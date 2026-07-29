Șase pași simpli, față de promisiunea unui singur produs-minune, au mai mult sens când vine vorba despre cearcăne. Miza este și mai clară după avertismentul dermatologului Brendan Camp, MD: nu există astăzi o soluție universală care să funcționeze pentru toată lumea.

Cearcănele sunt o preocupare frecventă. Diferența o fac, de obicei, obiceiurile mici și repetate. Dermatologul dublu certificat Brendan Camp, MD, o spune direct:

„Nu există în prezent un tratament universal eficient pentru cearcănele de sub ochi.”

Asta schimbă puțin perspectiva. Dacă sperai la un gest rapid care rezolvă tot, abordarea corectă merge mai degrabă spre o rutină integrată ce include hidratare, alimentație, somn, îngrijire țintită și protecție solară, nu pentru a ascunde, ci pentru a reduce treptat aspectul tern, mai închis sau ușor adâncit al zonei de sub ochi.

Hidratarea și alimentația, primele pe listă

Hidratarea corectă a corpului apare prima pe listă. Deshidratarea poate face pielea subțire de sub ochi să pară mai ternă. Sau mai închisă la culoare și mai adâncită. Cu alte cuvinte, dacă zona arată obosită chiar și fără machiaj, merită să te gândești la ceva simplu: câte lichide bei, de fapt, peste zi.

Și alimentația intră în ecuație. Sunt recomandate alimente bogate în fier și în vitaminele K, C și B12. Acestea includ legume cu frunze verzi precum spanacul, salata și mangoldul, dar și nuci, citrice, linte, ouă și pește. Potrivit Vogue, accentul se mută tot mai mult de la simpla mascare a cearcănelor către îngrijirea cauzelor prin stil de viață și ingrediente alese mai atent.

Somnul și rutina de îngrijire țintită

Somnul rămâne, probabil, pasul care se vede cel mai repede în oglindă. Recomandarea este de opt ore pe noapte. E bine să eviți ecranele cu cel puțin o oră înainte de culcare. Un dormitor întunecat și răcoros ajută și el, iar poziția pe spate, cu capul ușor ridicat, este menționată pentru a preveni acumularea de lichid sub ochi.

Există și un detaliu de rutină care pare mic, dar poate conta: fața de pernă din mătase. Beneficiile indicate merg și spre păr, și spre piele. Se spune că ar îmbunătăți textura pielii, ar minimiza porii, ar preveni ridurile, ar menține hidratarea și ar contribui inclusiv la reducerea cearcănelor.

Cremele și patch-urile pentru ochi rămân, totuși, o parte importantă din îngrijire. Pentru cearcănele mai puțin pronunțate, sunt menționate ingrediente ca peptidele, ectoina și acidul hialuronic, în timp ce alte produse folosite frecvent conțin vitamina C, cofeină, aloe vera sau castravete. Alegerea ar trebui adaptată tipului și culorii cearcănelor, deși este important să consulți un specialist pentru o recomandare personalizată.

Punctul de plecare al unei rutine realiste

Dacă vrei un start realist, ordinea utilă ar fi aceasta: lichide suficiente peste zi și opt ore de somn când programul îți permite. Apoi urmează o cremă de ochi sau patch-uri alese după ingredientele potrivite. Peste toate vine protecția solară.

Sub-ochii neprotejați se pot înrăutăți la expunerea la soare. Aceasta este una dintre greșelile care anulează efortul. Zona de sub ochi poate dezvolta hiperpigmentare și pete întunecate dacă rămâne fără protecție. Recomandarea este o cremă de ochi cu SPF de minimum 30 sau ochelari de soare cu protecție UV.

Pe scurt, nu este vorba despre o singură cremă scumpă, ci despre câteva gesturi care lucrează împreună. Iar în această listă, aplicarea unui produs cu SPF 30 sau purtarea ochelarilor cu protecție UV este un pas esențial.