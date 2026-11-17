În trusa medicală pentru iarnă ține un termometru, un medicament potrivit pentru febră și durere, spray salin pentru nas, pastile de supt, măști și soluție pentru dezinfectarea mâinilor. Trusa te ajută când apar simptomele; riscul de gripă îl reduci prin vaccinarea anuală, iar aerisirea și igiena mâinilor ajută la limitarea răspândirii virusurilor.

Verifică acum ce ai în casă, inclusiv data de expirare și substanțele din plicurile pentru răceală. Răceala, gripa și COVID-19 pot începe asemănător: simptomele singure nu îți spun sigur ce virus ai.

Ce pui în trusa pentru iarnă

Termometru: te ajută să urmărești febra, nu să afli ce a provocat-o.

te ajută să urmărești febra, nu să afli ce a provocat-o. Paracetamol sau ibuprofen: pot reduce febra și durerea la adulți, dacă le poți lua în siguranță. Verifică prospectul înainte de folosire.

pot reduce febra și durerea la adulți, dacă le poți lua în siguranță. Verifică prospectul înainte de folosire. Spray salin: poate ușura disconfortul când ai nasul înfundat. Urmează instrucțiunile produsului.

poate ușura disconfortul când ai nasul înfundat. Urmează instrucțiunile produsului. Pastile de supt: pot calma gâtul iritat. Nu sunt potrivite copiilor sub 4 ani.

pot calma gâtul iritat. Nu sunt potrivite copiilor sub 4 ani. Măști și soluție pentru dezinfectarea mâinilor: sunt utile când ai simptome sau nu te poți spăla pe mâini.

Ține la îndemână și lichide. Odihna și lichidele pot ajuta când ești răcit, iar răceala trece de obicei de la sine. Nu păstra antibiotice în trusă pentru a le lua din proprie inițiativă: ele nu tratează răceala sau gripa provocată de virusuri.

Dacă pregătești trusa pentru un copil, nu pune deoparte dozele de adult. Medicamentele pentru tuse și răceală cumpărate fără rețetă nu sunt recomandate copiilor sub 6 ani; pentru alte produse, doza depinde de vârstă, greutate și concentrația de pe ambalaj.

Cum verifici dozele și cutiile

Citește la fiecare folosire substanța activă, cantitatea dintr-o doză, pauza dintre doze și avertismentele. Un plic pentru răceală poate conține deja paracetamol. Dacă iei și comprimate, paracetamolul din ambele produse intră în aceeași limită zilnică.

Pentru adulți, NHS indică unul sau două comprimate de paracetamol de 500 mg la o doză, la cel puțin 4 ore distanță, fără a depăși opt comprimate în 24 de ore. Pentru comprimatele de 1 g, limita este de patru în 24 de ore. Aceste limite nu înlocuiesc avertismentele din prospectul produsului pe care îl ai acasă.

Iată cum verifici un produs combinat. Dacă iei la ora 8 două comprimate de 500 mg, ai luat 1.000 mg de paracetamol. Dacă pe eticheta unui plic scrie că are 500 mg și îl iei la ora 12, totalul ajunge la 1.500 mg; plicul nu este în afara numărătorii. Notează fiecare doză luată în ultimele 24 de ore și adună paracetamolul din toate produsele înaintea unei noi doze. Limita de opt comprimate de 500 mg înseamnă 4.000 mg în 24 de ore, nu 4.000 mg din comprimate plus plicuri.

Pentru ibuprofen de 200 mg, doza indicată de NHS pentru adulți este de unul sau două comprimate, de cel mult trei ori pe zi, la minimum 4 ore distanță; nu se depășesc șase comprimate în 24 de ore. Pentru comprimatele de 400 mg, limita este de unul, de cel mult trei ori pe zi. Folosește cea mai mică doză care te ajută, pentru cât mai puțin timp. Cere sfat medical înainte de ibuprofen dacă ești însărcinată, ai avut ulcer, ai boli de rinichi, ficat sau inimă ori alergie la antiinflamatoare; nu îl combina cu alte antiinflamatoare.

Pentru nas, poți începe cu spray salin. Spray-ul care desfundă nasul prin reducerea umflării din interior nu se folosește mai mult de 5 zile, fiindcă nasul se poate înfunda și mai rău. Nu folosi două produse de acest fel în același timp. Dacă ai tensiune mare, o boală de inimă, diabet, glaucom sau probleme cu tiroida ori dacă ești însărcinată sau alăptezi, cere sfatul farmacistului înainte de un astfel de produs.

Păstrează medicamentele în ambalajul original, ferite de căldură, umezeală și accesul copiilor. Verifică termenul de expirare și condițiile de păstrare de pe fiecare cutie; nu folosi medicamente expirate. Două produse cu nume asemănătoare pot avea ingrediente diferite, așa că eticheta trebuie citită din nou când le folosești.

Ce faci pentru a reduce riscul de gripă

Vaccinul antigripal se face anual și reduce riscul de forme grave, complicații și internare în spital. Protecția se formează în aproximativ două săptămâni, nu în ziua vaccinării. Poți discuta despre vaccinare și după ce sezonul gripal a început.

În România, Ordinul nr. 5.028/2024, publicat la 9 octombrie 2024, a actualizat categoriile pentru care vaccinul gripal este compensat integral din prețul de referință: copiii de la 6 luni până înainte de 19 ani, gravidele, persoanele între 19 și 65 de ani cu anumite boli cronice sau cu imunitate scăzută, persoanele trecute de 65 de ani și personalul medico-sanitar și auxiliar. Persoanele de cel puțin 45 de ani, dar sub 65 de ani, fără boli cronice au compensare de 50% din prețul de referință, conform regulii de compensare a vaccinurilor. Ceilalți cumpără vaccinul la preț întreg.

Compensarea se scade din prețul de vânzare, nu înseamnă automat că se scade același procent din prețul afișat la farmacie. La un preț de referință de 100 de lei, ales doar ca exemplu, compensarea de 50% este de 50 de lei. Dacă vaccinul se vinde tot cu 100 de lei, persoana plătește 50 de lei; la compensare de 100%, nu plătește nimic pentru vaccin în acest exemplu. Dacă prețul de vânzare este mai mare decât cel de referință, diferența rămâne de plătit. Suma reală depinde de vaccinul eliberat și de prețul lui la farmacie.

Ministerul Sănătății a recomandat vaccinarea pentru sezonul rece 2026-2027, mai ales persoanelor cu risc mai mare de complicații. Pentru vaccinare, pașii sunt:

Ceri medicului de familie prescripția și discuți cu el despre bolile sau situațiile care pot schimba recomandarea. Mergi cu prescripția la farmacie. La ridicare, verifici condițiile de păstrare de pe ambalaj și ceri farmacistului indicații pentru transportul vaccinului până la administrare. Mergi pentru administrare la medicul de familie sau la o farmacie autorizată să vaccineze.

Aerisirea, spălatul pe mâini, evitarea spațiilor închise aglomerate și statul acasă când ești bolnav ajută și ele la limitarea transmiterii. În unele situații sunt utile masca și testarea.

Ce pot și ce nu pot face vitaminele

O alimentație variată asigură de obicei nutrienții necesari. Vitamina C luată regulat poate scurta puțin o răceală, dar nu scade în mod relevant riscul de răceală pentru populația generală; începută după apariția simptomelor, nu pare utilă. Vitamina D poate reduce ușor riscul de infecții respiratorii, mai ales la persoanele cu nivel scăzut, dar nu tratează infecția. Zincul poate scurta o răceală deja începută, fără dovezi clare că o previne.

Suplimentele nu înlocuiesc vaccinarea sau consultul medical. Limitele superioare zilnice indicate de National Institutes of Health pentru adulți sunt 2.000 mg de vitamina C, 100 de micrograme de vitamina D și 40 mg de zinc. Sunt limite de siguranță, nu doze recomandate pentru răceală.

Când ai nevoie de medic

La începutul unei viroze pot apărea nas înfundat sau care curge, strănut, durere în gât, tuse, febră, frisoane, dureri de cap sau de mușchi și oboseală. Simptomele nu deosebesc sigur răceala de gripă sau COVID-19; testarea poate ajuta la alegerea îngrijirii și la protejarea celor din jur.

Dacă ești gravidă, ai o boală cronică sau alt risc mare de complicații, contactează repede medicul chiar și când simptomele par ușoare. Tratamentul antiviral pentru gripă funcționează cel mai bine început devreme, ideal în primele 48 de ore de la debut. Cere sfat medical și dacă apar semne de deshidratare, febra ține mai mult de 4 zile, simptomele durează peste 10 zile fără ameliorare ori febra sau tusea revin și se agravează.

Solicită ajutor medical de urgență dacă respiri greu, ai durere persistentă în piept, devii confuz, ai convulsii, nu urinezi sau ești foarte slăbit.

Întrebări frecvente

Vaccinul antigripal poate provoca gripă?

Vaccinul gripal inactivat nu poate provoca gripă. Protecția oferită diferă în funcție de vârstă, starea de sănătate și potrivirea vaccinului cu virusurile care circulă.

Ce se întâmplă înainte de vaccinarea în farmacie?

Farmacistul întreabă despre starea ta de sănătate pentru a identifica situațiile în care vaccinarea trebuie amânată sau evitată și îți cere acordul informat. Vaccinarea este înscrisă în registrul național, iar medicul de familie este informat; pentru minori se aplică și condiții suplimentare.

Pot lua vitamina D toată iarna fără analize?

Nu există o regulă potrivită pentru fiecare adult. Efectul de prevenție pare mai probabil la persoanele cu nivel scăzut de vitamina D; discută cu medicul sau farmacistul înainte de a lua un supliment luni la rând.

Pot da miere unui copil care tușește?

Nu da miere unui sugar sub 1 an. Dacă tusea unui copil te îngrijorează, cere medicului sau farmacistului un sfat potrivit vârstei lui.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Ministerul Sănătății, Ordinul nr. 3.120/2023 privind compensarea vaccinurilor, Ordinul nr. 5.028/2024, recomandarea pentru sezonul rece 2026-2027 și ghidul de vaccinare în farmacii; Ordinul nr. 3.262/2022 privind vaccinarea în farmacii; Organizația Mondială a Sănătății; Centers for Disease Control and Prevention; NHS; National Institutes of Health; U.S. Food and Drug Administration.