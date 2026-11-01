Dacă cineva te umilește, te amenință sau îți controlează repetat banii, timpul ori oamenii cu care vorbești, urmărește comportamentul și efectul asupra ta, nu încerca să îi pui diagnosticul de „narcisist”. Ca să te protejezi, păstrează ce dovezi ai, pune limite numai când este sigur și cere sprijin; dacă ești în pericol imediat, mergi într-un loc sigur și sună la 112.

Nevoia de admirație, sentimentul că i se cuvine totul sau lipsa de grijă față de ceilalți pot apărea în descrierea tulburării de personalitate narcisică. Un specialist stabilește diagnosticul, nu partenerul, familia sau o listă de pe internet. Nici aceste trăsături, nici un diagnostic nu dovedesc singure că persoana te abuzează.

Ce comportamente urmărești

Privește dacă se repetă insultele, umilirea, amenințările, verificarea telefonului, îndepărtarea ta de prieteni sau limitarea banilor. Gelozia folosită pentru a-ți controla programul și presiunea sexuală sunt alte semnale. Dacă îți schimbi hainele, traseul sau oamenii cu care vorbești de teamă de reacția celuilalt, contează și efectul asupra vieții tale, nu doar ce spune el că a intenționat.

O ceartă izolată nu arată că cineva are o tulburare de personalitate. În schimb, nu trebuie să aștepți ca o amenințare să se repete sau să apară o lovitură înainte de a cere ajutor. Violența între parteneri poate însemna și comunicare folosită pentru a răni emoțional sau pentru a controla.

Cum arată presiunea în relații și la muncă

În cuplu sau familie, presiunea poate însemna să ți se ceară mereu să arăți unde ești, să ți se verifice telefonul ori să ți se limiteze contactul cu apropiații. Amenințarea că vor fi folosiți copiii sau animalele pentru a te face să cedezi cere și ea atenție. La serviciu, urmărește comentariile și gesturile ostile sau nedorite care îți afectează demnitatea, sănătatea ori munca; contează ce se întâmplă, nu presupusul diagnostic al șefului sau al colegului.

Când începi să te îndoiești de tine

Doi oameni își pot aminti diferit o discuție. Este altceva când unul neagă repetat fapte, schimbă mereu vina și folosește confuzia ca să obțină control. Acest tipar este numit uneori „gaslighting”, adică o formă de manipulare care te poate face să te îndoiești de ce ai văzut sau ai auzit. Poate fi însoțit de suferință emoțională și izolare.

Notează data, ce s-a întâmplat, cuvintele pe care le ții minte, cine a fost de față și ce mesaje există. Păstrează copiile într-un loc la care persoana care te controlează nu are acces și vorbește cu cineva de încredere. Nu publica dovezile și nu te întâlni cu persoana doar ca să o faci să recunoască faptele.

Cum pui o limită fără să îți crești riscul

O limită spune ce vei face tu. Poți spune: „Nu continui discuția când sunt insultată. Revin mâine, în scris.” Dacă cealaltă persoană contestă limita, o poți repeta și poți încheia conversația, fără să încerci să obții acordul ei.

Dacă apar amenințări, urmărire sau violență, nu transforma limita într-o confruntare. Nu anunța o despărțire ori o plecare când asta ar putea mări pericolul. Un plan de siguranță poate cuprinde un loc unde poți merge, o persoană de încredere, un cod convenit cu ea, chei, bani, copii ale actelor, medicamente și un bagaj pregătit discret. Dacă telefonul sau mesajele îți sunt verificate, păstrează notițele și copiile într-un loc la care persoana nu poate ajunge.

Ce protecție poți cere în România

Legea nr. 217/2003 include în violența domestică și controlul vieții personale, șantajul, urmărirea, supravegherea locuinței ori a serviciului și mesajele care creează teamă. Forma legii aplicabilă după modificările din 28 martie 2026 îi consideră victime și pe copiii care asistă la violență domestică. Adăposturile pentru victime oferă gratuit, pentru o perioadă limitată, cazare, hrană, asistență medicală și consiliere psihologică și juridică; adresa lor nu este publică.

Dacă este vorba despre violență domestică și poliția constată un risc imediat pentru viață, integritatea fizică sau libertate, poate emite un ordin de protecție provizoriu. Acesta se aplică imediat și durează 5 zile, adică 120 de ore. Poliția îl trimite parchetului în 24 de ore, iar procurorul decide în 48 de ore dacă menține măsurile. La evaluare pot conta declarațiile, fotografiile, înregistrările și mesajele.

Poți cere un ordin de protecție și la judecătoria de la domiciliul ori reședința ta sau de la locul faptelor. ANES pune la dispoziție formularul cererii și instrucțiuni de completare; pregătește și mesajele, fotografiile sau alte dovezi pe care le ai, fără să te expui ca să obții altele. Cererea este scutită de taxa judiciară, asistența juridică este obligatorie, iar judecarea durează cel mult 72 de ore, cu excepțiile prevăzute de lege. ANES oferă și modele pentru cererea de ajutor public judiciar.

Instanța poate dispune evacuarea agresorului, păstrarea unei distanțe, interzicerea contactului și măsuri privind copiii. Ordinul poate dura cel mult 12 luni; dacă un ordin anterior a expirat și unul nou este emis în următorii 5 ani, durata poate ajunge la 24 de luni. Dacă măsurile sunt încălcate, anunță poliția, iar în pericol imediat sună la 112. Încălcarea ordinului sau a celui provizoriu este infracțiune, pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Dacă persoana care te amenință ori te urmărește nu intră în situațiile de violență domestică, Legea nr. 26/2024 permite un ordin de protecție și împotriva altei persoane. Aici pot intra urmărirea, hărțuirea online și publicarea fără acord a imaginilor intime. Când există risc imediat, poliția poate emite la cerere scrisă un ordin provizoriu de 5 zile; poți sesiza situația și prin 112. Cererea pentru ordinul instanței poate fi soluționată în cel mult 72 de ore, iar ordinul poate dura cel mult 12 luni.

Ce faci, în ordine

Dacă ești în pericol imediat, mergi într-un loc sigur și sună la 112. Spune unei persoane de încredere ce se întâmplă. Dacă nu poți pleca acum, pregătește discret un loc unde ai putea merge, actele, cheile, banii și medicamentele. Notează faptele și păstrează în siguranță mesajele ori alte dovezi pe care le ai. Nu te expune unui risc pentru a obține încă una. Sună la linia gratuită ANES 0800 500 333, disponibilă non-stop, ca să afli ce servicii și ce cale de protecție se potrivesc situației tale. Dacă teama, insomnia, anxietatea sau îndoiala constantă de sine îți afectează viața, poți cere și ajutorul unui psiholog ori psihiatru.

Întrebări frecvente

Ce fac dacă nu am mesaje sau înregistrări?

Spune poliției sau instanței ce s-a întâmplat, cât mai concret. În evaluarea unui risc de violență domestică pot fi folosite și declarații; nu încerca să obții o înregistrare dacă asta te pune în pericol.

Ce fac dacă persoana este șeful meu?

Cere sarcinile și răspunsurile în scris și păstrează documentele. Legea nr. 167/2020 protejează angajații împotriva hărțuirii morale la muncă, fără să le ceară să dovedească intenția de a-i răni. Poți discuta cu angajatorul sau cu reprezentantul salariaților și poți cere sprijin pentru o sesizare la ITM, CNCD ori în instanță, în funcție de fapte.

Dacă un copil doar asistă la violență, poate primi ajutor?

Da. Legea privind violența domestică îi consideră victime și pe copiii care asistă la aceste fapte. Spune poliției sau serviciului de sprijin că și copilul a fost prezent.

Se va schimba persoana dacă merge la terapie?

Tratamentul unei tulburări de personalitate ține de specialiști și implică de regulă psihoterapie; uneori, un medic poate prescrie tratament pentru probleme asociate. Terapia nu garantează că un comportament abuziv se va opri, așa că nu trebuie să amâni măsurile de protecție până când cealaltă persoană acceptă ajutor.

Surse verificate la 1 noiembrie 2026: American Psychological Association; NHS; Centers for Disease Control and Prevention; Organizația Mondială a Sănătății; revizuirea publicată în Trauma, Violence, & Abuse; Legea nr. 217/2003; Legea nr. 26/2024; Legea nr. 167/2020; Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați.