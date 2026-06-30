O arsură solară depășește neplăcerea unui weekend ratat la plajă sau a unei zile petrecute în oraș fără protecție solară. Un studiu recent indică faptul că cinci sau mai multe arsuri solare, indiferent de severitate, pot dubla riscul de melanom, o formă agresivă de cancer de piele.

Peste 88 de milioane de adulți din SUA suferă anual arsuri solare, iar aproape 19 milioane au înregistrat patru sau mai multe într-un singur an, conform unui sondaj național din 2024. Atingerea pragului de risc menționat de medici nu este dificilă, mai ales dacă se iau în considerare verile din adolescență, vacanțele și zilele obișnuite petrecute afară fără protecție.

Pentru dumneavoastră, miza este clară: nu contează doar intensitatea unei arsuri, ci și frecvența lor. Expunerea la razele ultraviolete ale soarelui afectează celulele pielii și provoacă mutații ADN care pot duce la cancer. Aceasta include și arsurile tratate cu produse after-sun și considerate vindecate.

Riscul de melanom nu vine doar de la arsurile severe

Majoritatea arsurilor solare sunt de gradul întâi și afectează stratul exterior al pielii. Cele de gradul doi ajung la stratul mijlociu, pot provoca vezicule și, uneori, necesită spitalizare. Arsurile de gradul trei sunt rare, dar distrug toate straturile pielii și nervii, transformându-le într-o urgență medicală.

Mesajul important nu este însă limitat la cazurile extreme. Dr. Michelle Henry, de la Skin & Aesthetic Surgery din New York City, explică de ce numărul episoadelor este crucial.

„Fiecare arsură solară intensă se adaugă la deteriorarea ADN-ului pielii de-a lungul vieții. Nu avem un prag exact unde cercetătorii pot spune: «Această arsură a schimbat totul», dar știm că riscul crește atât cu severitatea, cât și cu numărul arsurilor.”

Aici intervine și diferența de vârstă. Cinci sau mai multe arsuri solare cu vezicule între 15 și 20 de ani cresc riscul de melanom cu 80%, conform American Academy of Dermatology Association. Față de formula mai largă, care indică dublarea riscului la cinci sau mai multe arsuri de orice severitate, datele despre adolescență arată că pielea afectată devreme plătește consecințe mai târziu.

Și copilăria contează. Arsurile severe sau cu vezicule din copilărie sunt legate de dezvoltarea carcinomului scuamos, a doua cea mai frecventă formă de cancer de piele. Deși decesele sunt mai rare decât în melanom, ele se numără tot în mii.

Prevenția este cheia pentru reducerea riscurilor

Vestea mai puțin confortabilă este că nu există tehnici stabilite care să reducă ulterior daunele ce pot duce la cancer, odată ce arsura s-a produs. Cu alte cuvinte, produsul after-sun poate calma pielea, dar nu anulează ce s-a întâmplat în profunzime.

Pe baza datelor citate de Independent, măsurile utile sunt cele preventive: haine care acoperă pielea, tricouri cu mânecă lungă, pantaloni, pălării cu boruri largi și ochelari de soare cu protecție UV. La acestea se adaugă crema de protecție solară aplicată generos cu cel puțin 30 de minute înainte de expunere și reaplicată la fiecare două ore.

Dacă petreceți timp afară în drum spre birou, la terasă, în parc sau la activități cu copiii, tocmai aici este important să fiți mai atentă. Protecția nu se limitează la plajă. O rutină realistă implică aplicarea SPF-ului înainte de a ieși din casă, un produs la dumneavoastră pentru reaplicare și renunțarea la ideea că „stau puțin”. Multe arsuri provin exact din aceste ieșiri obișnuite.

Recunoașterea semnelor de avertizare ale pielii

Pielea transmite semnale. Uneori discret, alteori foarte clar, cum sunt veziculele. Când observați că pielea se înroșește, ustură sau simțiți că ați depășit limita, nu este momentul pentru încă o oră la soare.

Dr. Amanda Valdes, specialist în medicină de familie, a rezumat simplu această idee.

„Vei începe să observi când pielea ta nu mai are protecția de care are nevoie. Cheia este să acționezi. Nu ignora semnele.”

Practic, aceasta înseamnă să ieșiți imediat din soare când pielea începe să reacționeze și să nu tratați roșeața ca pe ceva banal. Dar înseamnă și să fiți mai atentă la istoricul dumneavoastră personal. Dacă ați avut deja mai multe arsuri solare de-a lungul anilor, nu porniți de la ideea că „nu am pățit nimic până acum”. Riscul se acumulează în timp.

Comunicarea deschisă ajută la prevenție

În ultimii ani, conversația publică despre cancer a devenit mai deschisă, inclusiv prin exemple precum Amy Dowden și Prințesa Kate, care au vorbit public despre recuperare și despre viața de după diagnostic. Aceasta ajută și la prevenție: când boala nu mai este împinsă într-o zonă despre care nu vorbim, devine mai ușor să luați în serios pașii mici care vă protejează.

Prevenția nu înseamnă frică. Înseamnă grijă consecventă față de pielea dumneavoastră. O cremă aplicată la timp, o pălărie pusă în geantă, o reaplicare după două ore și decizia de a nu sta în soare când pielea deja protestează pot conta mai mult decât pare.

Faptul care merită reținut este acesta: cinci arsuri solare nu sună mult, iar medicii spun că exact de aici în sus riscul de melanom se poate dubla.