Actrița Tracee Ellis Ross tocmai ne-a oferit rezolvarea supremă pentru momentele de indecizie de la salon. Aceasta a optat pentru o manichiură complet ieșită din tipare, purtând nu mai puțin de 10 culori diferite, într-o formulă jelly translucidă.

Sinceră să fiu, știu exact ce simți când te uiți la paleta de culori a manichiuristei și ai vrea să alegi măcar trei nuanțe deodată. Această abordare îți dă libertatea să experimentezi fără să pară că ai exagerat, mai ales dacă păstrezi o paletă de tonuri pământii care se completează reciproc, transformând o simplă manichiură într-un accesoriu de lux.

Cum să porți 10 nuanțe fără să dai greș

Până nu demult, o manichiură desperecheată părea potrivită mai degrabă pentru un festival de vară, dar lucrurile stau puțin diferit când alegi nuanțele corect. Într-un material publicat recent de Allure, vedem cum secretul constă în alegerea unor culori din aceeași poveste vizuală, care să nu se „bată” între ele.

Zola Ganzorigt, manichiurista care a creat acest look, a folosit o combinație subtilă de nuanțe de nude, galben unt, argintiu cromat și maro închis. Fiecare deget a primit o atenție specială.

„Tracee alege de obicei culorile ei preferate nude, French sau roșu. Dar de data aceasta a vrut să experimenteze cu unghii noi, așa că am mers pe varianta asta și o adoră. Este unghia ei de ieșire din zona de confort.” – Zola Ganzorigt, manichiuristă

Detaliile care fac diferența

Iar detaliile sunt cele care transformă totul dintr-un simplu experiment într-un succes. De la un alb-roz lăptos clasic pe degetul arătător, până la un maro espresso aproape negru pe degetul mic, tranziția este absolut fluidă. Forma lungă, ovală a unghiilor a ajutat enorm, iar formula jelly (acel finisaj ușor transparent) a făcut culorile să iasă și mai mult în evidență, mai ales în contrast cu ținuta ei complet albă Calvin Klein.

Dar însăși protagonista a rezumat cel mai bine rezultatul pe rețelele de socializare.

„Desperecheate, dar perfect asortate.” – Tracee Ellis Ross, actriță

Și are perfectă dreptate. (Un mic pont dacă vrei să încerci asta: cere la salon o bază jelly, care face culorile să pară mult mai fluide și elegante). Trendul tonurilor pământii este clar pe val, demonstrând că unghiile de primăvară sau vară nu trebuie să fie neapărat dulcege. Rămâne doar să te gândești dacă la următoarea programare vei avea curajul să îi ceri tehnicianului tău să pună 10 sticluțe diferite pe masă.