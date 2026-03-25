Cinci reclame care promovau suplimente menite să amelioreze simptomele menopauzei, sindromului ovarelor polichistice (SOP) și ale altor afecțiuni hormonale au fost interzise. Produsele, de la mărci precum 222 Balance Me, Lunera, Minerva și Nova Menopause Vitality, sugerau că pot preveni, trata sau chiar vindeca simptomele asociate menopauzei. Autoritatea pentru Standarde în Publicitate (ASA) a decis că multe dintre afirmații nu doar că încalcă regulile, dar riscă să inducă în eroare persoanele vulnerabile și să le descurajeze să caute sfatul unui medic.

De ce a explodat piața suplimentelor pentru menopauză?

Bombardate constant cu promisiuni mari, multe femei se întreabă ce funcționează cu adevărat. Piața suplimentelor este în plină expansiune, iar explicația este destul de simplă. „Pe măsură ce femeile trec prin perimenopauză, tind să devină mult mai conștiente de propriul corp și ar putea începe să realizeze că sunt mai sensibile la substanțe chimice decât erau înainte și pot începe să caute abordări mai naturale în loc de soluții rapide”, explică dr. Alison Grimston, medic de familie și specialist în sănătatea femeilor la Dr Finlay’s Private Practice.

Și, să fim serioși, accesul la sistemul medical are și el un rol. „Cred că faptul că în zilele noastre este mai dificil să obții o programare la medicul de familie înseamnă că oamenii caută mai întâi să se ajute singuri… și sunt atrași de aceste suplimente care sunt deosebit de relevante pentru menopauză.”

Femeile caută, în general, alinare pentru o listă lungă de probleme. „Simptomele comune ale perimenopauzei și menopauzei includ insomnia, senzația de oboseală permanentă, anxietate crescută, bufeuri și transpirații nocturne, schimbări de dispoziție, probleme cu somnul, lipsa libidoului și uscăciune vaginală, precum și infecții urinare recurente”, enumeră Grimston. „Schimbările hormonale pot afecta, si, necesarul și absorbția de nutrienți.”

Ce vitamine și ingrediente ar putea ajuta, pe bune?

Deși cercetarea nu este întotdeauna concludentă, anumiți compuși au arătat potențial în ameliorarea unor simptome. Iată ce spun specialiștii:

Trifoiul roșu: „Există unele dovezi că trifoiul roșu poate ajuta la lucruri precum bufeurile”, spune dr. Nikki Ramskill, medic de familie și fondatoarea clinicii The Female Health Doctor.

Magneziu: „Magneziul este foarte important pentru peste 300 de reacții chimice diferite în celulele noastre și poate fi deosebit de util pentru somn, anxietate, tensiune și dureri musculare, crampe musculare și, si, pentru reglarea sistemului nervos", detaliază Grimston.

Omega-3: Acizii grași sunt esențiali. „Omega-3 sunt foarte importanți pentru sănătatea creierului, pentru starea de spirit, pentru reducerea inflamației și pentru îmbunătățirea riscului cardiovascular", adaugă ea.

Vitamina D: „Vitamina D este foarte importantă pentru sănătatea oaselor, funcția imunitară, starea de spirit și forța musculară."

Vitaminele B: „Vitamina B este importantă pentru energie, stres și sistemul nervos, iar femeile în perimenopauză observă adesea probleme cu părul și unghiile, iar vitaminele B sunt importante și pentru asta", conform dr. Grimston.

Dar dr. Ramskill avertizează că dovezile nu sunt mereu solide. „Cercetările bazate pe dovezi sunt destul de rare și, în unele cazuri, destul de contradictorii. Dar, cred că dacă cineva vrea să încerce ceva, atunci să o facă. Documentează-te, iar dacă nu funcționează pentru tine, gândește-te de ce s-ar putea să nu funcționeze.”

Atenție la interacțiuni și calitate

Înainte de a cumpăra orice supliment, există câțiva factori critici de luat în calcul. V-ați gândit vreodată că un produs „natural” poate interacționa cu medicamentele pe care le luați deja? „Dacă urmați un tratament medicamentos, cum ar fi un anticoagulant sau o pastilă pentru tensiune arterială, este întotdeauna o idee bună să discutați cu cineva care cunoaște interacțiunile pe care suplimentele le pot avea cu anumite medicamente înainte de a vă grăbi să le cumpărați”, sfătuiește dr. Ramskill.

Un exemplu concret este sunătoarea. „Ceva precum sunătoarea poate afecta modul în care funcționează pilula contraceptivă, ceea ce poate crește riscul de a rămâne însărcinată.”

Nu uitați că fiecare organism reacționează diferit. „Este important de reținut că nu toate suplimentele se potrivesc tuturor”, spune Grimston. Chiar dacă pe ambalaj scrie că este un produs natural, el tot are un efect farmacologic. „Încă se presupune că face ceva în corpul tău și nu știi cum va reacționa corpul tău la el. Așa că trebuie să fii foarte precaută cu ce introduci în corp”, completează Ramskill.

Verificarea calității este un alt pas esențial. „Uită-te să vezi dacă pe site-ul web există informații care îți spun cum verifică ei calitatea suplimentului și de unde provine. Listează ingredientele pentru a-ți spune ce conține? Fii conștientă că vor exista unele site-uri web mai reputabile decât altele. Din păcate, există produse pe piață care vor fi false și vor dăuna oamenilor inutil.”

Un supliment nu e o soluție magică

Poate cea mai importantă idee de reținut este că un supliment nu poate compensa un stil de viață haotic. E drept că sună bine o pastilă care rezolvă totul, dar lucrurile nu stau așa.

„Un supliment este la fel de bun ca și corpul în care îl pui”, spune tranșant dr. Ramskill. „Dacă intestinul tău nu îl absoarbe corect pentru că nu mănânci bine sau nu faci mișcare, atunci suplimentul nu va face nimic.”

„Să fim conștiente că suplimentele nu vor funcționa peste noapte, nu sunt o soluție rapidă”, adaugă dr. Grimston. „Noi doar sprijinim treptat fiziologia și s-ar putea să nu existe o îmbunătățire tangibilă.”

Pe lângă o dietă bogată în omega-3 și un program de somn constant, mici ajustări pot face diferența. „Dacă te confrunți cu bufeuri și transpirații nocturne, a avea o pilotă separată de partener și/sau a purta haine din bumbac poate fi de mare ajutor. Reducerea stresului pe cât posibil este, si, foarte importantă”, recomandă Grimston.

Când e cazul să mergi la medic

Dacă ai încercat diverse soluții și simptomele persistă, poate că problema e în altă parte. „Gândește-te la simptomele tale și caută sfatul medicului, fie pe calea alternativă a unui practician de medicină funcțională, fie la un medic de familie cu interes în sănătatea femeilor”, recomandă dr. Ramskill.

Testele de sânge și cele ADN pot dezvălui informații prețioase. „Există lucruri pe care le poți afla despre tine prin teste, pe care un supliment nu le va rezolva până nu înțelegi cauza. De exemplu, unele persoane nu pot absorbi anumite tipuri de B12 și acid folic și au nevoie de o versiune metilată a acestora”, explică ea. Iar uneori, problema reală nu stă în lipsa de vitamine. „Alte persoane vor trebui să se concentreze mai mult pe administrarea de hormoni decât pe suplimente, deoarece de fapt hormonii sunt cei care cauzează problema. Dacă ai încercat multe lucruri și nimic nu pare să funcționeze, ai o consultație adecvată cu un profesionist care te poate ajuta să ajungi la rădăcina problemei.”