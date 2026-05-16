Prințul William și Kate Middleton plătesc o chirie anuală de 307.500 de lire sterline pentru reședința lor cu opt dormitoare din Windsor. Forest Lodge, situată în inima Windsor Great Park, a devenit oficial casa lor permanentă, iar documentele depuse în această săptămână la Land Registry scot la iveală cifrele exacte pe care britanicii le așteptau de luni bune.

Te-ai întrebat vreodată cât costă liniștea după un an absolut epuizant? Pentru familia de Wales, prețul este clar, dar miza reală merge dincolo de bani. Vorbim despre dorința unui „nou început” după o perioadă extrem de grea petrecută la Adelaide Cottage, marcată de moartea Reginei Elisabeta a II-a și de diagnosticele dure de cancer primite de Kate și de Regele Charles. Iar la nivel public, această sumă uriașă a declanșat o anchetă serioasă despre modul în care sunt gestionate proprietățile regale.

Cei doi au semnat contractul de închiriere pe 20 de ani încă din luna iulie a anului trecut. Planul lor este pe termen lung, intenționând să rămână aici chiar și după ce William va deveni rege.

O creștere de pret care bate la ochi

Aici detaliile devin cu adevărat interesante. Noua chirie este cu aproape 100.000 de lire mai mare decât cea achitată de foștii chiriași. Actele arată că imobilul fusese închiriat anterior cu 216.000 de lire pe an de Cristina Stenbeck (o femeie de afaceri din Suedia) și de Alexander Fitzgibbons. Acesta din urmă este omul de afaceri a cărui firmă, Fait Accompli, a organizat recepțiile de nuntă ale lui William și Kate în 2011, dar și pe cea a lui Harry și Meghan în 2018.

O creștere de aproape 50% a chiriei nu trece neobservată. Așa cum arată datele obținute de Adevarul, noua sumă a fost stabilită abia după evaluări separate realizate de agenții de top precum Hamptons, Savills și Knight Frank pentru Crown Estate.

Banii provin exclusiv din veniturile private ale lui William, generate de domeniul Ducatului de Cornwall. Deși Kensington Palace a precizat că prințul achită cea mai mare cotă de impozit pe venit, suma exactă rămâne confidențială. O investigație recentă a publicației Sunday Times a estimat că veniturile sale anuale, după plata taxelor, se situează undeva între 5 și 7 milioane de lire sterline.

Ancheta oficiala și presiunea publica

Și totuși, aceste aranjamente imobiliare au atras atenția autorităților. În decembrie, Comisia pentru Conturi Publice a lansat o anchetă oficială privind tranzacțiile Crown Estate care implică Familia Regală.

Președintele comisiei, conservatorul Sir Geoffrey Clifton-Brown, a punctat ferm că o supraveghere mai strictă ar „îmbunătăți transparența informațiilor de interes public”.

Dan Labbad, directorul executiv Crown Estate, a trebuit să ofere explicații detaliate în fața comisiei.

„În urma unei solicitări din partea Alteței Sale Regale Prințul de Wales și a discuțiilor cu Casa Regală, comisarii au fost rugați să ia în considerare încheierea unui contract de închiriere pentru proprietate către Alțele Lor Regale Prințul și Prințesa de Wales, pentru utilizarea ca reședință privată principală.” – Dan Labbad, director executiv Crown Estate

El a ținut să adauge că negocierile au fost purtate la distanță de influența directă, tocmai pentru a se asigura că au fost stabilite condiții de piață corespunzătoare.

Decizia finală privind noile reguli de transparență aparține acum comisiei parlamentare. Până la publicarea unui raport oficial în lunile următoare, contractul de 20 de ani este activ, iar cuplul regal își consolidează viața de familie departe de agitația din Londra.