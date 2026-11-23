Vaccinul antigripal este recomandat în fiecare an, mai ales dacă ești gravidă, ai o boală cronică, ai peste 65 de ani sau ai un copil de cel puțin 6 luni. Ideal îl faci în septembrie sau octombrie, dar îl poți face și acum, în noiembrie; în România, unele persoane primesc o rețetă care acoperă 50% sau 100% din prețul stabilit pentru decontare.

Cui îi este recomandat

Vaccinarea este recomandată cu prioritate copiilor de la 6 luni, gravidelor, vârstnicilor, persoanelor cu boli cronice și personalului medical. Și un adult sănătos se poate vaccina, chiar dacă nu primește vaccinul compensat.

Riscul de complicații crește în cazul bolilor de inimă, plămâni, rinichi sau ficat, al diabetului și altor boli metabolice, al bolilor neurologice, cancerului și bolilor autoimune. Lista folosită pentru compensare cuprinde și obezitatea, malformațiile congenitale, lipsa splinei, infecția HIV, transplantul și situațiile în care apărarea organismului este slăbită de boală sau tratament. Medicul verifică dacă diagnosticul tău se află pe listă.

În sarcină este recomandat vaccinul injectabil, indiferent de trimestru. Un sugar sub 6 luni nu poate fi vaccinat împotriva gripei; vaccinarea în sarcină și a membrilor eligibili ai familiei ajută la protejarea lui. Dacă un copil sub 9 ani nu a mai primit vaccin antigripal, are nevoie de două doze, la cel puțin patru săptămâni una de alta.

Când este bine să îl faci

Vaccinul se face anual, de preferat începând din septembrie sau octombrie. Protecția are nevoie de aproximativ două săptămâni ca să se formeze, așa că vaccinarea înainte ca gripa să circule mult este de preferat.

Dacă ai ratat începutul toamnei, vaccinarea rămâne utilă în timpul sezonului gripal. Recomandarea Ministerului Sănătății pentru sezonul rece 2026-2027, anunțată la 2 octombrie 2026, nu stabilește o ultimă zi pentru vaccinare.

Cine primește vaccin compensat

Ordinul nr. 3.120/2023, aplicat din 15 septembrie 2023, stabilește categoriile care pot primi vaccinul gripal compensat. Procentul se aplică unui preț stabilit pentru decontare, numit preț de referință, nu neapărat prețului cerut de farmacie.

100% din prețul de referință: copii de la 6 luni până înainte de 19 ani, gravide și personal medico-sanitar și auxiliar.

copii de la 6 luni până înainte de 19 ani, gravide și personal medico-sanitar și auxiliar. 100% din prețul de referință: persoane de la 19 ani până înainte de 65 de ani cu bolile sau situațiile de risc din ordin.

persoane de la 19 ani până înainte de 65 de ani cu bolile sau situațiile de risc din ordin. 100% din prețul de referință: persoane de peste 65 de ani. CNAS include și persoanele care au împlinit exact 65 de ani în comunicarea din 12 noiembrie 2026, deși ordinul folosește formularea „peste 65 de ani”; dacă ai exact 65 de ani, cere medicului să verifice dreptul la prescriere.

persoane de peste 65 de ani. CNAS include și persoanele care au împlinit exact 65 de ani în comunicarea din 12 noiembrie 2026, deși ordinul folosește formularea „peste 65 de ani”; dacă ai exact 65 de ani, cere medicului să verifice dreptul la prescriere. 50% din prețul de referință: persoane de la 45 de ani până înainte de 65 de ani, fără boli cronice.

Dacă nu intri într-una dintre aceste categorii, poți cumpăra vaccinul la preț integral. O boală cronică nu aduce automat compensarea: contează dacă este inclusă în lista din ordin.

Cât poți plăti

Casa de asigurări acoperă procentul cuvenit din prețul de referință. Dacă farmacia vinde vaccinul mai scump, tu plătești diferența; dacă vaccinarea se face în farmacie, poate exista și un tarif separat pentru administrare.

De exemplu, să presupunem că o farmacie vinde cu 100 de lei un vaccin Influvac Tetra. Lista CNAS valabilă din 1 octombrie 2025 îi stabilește prețul de referință la 66,06 lei. La compensare de 100%, casa ar acoperi 66,06 lei, iar tu ai plăti 33,94 lei. La compensare de 50%, casa ar acoperi jumătate din prețul de referință, adică 33,03 lei, iar tu ai plăti 66,97 lei.

Prețul de vânzare de 100 de lei este ales doar pentru exemplu, iar prețul de referință folosit este cel din lista din 2025. Aceste rezultate nu sunt prețuri verificate pentru sezonul 2026-2027. Înainte de cumpărare, întreabă farmacia cât costă produsul disponibil, cât acoperă rețeta și dacă administrarea se plătește separat.

Cum obții și unde faci vaccinul

Ceri consultație și, dacă te încadrezi la compensare, rețetă electronică de la un medic aflat în contract cu o casă de asigurări. Rețeta poate fi emisă de un medic de orice specialitate care îndeplinește această condiție. Ridici vaccinul din farmacie în cel mult 30 de zile de la emiterea rețetei. Înainte de ridicare, stabilește unde îl vei face și cere farmacistului instrucțiunile de păstrare și transport pentru produsul primit. Faci vaccinul la un medic vaccinator sau, dacă îndeplinești condițiile, la un farmacist vaccinator dintr-o farmacie autorizată. Ministerul Sănătății publică lista farmaciilor care vaccinează; verifică înainte de deplasare dacă farmacia aleasă oferă serviciul și are vaccinul disponibil.

În farmacie poți fi vaccinată doar dacă ai mai făcut cel puțin o dată vaccinul antigripal, ai recomandare medicală și treci prin verificarea stării de sănătate și acordul cerute acolo. Dacă este prima ta vaccinare antigripală, mergi la un medic vaccinator.

Când vorbești cu medicul înainte

Spune medicului dacă ai avut o reacție alergică severă la un vaccin antigripal sau la o componentă a lui. Cere-i sfatul și dacă ai avut sindrom Guillain-Barré după o vaccinare antigripală, ai probleme de coagulare ori iei medicamente care împiedică formarea cheagurilor.

O răceală ușoară nu impune automat amânarea. Dacă ai o boală acută cu febră sau o infecție acută, vaccinarea se amână până la ameliorare; vaccinatorul hotărăște după ce îți verifică starea. Pentru copii, gravide și persoane cu boli cronice, medicul poate alege produsul potrivit.

Dacă au apărut deja simptome de gripă

Într-o formă ușoară, odihna, lichidele și tratarea simptomelor pot ajuta. Antibioticele nu tratează gripa. Nu combina paracetamolul simplu cu un produs pentru răceală care conține tot paracetamol și nu da aspirină unui copil sub 16 ani; doza unui medicament se verifică în funcție de produs, vârstă și greutate.

Dacă ești gravidă, ai o boală cronică sau îngrijești un copil mic ori o persoană în vârstă cu simptome de gripă, contactează repede medicul: tratamentul antiviral poate ajuta mai mult când începe devreme. Dificultatea de respirație, buzele albăstrui, durerea sau presiunea persistentă în piept, confuzia, convulsiile, deshidratarea ori lipsa urinării cer ajutor medical urgent.

Întrebări frecvente

Pot face gripă de la vaccinul injectabil?

Nu. Vaccinurile antigripale injectabile nu conțin virus gripal viu. Ele nu protejează însă împotriva tuturor răcelilor și nu previn fiecare caz de gripă.

Pot fi vaccinată dacă am alergie la ou?

Spune medicului exact ce reacție ai avut și ce vaccin urmează să primești. O reacție alergică severă anterioară trebuie evaluată înainte de vaccinare.

Copilul poate primi vaccinul nazal?

Vaccinul nazal este o opțiune de la 2 ani până înainte de 18 ani. Nu este potrivit în anumite situații, printre care apărarea slăbită a organismului și astmul sever cu respirație șuierătoare; medicul alege produsul.

Pot face vaccinul dacă alăptez?

Da. Ministerul Sănătății recomandă vaccinarea antigripală și femeilor care alăptează.

Ce fac dacă farmacia nu îmi eliberează vaccinul?

Cere motivul și verifică disponibilitatea la altă farmacie. Poți folosi registrul de reclamații al farmaciei sau poți trimite o petiție identificată Ministerului Sănătății.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Ordinul nr. 3.120/2023 și Ordinul nr. 3.262/2022 ale Ministerului Sănătății; comunicatul CNAS din 12 noiembrie 2026; protocolul CNAS pentru vaccinul gripal; lista CNAS a prețurilor de referință valabilă din 1 octombrie 2025; Ghidul asiguratului al CNAS din ianuarie 2025; ghidurile și recomandările Ministerului Sănătății despre gripă și vaccinarea în farmacie; Organizația Mondială a Sănătății; Centers for Disease Control and Prevention; NHS.