Îngrijorarea copilului merită evaluată când revine, îl face să evite activități obișnuite sau îi afectează somnul, școala ori relațiile. Dacă schimbările persistă, se agravează sau sprijinul de acasă nu ajută, începe cu medicul de familie sau pediatrul. Un singur semn, fie el o durere de burtă sau refuzul de a merge la școală, nu înseamnă automat anxietate.

Frica de întuneric sau de despărțirea de părinte poate fi firească la o anumită vârstă. Diferența este ce se schimbă în viața copilului: mai poate dormi, merge la școală, se poate juca și întâlni cu alți copii? NHS recomandă să se ceară ajutor când grijile nu se ameliorează sau încep să îi afecteze viața de zi cu zi.

Cum se schimbă semnele odată cu vârsta

Organizația Mondială a Sănătății arată, în ghidul său din 2016, că unele frici se schimbă pe măsură ce copilul crește. Semnele de mai jos sunt repere de urmărit, nu un test care pune un diagnostic.

La copiii mici și preșcolari: între 2 și 5 ani, teama de întuneric, furtuni, coșmaruri sau animale poate face parte din dezvoltare. Plânsul repetat, agățarea de părinte, somnul tulburat ori durerile de burtă cer atenție când copilul ajunge să evite joaca sau grădinița.

între 2 și 5 ani, teama de întuneric, furtuni, coșmaruri sau animale poate face parte din dezvoltare. Plânsul repetat, agățarea de părinte, somnul tulburat ori durerile de burtă cer atenție când copilul ajunge să evite joaca sau grădinița. La școlari: între 6 și 12 ani, grijile se pot lega de școală, greșeli, boală sau accidente. Copilul poate cere des să fie liniștit de un adult, poate evita anumite activități, poate deveni iritabil ori se poate concentra greu.

între 6 și 12 ani, grijile se pot lega de școală, greșeli, boală sau accidente. Copilul poate cere des să fie liniștit de un adult, poate evita anumite activități, poate deveni iritabil ori se poate concentra greu. La adolescenți: între 13 și 18 ani, grijile se pot lega de respingerea de către colegi, rezultate, sănătate sau viitor. Retragerea din activități, evitarea întâlnirilor, somnul prost și iritabilitatea pot fi schimbări observabile.

Un copil tăcut, care respectă regulile, poate fi trecut cu vederea, atrage atenția American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. Nici perfecționismul nu dovedește singur anxietatea, deși unii copii încearcă astfel să țină grijile sub control, explică National Institute of Mental Health.

Când urmărești acasă și când faci o programare

O teamă legată de o situație, care se reduce și nu oprește copilul din activitățile obișnuite, poate fi urmărită acasă. Programează o evaluare dacă frica revine sau crește, copilul evită școala ori prietenii, doarme prost sau suferința îi schimbă viața de zi cu zi. Nu există un număr de zile care să se potrivească tuturor copiilor.

De exemplu, o durere de burtă înainte de o zi de școală nu spune singură care este cauza. Dacă durerile revin, copilul începe să lipsească și doarme prost, discută cu medicul; acesta poate verifica și alte cauze ale durerii. Refuzul școlar, greața, durerile de cap sau iritabilitatea trebuie privite în același fel, alături de restul schimbărilor, nu separat.

Ce poți face acasă

Alege un moment liniștit și întreabă copilul ce îl sperie. Ascultă fără să îi spui că nu are de ce să se teamă și fără să îi pui o etichetă. Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust recomandă să îi recunoști frica și să păstrezi o rutină pe care o poate prevedea.

Întreabă ce crede că s-ar putea întâmpla și lasă-l să răspundă în felul lui. Alegeți împreună un pas mic spre situația pe care o evită, potrivit vârstei lui. Nu îl forța brusc. Observați cum s-a simțit după acel pas și hotărâți ce poate încerca în continuare.

Evitarea poate liniști copilul pe moment, dar poate păstra frica pe termen lung. Exercițiile simple de respirație pot fi încercate mai întâi când este calm, nu pentru prima dată în mijlocul unei sperieturi. Dacă încercările de acasă nu ajută, cere o evaluare.

Ce notezi înainte de consult

Un jurnal scurt îl ajută pe părinte să descrie schimbarea, fără să ghicească un diagnostic. Pentru fiecare episod, notează:

când a apărut grija și ce se întâmpla atunci;

ce a spus copilul, ce a evitat și ce simptome fizice a avut;

cum a dormit și dacă a lipsit de la școală, joacă sau întâlniri cu prietenii;

ce ați încercat acasă și ce s-a schimbat după aceea.

Notează și ce observă profesorul sau alt adult care petrece timp cu copilul. Jurnalul nu stabilește dacă are anxietate; îi oferă celui care îl evaluează exemple despre frecvența grijilor și efectul lor asupra vieții copilului.

Cu cine începi și ce urmează după consult

Medicul de familie sau pediatrul este un punct de pornire, mai ales când copilul are dureri de burtă, de cap ori alte simptome fizice. La consult, părintele poate descrie grijile, schimbările și situațiile evitate, iar medicul poate verifica dacă simptomele au și altă cauză. Dacă este nevoie, poate îndruma familia către un psiholog clinician, un psihoterapeut sau un psihiatru pediatric.

Pregătește jurnalul și descrie ce s-a schimbat acasă, la școală și în relațiile copilului. Programează consultul la medicul de familie sau pediatru și întreabă ce evaluare recomandă. Dacă urmează o evaluare psihologică, întreabă specialistul cum va participa copilul și ce pași propune după evaluare. Pentru servicii decontate, întreabă cabinetul și casa de asigurări dacă furnizorul are contract, dacă serviciul recomandat este acoperit, ce acte sau bilet de trimitere se cer și dacă rămâne ceva de plătit.

Evaluarea privește simptomele, dezvoltarea copilului, împrejurările în care apar grijile și felul în care îi afectează viața. Părintele poate oferi observații, iar copilul trebuie să aibă ocazia să răspundă în propriul mod. În cazurile cu simptome severe, risc pentru siguranță sau când se discută despre medicamente, este necesară evaluarea unui psihiatru pediatric.

În România, normele publicate în versiune actualizată în ianuarie 2026 prevăd servicii psihologice legate de anumite specialități medicale și de furnizori aflați în contract cu casa de asigurări, inclusiv în legătură cu psihiatria pediatrică. Nu orice ședință la orice cabinet este decontată, iar condițiile pentru trimitere și plată trebuie confirmate pentru serviciul și furnizorul ales.

După evaluare, pentru anxietatea ușoară poate fi recomandată psihoterapia, arată American Academy of Child and Adolescent Psychiatry. O opțiune este terapia cognitiv-comportamentală, în care copilul lucrează cu gândurile și reacțiile legate de frică. Medicamentele pot fi luate în calcul în forme severe sau când terapia nu ajută suficient, dar numai după evaluare și cu urmărire medicală; nu îi da copilului doze sau combinații găsite pe internet.

Când ceri ajutor imediat

Sună la 112, numărul gratuit pentru urgențe din România dacă viața copilului este în pericol, dacă are o rană gravă, dacă a luat o doză prea mare, dacă spune că plănuiește să își ia viața sau dacă nu îl poți ține în siguranță. Nu îl lăsa singur. Dacă poți face asta fără să te pui în pericol, îndepărtează medicamentele și obiectele cu care s-ar putea răni.

Întrebări frecvente

Un copil liniștit poate avea anxietate?

Da. Unii copii nu vorbesc despre griji și pot părea cuminți, deși caută des să fie liniștiți de un adult sau evită anumite situații.

Perfecționismul înseamnă că are anxietate?

Nu. Poate fi un mod în care copilul încearcă să își controleze grijile, dar singur nu stabilește un diagnostic.

Se poate face terapie și de la distanță?

Normele CNAS prevăd că unele servicii psihologice pot fi acordate la distanță. Întreabă furnizorul dacă serviciul recomandat copilului este disponibil astfel și în ce condiții.

Unde poate vorbi copilul dacă nu vrea să discute acasă?

Poate vorbi cu psihologul școlar, cu medicul sau cu un specialist care lucrează cu copii. Pe o pagină publicată în septembrie 2025, Asociația Telefonul Copilului spune că la 116111 copiii și adolescenții sunt ascultați și îndrumați; din rețelele Orange, Telekom și Vodafone, ei pot suna fără să spună cine sunt și fără să plătească, de luni până vineri, de la 10:00 la 20:00. Părinții pot semnala acolo situații privind drepturile copilului, dar linia nu înlocuiește ajutorul medical de urgență.

Surse verificate la 29 noiembrie 2026: NHS, ghidul despre anxietatea copiilor și pagina despre ajutorul urgent; Organizația Mondială a Sănătății, ghidul mhGAP din 2016; National Institute of Mental Health, ghidul despre anxietatea generalizată; American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, resursele despre anxietatea copiilor; Newcastle Hospitals NHS Foundation Trust, recomandările pentru părinți; Casa Națională de Asigurări de Sănătate și Ministerul Sănătății, normele pentru servicii medicale și psihologice; Asociația Telefonul Copilului, informațiile despre 116111; Comisia Europeană, informațiile despre numărul 112 în România.