Da, poți face sex în timpul menstruației dacă amândoi sunteți de acord și te simți confortabil. Menstruația nu te protejează de sarcină sau de infecții cu transmitere sexuală, așa că folosește prezervativul dacă vrei să reduci aceste riscuri.

Înainte de penetrarea vaginală, scoate tamponul sau cupa menstruală. Dacă sexul doare, oprește-te; nu trebuie să continui.

Poți rămâne însărcinată și în timpul menstruației

Riscul este, de obicei, mai mic decât în zilele din jurul ovulației, dar nu este zero. Potrivit NHS, spermatozoizii pot supraviețui în corp până la 7 zile. Dacă ovulația apare devreme sau ai un ciclu scurt, sexul neprotejat din timpul menstruației poate duce la sarcină.

Nici riscul de infecții cu transmitere sexuală nu dispare. Multe infecții nu dau simptome, iar prezervativul reduce riscul fără să îl elimine complet: unele se pot transmite și prin contact cu pielea pe care nu o acoperă.

Cum te protejezi și te simți mai confortabil

Vorbește cu partenerul despre ce vă doriți și ce vă este confortabil. Poți pune un prosop sau un cearșaf pe pat, dacă te deranjează petele, și poți alege un ritm mai lent. Scoate tamponul sau cupa menstruală înainte de penetrarea vaginală. La fiecare act vaginal, anal sau oral, folosește un prezervativ care nu a mai fost folosit. Pune-l înaintea contactului și păstrează-l până la sfârșit. Dacă prezervativul este din latex, folosește un lubrifiant pe bază de apă sau silicon. Uleiul, untul și loțiunile pot slăbi latexul și pot favoriza ruperea prezervativului.

După sex, te poți spăla la exterior. Dușul vaginal nu previne infecțiile cu transmitere sexuală și poate crește riscul unor infecții, arată ghidul de planificare familială al Organizației Mondiale a Sănătății.

Ce faci dacă prezervativul se rupe sau alunecă

Oprește contactul. Dacă vreți să continuați, folosiți un prezervativ nou. Dacă nu dorești o sarcină, cere cât mai repede sfat despre contracepția de urgență, chiar dacă ești la menstruație.

Levonorgestrel: o singură doză de 1,5 mg, cât mai repede, în maximum 72 de ore de la contact.

Ulipristal: o singură doză de 30 mg, cât mai repede, în maximum 120 de ore.

Dispozitivul cu cupru introdus în uter: în maximum 5 zile. Îl montează un cadru medical; Organizația Mondială a Sănătății îl descrie drept cea mai eficientă variantă de contracepție de urgență.

Contracepția de urgență nu protejează de infecții. Dacă a existat un risc de infectare, cere sfat despre testare chiar dacă nu ai simptome.

Sexul nu este un tratament dovedit pentru crampe

Unele persoane se pot simți mai bine după sex, dar nu există dovezi bune că sexul sau orgasmul tratează crampele menstruale. Pentru durere poți încerca un duș cald, căldură pe abdomen, masaj sau mișcare ușoară, recomandă NHS.

Paracetamolul sau ibuprofenul pot ajuta. Pentru adulți, NHS indică 1 sau 2 comprimate de ibuprofen de 200 mg odată, de cel mult 3 ori pe zi, cu minimum 4 ore între doze. De exemplu, 2 comprimate înseamnă 400 mg la o doză; 3 astfel de doze înseamnă 6 comprimate, adică limita de 1.200 mg în 24 de ore pentru aceste comprimate.

Nu combina ibuprofenul cu naproxen, aspirină sau alte medicamente antiinflamatoare. Cere sfatul medicului înainte să îl iei dacă ești gravidă, încerci să rămâi însărcinată ori ai ulcer, astm, boli de inimă, ficat sau rinichi ori probleme de coagulare. Dozele de mai sus sunt pentru adulți, nu pentru copii.

Când durerea sau sângerarea cer un consult

Mergi la medic dacă durerea este severă sau mai puternică decât de obicei, dacă apare la sex, urinare ori scaun sau dacă menstruațiile devin mai dureroase, mai abundente ori neregulate. Sângerarea după sex sau între menstruații trebuie, de asemenea, verificată medical, recomandă NHS.

Dacă folosești un tampon sau o cupă și apar brusc febră, vărsături, diaree, amețeală, leșin ori o erupție asemănătoare unei arsuri solare, cere ajutor medical imediat. Acestea pot fi semne ale sindromului de șoc toxic, o afecțiune rară, dar gravă.

Întrebări frecvente

Pot face sex în prima zi de menstruație?

Da, dacă vrei și te simți confortabil. Nu există o interdicție specială pentru prima zi; se aplică aceleași măsuri de protecție.

Pot face sex oral în timpul menstruației?

Da, dar infecțiile se pot transmite și prin sex oral. Prezervativul sau o folie de protecție pentru sex oral reduce riscul.

Se poate pierde tamponul în corp?

Nu. Dacă nu reușești să îl scoți, cere ajutor medical.

Cât timp pot purta un tampon?

Schimbă-l la 4-8 ore și nu îl purta mai mult de 8 ore. Alege cea mai mică putere de absorbție de care ai nevoie.

Sexul în timpul menstruației provoacă endometrioză?

Nu este dovedit. O analiză publicată în revista Women’s Health a găsit rezultate contradictorii despre această legătură.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: NHS, paginile despre fertilitate, menstruație, durere menstruală, ibuprofen și contracepție de urgență; NHS Sexual Health St Helens; Organizația Mondială a Sănătății, paginile despre prezervative, infecții cu transmitere sexuală și contracepție de urgență, precum și ghidul de planificare familială; CDC, ghidul de folosire a prezervativului; FDA, recomandările pentru tampoane; revista Women’s Health, analiza despre sexul în timpul menstruației.