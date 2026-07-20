Clorul ajută. Dar nu te protejează instant și complet la intrarea în piscină. Protecția ta depinde de câteva gesturi aparent mici. Contează dușul de dinainte, costumul de baie ud și felul în care ai grijă de urechi după înot.

Familiile care merg des la piscină vara au cel mai mult de câștigat dacă nu se bazează doar pe apa clorinată. De ce? Bacteriile obișnuite sunt ucise în mai puțin de un minut, însă un virus precum cel al hepatitei poate rezista circa 15 minute, iar parazitul Cryptosporidium, cea mai frecventă cauză a focarelor de infecție în piscinele din SUA, poate supraviețui aproximativ 10 zile.

Aici apare riscul real. Câteva obiceiuri banale pot crește riscul de infecții ale pielii, micoze, otite sau boli gastrointestinale. Partea mai puțin comodă este că multe țin de igiena personală. Nu doar de întreținerea bazinului.

Kelly Reynolds, microbiolog de mediu la Universitatea din Arizona, a explicat limpede limita clorului.

„Clorul, atunci când intră în contact direct cu bacteriile, în mai puțin de un minut, acea bacterie moare.” Cămașă de înot pentru copii O'Neill Basic Skins Rash Guard Cumpără acum

Tot ea a punctat confuzia frecventă. Apa din piscină nu funcționează ca un dezinfectant magic pentru orice și pentru oricine.

Urinatul în piscină reduce eficiența clorului

Un exemplu concret este urinatul în piscină. Gestul nu este doar neplăcut. Urina reacționează cu clorul și produce cloramină, substanța responsabilă pentru mirosul specific de piscină, care, în plus, reduce eficiența clorului în eliminarea germenilor.

Și dușul contează mai mult decât pare. Lisa Cuchara, profesor de științe biomedicale la Universitatea Quinnipiac, a rezumat simplu de ce merită să îl faci și înainte, și după baie. Cum relatează Time, dușul de dinainte ajută piscina să rămână mai curată, iar cel de după scade riscul să pleci acasă cu microbi pe piele.

„Dacă faci duș înainte, ai putea ajuta la menținerea piscinei mai curate. Dacă faci duș după, ai putea ajuta la prevenirea îmbolnăvirii.”

Costumul de baie ud favorizează infecțiile

Costumul de baie ud este un alt punct sensibil. Țesătura umedă ține pielea îmbibată cu apă și o face mai permeabilă. În același timp, creează un mediu cald, umed și întunecat. Aceasta este combinația în care se dezvoltă ușor ciupercile, drojdiile și bacteriile, inclusiv Pseudomonas, o bacterie care poate cauza foliculită.

Dr. Kimberly Eickhorst, de la Dermatology Associates of Western CT, a descris plastic ce se întâmplă când stai prea mult în costumul ud.

„Este ca o petrecere de ciuperci, drojdii, bacterii și agenți virali.”

De aici reiese și pontul cel mai simplu. Schimbă costumul imediat după înot. Iar când ajungi acasă, nu îl lăsa în geantă. Un costum nespălat adună celule moarte ale pielii, uleiuri corporale și microbi din apă. O clătire temeinică este minimul necesar. Însă spălarea cu detergent este recomandată.

Mai există două zone pe care multă lume le ignoră. Rănile și urechile. O tăietură mare sau o incizie chirurgicală lasă corpul mai expus la agenți patogeni. Dr. Daniel Egan, specialist în boli infecțioase la Orlando Health, a spus că riscul scade în piscinele clorinate, dar nu dispare. Când totuși intri în apă, pansamentul impermeabil de tip Tegaderm este opțiunea indicată.

Urechile cer și ele atenție imediat după ieșirea din bazin. Apa blocată în canalul auditiv extern creează un mediu propice pentru înmulțirea microbilor deja prezenți pe piele. Gestul util este simplu. Înclină capul ca să drenezi apa și șterge delicat urechea externă cu un prosop.

Rutina scurtă care te scapă de greșelile clasice

Intră în piscină după un duș rapid. Scazi astfel încărcătura de pe piele înainte să ajungă în apă.

Ieși din apă și schimbă imediat costumul ud. Nu prelungi statul în materialul umed. Mai ales dacă mergi apoi la terasă, în mașină sau stai cu copilul pe marginea bazinului.

Spală costumul după fiecare purtare. Clătirea ajută, dar detergentul este varianta recomandată.

Ține cont și de piele. O rană deschisă mare sau o incizie chirurgicală înseamnă pauză de la piscină. Sau, dacă alegi totuși să înoți, pansament impermeabil.

La final, ocupă-te de urechi în două mișcări. Înclină capul pentru drenaj, apoi șterge delicat exteriorul.

Dr. Daniel Egan, specialist în boli infecțioase la Orlando Health, a rezumat perfect riscul. Câteva picături de apă uitate unde nu trebuie pot face ravagii.