Dacă vrei să reduci zahărul din alimentație fără să renunți la fructe, alege mai des zmeură, căpșuni sau pepene roșu și micșorează porția când mănânci struguri, mango ori banane. Niciunul dintre aceste fructe nu trebuie scos automat din meniu: cantitatea mâncată schimbă cât zahăr ajunge în gustare.

Clasamentul compară zahărul total din 100 g de parte comestibilă, fără coajă sau sâmburi. Porția de 80 g ajută la comparație, dar nu înseamnă că fiecare fruct sau fiecare gustare cântărește atât.

Cât zahăr au fructele la 100 g și la 80 g

Valorile provin din raportul USDA din 2015 despre fructe. Pentru coloana de 80 g, valoarea la 100 g a fost înmulțită cu 0,8. NHS folosește 80 g ca reper pentru o porție de fruct proaspăt; soiul și gradul de coacere pot schimba valorile unui fruct cumpărat.

Fruct Zahăr/100 g Zahăr/80 g Zmeură 4,42 g 3,5 g Mure 4,88 g 3,9 g Căpșuni 4,89 g 3,9 g Pepene roșu 6,20 g 5,0 g Grepfrut 6,89 g 5,5 g Pepene galben 7,86 g 6,3 g Piersică 8,39 g 6,7 g Kiwi 8,99 g 7,2 g Portocală 9,14 g 7,3 g Pară 9,75 g 7,8 g Ananas 9,85 g 7,9 g Prune 9,92 g 7,9 g Măr 10,39 g 8,3 g Banană 12,23 g 9,8 g Cireșe 12,82 g 10,3 g Mango 13,66 g 10,9 g Rodie 13,67 g 10,9 g Struguri 16,25 g 13,0 g

Ce alegi în locul fructelor mai dulci

La aceeași porție de 80 g, căpșunile au aproximativ 3,9 g zahăr, iar strugurii 13 g. Poți înlocui uneori strugurii cu căpșuni sau zmeură; în locul bananei, poți alege o piersică ori kiwi. Strugurii și banana rămân opțiuni dacă porția se potrivește cu ce ai planificat să mănânci.

Cântărește partea pe care o mănânci, nu fructul cu tot cu coajă. Un bol cu 160 g de căpșuni curățate are aproximativ 7,8 g zahăr, iar unul cu 160 g de struguri are aproximativ 26 g, calculate din valorile USDA. La această cantitate, chiar și un fruct aflat sus în clasamentul celor cu mai puțin zahăr poate depăși o porție mică dintr-un fruct mai dulce.

Dacă ai diabet, numără carbohidrații din porție

Zahărul din tabel nu reprezintă toți carbohidrații, numiți și glucide, care pot crește glicemia. În tratatul de nutriție în diabet publicat în ianuarie 2026 de UMF Târgu Mureș, reperele sunt de aproximativ 10 g glucide la 100 g pentru fructele de pădure și 20 g la 100 g pentru struguri sau banane coapte. Acestea sunt estimări pe grupe de fructe, nu măsurători exacte pentru bolurile de mai jos.

160 g de căpșuni curățate: aproximativ 7,8 g zahăr, după tabelul USDA, și circa 16 g glucide, după reperul pentru fructe de pădure.

160 g de struguri fără ciorchine: aproximativ 26 g zahăr, după tabelul USDA, și circa 32 g glucide, după reperul pentru struguri.

80 g de banană fără coajă: aproximativ 9,8 g zahăr, după tabelul USDA, și circa 16 g glucide dacă banana este coaptă.

Poți mânca fructe și dacă ai diabet; nu există un fruct interzis tuturor. Asociația Americană de Diabet folosește ca reper circa 15 g carbohidrați pentru un fruct mic, dar porția potrivită depinde de planul alimentar și de tratament. Dacă îți ajustezi insulina pentru masă, folosește glucidele din cantitatea mâncată, nu doar zahărul din clasament, și stabilește porțiile cu echipa care îți urmărește diabetul.

Zahărul, fructoza și indicele glicemic spun lucruri diferite

Fructoza este doar unul dintre zaharurile din fruct. În 100 g de banană, USDA raportează 12,23 g zaharuri totale, dintre care 4,85 g fructoză. Un clasament după fructoză nu ar avea aceleași valori ca tabelul de mai sus.

Indicele glicemic arată cât de repede poate crește glicemia după un aliment cu carbohidrați, nu câte grame de zahăr conține. Diabetes UK spune că mărimea porției nu intră în calculul indicelui. Cantitatea totală de carbohidrați contează mai mult decât indicele folosit singur. Pentru o gustare, cantitatea pusă în farfurie rămâne necesară în calcul.

De ce sucul și fructele uscate au alte porții

Un pahar de suc se bea repede și poate cuprinde mai multe fructe, fără să păstreze fibrele în aceeași formă ca fructul întreg. NHS recomandă cel mult 150 ml pe zi pentru suc și băuturi din fructe pasate, împreună, consumate la masă. Organizația Mondială a Sănătății include zaharurile din suc între zaharurile libere; cele din fructul întreg nu intră în această categorie.

Fructele uscate au pierdut multă apă, așa că porția de referință este mai mică: 30 g, față de 80 g pentru fructele proaspete, potrivit NHS. Asociația Americană de Diabet arată că numai două linguri de stafide pot furniza aproximativ 15 g carbohidrați. Valorile pentru un anumit suc sau produs uscat depind și de ce scrie pe etichetă.

Întrebări frecvente

Pot mânca fructe seara dacă am diabet?

Nu există o interdicție generală legată de oră. Diabetes UK recomandă împărțirea fructelor pe parcursul zilei; porția și carbohidrații consumați rămân de luat în calcul.

Câte fructe poate mânca un copil?

Nu aplica automat copilului porția unui adult. Țintele Organizației Mondiale a Sănătății sunt pentru fructe și legume împreună: cel puțin 250 g pe zi între 2 și 5 ani, 350 g între 6 și 9 ani și 400 g după 10 ani.

Ce se schimbă dacă am diabet în sarcină?

Fructele nu sunt interzise automat, dar porția și împărțirea carbohidraților între mese trebuie stabilite cu echipa medicală care urmărește sarcina. Nu există o singură limită de fructe potrivită tuturor gravidelor cu diabet.

Pot mânca grepfrut dacă iau medicamente?

Grepfrutul poate schimba efectul unor medicamente. FDA recomandă verificarea prospectului și discutarea cu medicul sau farmacistul; nu opri tratamentul pe cont propriu.

Poate un fruct să înlocuiască tratamentul pentru diabet?

Nu. O analiză publicată în 2023, care a reunit 19 studii cu 888 de participanți, a găsit o scădere a glicemiei măsurate înainte de masă, dar nu și o îmbunătățire clară a HbA1c, măsura controlului glicemiei pe o perioadă mai lungă.

Surse verificate la 15 noiembrie 2026: USDA Agricultural Research Service, raportul SR28 din 2015; Universitatea de Medicină și Farmacie Târgu Mureș, Tratat de diabet, nutriție și boli metabolice din 2026; NHS, recomandările despre porțiile de fructe revizuite în 2026; Diabetes UK, ghidurile despre fructe și indicele glicemic; Asociația Americană de Diabet, recomandările despre fructe; Organizația Mondială a Sănătății, recomandările despre alimentație; U.S. Food and Drug Administration, informațiile despre grepfrut și medicamente; University Hospitals Sussex, recomandările despre diabetul în sarcină; analiza studiilor despre fructe și diabet publicată în Frontiers in Endocrinology în 2023.