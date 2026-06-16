Alegerea perechii potrivite de pantofi sport dama poate fi o provocare, avand in vedere multitudinea de optiuni. Am testat si analizat cele mai noi modele pentru a te ajuta sa iei cea mai buna decizie in 2026. Indiferent de stilul tau, am gasit variante care imbina confortul cu estetica.
Cum am ales: Am selectionat fiecare pereche de pantofi sport pe baza relevantei pentru stilul de viata urban modern, a calitatii materialelor si a valorii oferite.
Cea mai buna alegerePantofi sport Wmns Air Force 1 ’07 White – Alb561 leiVarianta premiumPantofi sport slip-on cu detalii de piele lacuita – Negru928 leiCel mai bun raport calitate-pretPantofi sport pentru femei – BM194611 –469 leiVarianta accesibilaPantofi dama sport BOBS UNITY SLEEK WAVES 117441 BBK275 leiCea mai buna pentru stil urbanPantofi dama 763234 – Sintetic – Roz622 lei
1. Nike Air Force 1: Clasic atemporal
- Wmns Air Force 1 ’07
- Alb
De ce: Acest model ramane un reper de stil si versatilitate, potrivit pentru aproape orice tinuta casual. Este o investitie inteligenta intr-un design iconic, ce nu se demodeaza.
Pentru cine: Pentru oricine cauta o pereche de pantofi sport fiabila si stilata, usor de asortat.
561 lei
617 lei-9%Cumpără acum
2. EA7 Slip-on: Eleganta sportiva
- slip-on
- detalii de piele lacuita
- Negru
De ce: Ofera o combinatie rafinata de confort si lux, ideala pentru zilele aglomerate cand vrei sa arati impecabil fara efort. Detaliile de piele lacuita adauga o nota distincta.
Pentru cine: Pentru femeile care prefera eleganta discreta si comoditatea, chiar si in tinutele sport.
928 lei
1.021 lei-9%Cumpără acum
3. Nike BM194611: Performanta accesibila
- BM194611
De ce: Acest model Nike ofera un echilibru excelent intre calitate si pret, fiind o optiune solida pentru activitati diverse. Beneficiezi de designul si confortul Nike la un cost avantajos.
Pentru cine: Pentru cineva care cauta pantofi sport Nike de calitate, fara sa depaseasca un buget mediu.
469 lei
516 lei-9%Cumpără acum
4. Skechers BOBS Unity: Confort la pret mic
- BOBS UNITY SLEEK WAVES
- 117441
- BBK
De ce: Sunt extrem de usori si confortabili, ideali pentru plimbari lungi sau zile solicitante. Reprezinta o optiune economica pentru confortul de zi cu zi.
Pentru cine: Pentru persoanele care prioritizeaza confortul maxim si un pret accesibil.
275 lei
303 lei-9%Cumpără acum
5. Nike Roz 763234: Accentu pe stilul urban
- 763234
- Sintetic
- Roz
De ce: Cu o nuanta vibranta de roz si un design modern, acesti pantofi sport adauga o pata de culoare si personalitate oricarei tinute urbane. Sunt ideali pentru a iesi in evidenta.
Pentru cine: Pentru cele care doresc sa-si exprime stilul prin accesorii indraznete si culori vesele.
622 lei
844 lei-26%Cumpără acum
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