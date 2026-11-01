Pentru concediul medical de îngrijire a copilului bolnav poți lua, de regulă, cel mult 45 de zile calendaristice pe an pentru fiecare copil. Indemnizația brută este de 85% din baza de calcul pentru zilele lucrătoare, dar pentru certificatele emise între 1 februarie 2026 și 31 decembrie 2027 se scade din plată o zi lucrătoare pentru fiecare episod de boală neîntrerupt.

Concediul îl poate lua unul dintre părinți, dacă este asigurat și are stagiul cerut. Medicul eliberează certificatul, iar salariatul îl depune la angajator până la sfârșitul lunii în care a fost emis.

Cine are dreptul și până la ce vârstă

Dreptul la concediu pentru îngrijirea copilului bolnav este prevăzut de OUG nr. 158/2005, la articolele 26 și 27. Îl poate folosi, la alegere, unul dintre părinți. Îl pot folosi și adoptatorul, tutorele sau persoana căreia copilul i-a fost încredințat ori dat în plasament, dacă îndeplinesc condițiile de asigurare.

Ai nevoie de cel puțin șase luni de asigurare în ultimele 12 luni dinaintea lunii pentru care ceri concediul. Regula obișnuită se aplică până când copilul împlinește 12 ani; limita a crescut de la 7 la 12 ani la 26 iunie 2023. Pentru un copil cu handicap care are o altă afecțiune, precum și pentru un copil cu o afecțiune gravă prevăzută de norme, dreptul se aplică până la 18 ani.

Câte zile poți lua într-un an

Limita obișnuită este de 45 de zile calendaristice pe an pentru fiecare copil, conform articolului 29 din OUG nr. 158/2005. Acestea sunt zilele de concediu înscrise în certificat, nu 45 de zile plătite: la indemnizație intră zilele lucrătoare din acea perioadă.

Limita de 45 de zile nu se aplică atunci când copilul are o boală care se transmite, este imobilizat din cauza unei probleme a oaselor ori a articulațiilor sau trece printr-o operație. Medicul specialist stabilește durata după evoluția copilului. Tot el stabilește durata pentru afecțiunile grave.

Câți bani primești pentru cinci zile

Indemnizația obișnuită este de 85% din baza de calcul, înainte de rețineri, potrivit articolului 30 din OUG nr. 158/2005. Pentru un salariat, baza pornește de la media veniturilor brute din ultimele șase luni luate în calcul și nu poate depăși plafonul de 12 salarii minime brute pe lună. Plata se face pentru zilele lucrătoare, nu pentru toate zilele calendaristice de concediu.

La un salariu brut de 6.000 de lei în fiecare dintre cele șase luni, de exemplu, veniturile adunate sunt de 36.000 de lei. Dacă în acele luni au fost 120 de zile lucrate, media zilnică este 36.000 ÷ 120 = 300 de lei. Pentru cinci zile lucrătoare de concediu, regula aplicată certificatelor emise din 1 februarie 2026 până la 31 decembrie 2027 lasă patru zile plătite: 300 × 85% × 4 = 1.020 de lei brut.

Din cei 1.020 de lei se reține contribuția la pensie, CAS, de 25%, adică 255 de lei. Pentru concediul obișnuit de îngrijire a copilului bolnav, înscris cu codul 09 pe certificat, nu se rețin impozit pe venit și nici contribuția la sănătate, CASS. Rezultatul exemplului este de 765 de lei net; suma din statul de plată poate diferi prin rotunjire. Regimul reținerilor rezultă din articolele 62 litera c, 137, 138 și 155 alineatul (1) litera i din Codul fiscal publicat de ANAF.

Dacă aceeași boală neîntreruptă este acoperită de două certificate, unul pentru două zile lucrătoare și altul pentru trei, se scade tot o singură zi. La media de 300 de lei din exemplu, rămân patru zile plătite și 1.020 de lei brut, nu se scade câte o zi pentru fiecare certificat. Regula unei singure scăderi pe episod se aplică din 18 mai 2026.

Ce acte pregătești și ce pași faci

Ca salariat, ceri de la angajator adeverința necesară medicului pentru emiterea certificatului. Pregătești și actele de identificare a copilului cerute de medic: pe certificat trebuie trecut codul numeric personal al copilului. Dacă este cazul, pregătești certificatul de handicap. Certificatul de concediu medical este eliberat de medicul care îngrijește copilul.

Pentru o cerere depusă direct la casa de sănătate, formularul din normele de aplicare cere în plus copia certificatului de naștere, certificatul de handicap când este cazul și declarația că celălalt părinte nu folosește dreptul în același timp. Această declarație însoțește cererea către casa de sănătate.

Ceri angajatorului adeverința pentru concediul medical. Mergi cu copilul la medic, cu adeverința și actele copilului cerute pentru identificare. Medicul stabilește perioada și eliberează certificatul. Anunți angajatorul în 24 de ore de la acordarea concediului. Dacă ziua este nelucrătoare, îl anunți în prima zi lucrătoare. Potrivit normelor de aplicare, îi dai angajatorului certificatul până la finalul lunii în care a fost emis. Pentru îngrijirea copilului bolnav nu aștepți până pe 5 ale lunii următoare.

Angajatorul plătește indemnizația cel târziu odată cu plata drepturilor salariale pentru luna respectivă. Ulterior, recuperează suma din fondul de sănătate.

Ce se schimbă dacă ești PFA sau ai două slujbe

Dacă ești PFA, poți primi indemnizația numai dacă ai încheiat un contract pentru concedii și indemnizații cu casa de sănătate și ai șase luni de asigurare în ultimele 12 luni. Contribuția lunară este de 1% din venitul asigurat declarat, care trebuie să fie între un salariu minim brut și trei salarii minime brute. La un venit asigurat declarat de 6.000 de lei, de exemplu, contribuția ar fi 60 de lei pe lună, dacă venitul se încadrează în acest interval.

Casa de sănătate calculează indemnizația PFA din media veniturilor asigurate în ultimele șase luni, cu un plafon de trei salarii minime brute pe lună, și o plătește până pe 10 ale lunii următoare. Pentru cererea depusă la casă pregătești și actele privind copilul și declarația despre celălalt părinte menționate mai sus.

Dacă lucrezi la doi angajatori, fiecare îți calculează și îți plătește indemnizația pentru venitul primit de la el, dacă ai stagiul cerut la fiecare. Originalele certificatului se depun la angajatorul unde ai venitul mai mare; celălalt primește copii certificate de medic.

Dacă copilul este internat

Dacă internarea copilului durează cel puțin două luni calendaristice, medicul poate elibera certificatul lunar sau la externare. Legea prevede o excepție de la ziua scăzută pentru certificate emise în situația pacienților internați, dar nu precizează expres dacă ea acoperă și certificatul părintelui care îngrijește copilul, cu codul 09. Dacă plata depinde de această excepție, cere plătitorului să verifice încadrarea certificatului.

Dacă plata lipsește sau calculul este greșit

Cere mai întâi angajatorului, în scris, explicația calculului și corectarea lui. Atașează certificatul și indică zilele sau suma pe care le contești. Dacă problema nu se rezolvă, poți sesiza inspectoratul teritorial de muncă de la sediul angajatorului.

Dacă angajatorul nu plătește nici după aceea, poți cere dreptul la tribunalul din localitatea în care locuiești sau lucrezi. Articolul 171 din Codul muncii stabilește un termen de trei ani, calculat de la data la care plata era datorată.

Întrebări frecvente

Câte zile poate acorda medicul de familie?

Cel mult 14 zile calendaristice pentru aceeași afecțiune, dintr-o dată sau în mai multe etape. Medicul specialist din ambulatoriu ori din spital poate acorda cel mult 30 sau 31 de zile calendaristice.

Concediul pentru copil îmi reduce zilele de concediu medical pentru mine?

Nu. Zilele pentru îngrijirea copilului nu se scad din zilele de concediu medical pentru propriile afecțiuni.

Certificatul trebuie ștampilat?

Nu. Certificatul de concediu medical se eliberează fără ștampilă.

Se plătește tot 85% dacă un copil este în carantină sau izolare?

Nu. Pentru carantina sau izolarea copilului, indemnizația brută este de 100% din baza de calcul. Această situație este reglementată până la vârsta de 18 ani, iar durata o stabilește medicul care urmărește cazul.

Surse verificate la 1 noiembrie 2026: OUG nr. 158/2005; normele de aplicare aprobate de Ministerul Sănătății și CNAS; OUG nr. 91/2025; Ordinul nr. 521/500/2026; Codul fiscal publicat de ANAF; ordinul privind certificatul de concediu medical; informațiile Inspecției Muncii privind drepturile salariale; Codul muncii.