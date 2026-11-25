Comisia Europeană a amendat cu 471,9 milioane de euro trei furnizori de substanțe parfumate: Firmenich, din grupul condus de DSM-Firmenich AG, Givaudan, din grupul condus de Givaudan SA, și IFF, parte a International Flavors & Fragrances Inc. Substanțele lor sunt folosite și în produse de îngrijire, dar decizia nu stabilește cât a plătit în plus cumpărătoarea unui produs anume.

Decizia a fost anunțată la 25 noiembrie 2026 și privește schimbul de informații comerciale dintre firme. Într-o anchetă paralelă, autoritatea britanică de concurență, CMA, a aplicat amenzi totale de 85.156.000 de lire sterline. Niciuna dintre cele două decizii nu impune acum un preț nou pentru șampoanele sau parfumurile de la raft.

Ce produse de îngrijire intră în lanțul vizat

Firmenich, Givaudan și IFF vând substanțe parfumate altor firme, care le folosesc în produse finite. Autoritatea britanică dă ca exemple șampoanele, detergenții, produsele de curățenie și parfumurile. Decizia europeană privește și parfumuri pentru produse de îngrijire personală; în cazul Givaudan și IFF, include schimburi de informații despre activitatea lor mai largă cu parfumuri pentru consum și parfumuri fine.

Deciziile nu dau o listă de mărci sau de produse finite vândute în România. Astfel, amenda nu poate fi legată de prețul unui anumit șampon, deodorant ori parfum cumpărat aici.

Ce au făcut furnizorii de parfumuri

Potrivit Comisiei Europene, cele trei firme au schimbat informații pe care concurenții nu ar trebui să și le împărtășească, inclusiv despre prețuri și despre relația comercială cu Unilever. În Spațiul Economic European, din care face parte și România, faptele sancționate au durat din martie 2019 până în martie 2023.

Autoritatea britanică a stabilit că firmele au făcut schimb de informații și pentru a respinge unele cereri ale Unilever, inclusiv cereri de reducere a prețurilor. Au convenit și să nu își recruteze reciproc angajații care lucrau pentru acest client. Separat, Givaudan și IFF au coordonat nivelul și momentul unor creșteri generale de preț.

Ancheta britanică a început în martie 2023. Comisia Europeană a deschis procedura oficială în noiembrie 2025, iar ambele autorități au anunțat sancțiunile la 25 noiembrie 2026.

Cât a fost amendată fiecare firmă

Comisia Europeană și autoritatea britanică au stabilit amenzi separate. Sumele anunțate pentru fiecare furnizor sunt:

Givaudan: 252,4 milioane de euro în UE și 39,96 milioane de lire sterline în Regatul Unit.

Firmenich: 137,7 milioane de euro în UE și 20,64 milioane de lire sterline în Regatul Unit.

IFF: 81,9 milioane de euro în UE și 24,57 milioane de lire sterline în Regatul Unit.

Toate cele trei firme au recunoscut participarea la faptele sancționate și au cooperat cu autoritățile. Amenzile britanice includ reducerile acordate în urma cooperării și a înțelegerilor încheiate cu autoritatea.

Ce înseamnă deciziile pentru cumpărătoare

Comisia Europeană și CMA vorbesc despre riscul ca schimbul de informații să fi dus la costuri mai mari pentru clienții firmelor sancționate și, apoi, la prețuri mai mari pentru consumatori. Nu au calculat însă o scumpire pentru vreun produs finit anume. Amenda plătită de furnizori nu devine automat o reducere la raft sau o plată către cumpărători.

Comisia arată că o persoană sau o firmă afectată poate cere despăgubiri în instanța națională. Decizia europeană dovedește în instanță că faptele sancționate au avut loc și au fost ilegale; instanța stabilește separat dacă există o pagubă și ce sumă ar putea fi plătită.