a încheiat cu o declarație emoționantă despre onoarea de a-i fi fost tată. Acum, atenția publicului se îndreaptă spre modul în care familia va gestiona această perioadă de doliu, nefiind clar dacă proiectul online va intră într-o pauză pe termen nedeterminat.