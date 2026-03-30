Chanel se pregătește să aducă la Shanghai o porție consistentă de artizanat de lux. Programul cultural itinerant La Galerie du 19M, divizia culturală a hub-ului său Métiers d’Art, va fi găzduit de Muzeul de Artă Pudong în perioada 25 septembrie – 15 noiembrie. Evenimentul promite o incursiune fascinantă în lumea atelierelor specializate ale casei de modă franceze.

Un dialog creativ universal

Expoziția va pune în dialog meșteșugul francez cu cel chinez, incluzând creații contemporane din ambele țări. Iar Bruno Pavlovsky, președintele Chanel SAS, președintele Chanel fashion și președintele Le19M, a explicat viziunea din spatele evenimentului. „Cu acest nou proiect internațional, La Galerie du 19M extinde valorile Maisons d’art – pasiune, transmitere și generozitate – dincolo de zidurile sale pariziene.”

Acesta a adăugat că proiectul este gândit pentru a fi accesibil tuturor. „Printr-un dialog creativ imaginat pentru toate publicurile, proiectul oferă o explorare senzorială a Métiers d’Art care combină moștenirea, tehnicile contemporane și experiențele participative, afirmând statutul de savoir-faire ca limbaj creativ universal.”

Ce vor vedea vizitatorii

La Galerie du 19M Shanghai va ocupa întregul etaj al treilea al muzeului de artă contemporană, care oferă o vedere panoramică asupra zonei Bund. Casa de modă franceză a planificat o călătorie imersivă, exploratorie, pentru a încuraja vizitatorii să descopere, dar și să experimenteze direct. V-ați întrebat vreodată ce se ascunde în spatele unei piese Chanel?

Curatorii expoziției sunt Gong Yan, director artistic al Power Station of Art din Shanghai, artistul contemporan Lin Tianmiao din Beijing, Zhang Lei, fondatorul Pinwu Design Studio, și Christelle Kocher, director artistic al casei Lemarié (specializată în prelucrarea penelor) și al Atelierului Lognon (specializat în plisare).

Un punct de atracție va fi o expoziție retrospectivă dedicată casei Lesage, care celebrează centenarul renumitului atelier de broderie. Unele dintre cele mai emblematice creații ale sale vor fi expuse în Shanghai, urmărind o traiectorie de la fondarea sa în 1924 până la cele mai recente lucrări pentru Chanel.

O celebrare în toată regula.

În plus, va exista un program de discuții, ateliere participative și activități de mediere culturală menite să încurajeze publicul să se implice în meșteșug, prezentându-l ca pe o practică vie, înrădăcinată în schimburi interculturale.

Miza din spatele evenimentului

Capitolul din Shanghai se bazează pe amprenta internațională tot mai mare a Le19M, hub fondat în 2021. Acesta se află în epicentrul ecosistemului pe care Chanel l-a creat (încă de la mijlocul anilor ’80) prin achiziționarea de ateliere și producători de specialitate pentru a salva know-how-ul aflat în pericol de dispariție. Aici sunt concentrați peste 700 de artizani și 11 „maisons d’art”, precum broderul Lesage, argintarul Goossens și pălărierul Maison Michel, toți sub același acoperiș.

Până la urmă, aceste evenimente au un scop foarte clar. După cum a argumentat în mod repetat Pavlovsky, susținerea ambițiilor creative ale casei și justificarea costului celor mai emblematice produse depind de atragerea unei noi generații de artizani. E nevoie să se facă vizibil timpul, pregătirea și expertiza manuală care intră în fiecare piesă.

Si, să fim serioși, aceste inițiative au funcționat și ca instrumente de recrutare. Le19M din Paris a atras mii de studenți și tineri vizitatori, punându-i în contact cu meserii variind de la broderie și plisare la pălărierie și prelucrarea penelor.

O prezență globală în creștere

Proiectul cultural al Chanel nu este la prima sa oprire internațională. Acesta a mai poposit anterior în Dakar, în urma show-ului Métiers d’Art din 2023. Pentru oprirea din Tokyo, programată pentru 2025, accentul a fost pus pe munca artiștilor și artizanilor japonezi și francezi, subliniind valoarea muncii calificate într-o eră a progreselor rapide în inteligența artificială.

Filiala din Shanghai extinde acest mesaj către o piață cheie, pe care Chanel a curtat-o anterior cu show-uri Métiers d’Art, cum ar fi cel organizat în oraș în 2009 și, mai recent, în Hangzhou în 2024.