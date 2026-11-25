Un ghid despre manichiura cu gel publicat la 25 noiembrie 2026 compară gelul moale, gelul dur și gelul de construcție. Pentru clientele saloanelor, alegerea schimbă lungimea pe care o pot obține, felul în care se îndepărtează produsul și prețul serviciului.

Gelul moale acoperă în principal unghia naturală, iar gelul dur poate forma și extensii lungi. Gelul de construcție întărește mai ales unghia naturală, dar unele formule pot fi folosite și pentru extensii scurte.

Ce tip de gel se potrivește cu lungimea dorită

Gelul moale este o alegere pentru persoanele cărora li se ciobește repede oja obișnuită. Stratul întărit sub lampă poate proteja unghia naturală cât timp este purtat, fără să fie metoda potrivită pentru extensii lungi.

Gelul dur este mai rigid. Pentru a adăuga lungime, tehniciana îl așază peste un șablon pus sub unghie, îl întărește la lampă, apoi îl pilește în forma dorită. Poate fi aplicat și pentru a întări unghia naturală.

Gelul de construcție, numit uneori BIAB, îmbină flexibilitatea cu rezistența. Denumirea nu arată însă singură ce poate face fiecare produs: formula folosită la salon stabilește dacă este potrivită doar pentru unghia naturală sau și pentru o extensie scurtă.

Cum se îndepărtează gelul fără să fie smuls de pe unghie

La gelul moale, stratul lucios de la suprafață este pilit, apoi produsul este înmuiat cu acetonă, sub folie, și desprins delicat. Gelul dur nu se dizolvă astfel: îndepărtarea lui cere pilire controlată, de regulă cu freza electrică.

Pentru gelul de construcție, metoda depinde de formula aplicată. Unele produse pot fi înmuiate și îndepărtate cu acetonă, în timp ce altele trebuie pilite. Smulgerea gelului, pilirea prea adâncă a unghiei sau folosirea inutilă a frezei pot duce la rupere și exfoliere.

Ce risc apare când gelul neîntărit atinge pielea

Ghidul din 2023 al asociației britanice Cosmetic, Toiletry and Perfumery Association arată că substanțele din gelul neîntărit pot provoca o reacție alergică atunci când ating pielea. Produsul întărit corect nu prezintă același risc. Gelul trebuie ținut departe de piele și întărit cu lampa și timpul indicate pentru produsul folosit.

O lampă nepotrivită ori un timp prea scurt pot lăsa gelul întărit doar parțial. Dermatologii citați într-un material despre siguranța manichiurii cu gel descriu printre semnele unei alergii unghii dureroase sau desprinse și erupții pe degete ori pe față. Aceste semne cer un consult dermatologic, nu o nouă aplicare peste zona afectată.

Cât afișează două saloane pentru aplicare și îndepărtare

Prețurile afișate online de două saloane din România, verificate la 25 noiembrie 2026, diferă după serviciu și lungimea unghiei:

Rituel afișa 120 de lei pentru protecție cu gel pe unghia naturală scurtă și 140 de lei pentru unghia medie sau lungă.

La Rituel, construcția cu gel costa 200 de lei și dura între 75 și 105 minute; îndepărtarea costa 80 de lei și dura între 30 și 45 de minute.

Bijou Beauty afișa 165 de lei pentru gel pe unghia naturală și 40 de lei pentru îndepărtare.

La Bijou Beauty, construcția cu gel costa între 185 și 240 de lei, în funcție de mărime.

Acestea sunt tarifele celor două saloane, nu un preț valabil peste tot. Meniurile consultate nu dau un tarif separat numit BIAB și nici o durată de purtare garantată pentru serviciile comparate.

Ce să întrebi înainte de programare