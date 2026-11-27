Nu ai nevoie de o cură detox ca să îți „cureți” corpul: ficatul și rinichii elimină continuu substanțele de care acesta nu mai are nevoie. Sucurile, ceaiurile și dietele detox nu au dovezi convingătoare că fac această treabă mai bine sau că te ajută să slăbești pe termen lung.

Dacă ai o boală de ficat ori de rinichi, soluția nu este o cură de „curățare”. Ai nevoie de îngrijirea potrivită bolii, iar unele cure îți pot face rău.

Ce fac ficatul și rinichii

Ficatul ajută la digestie, păstrează energie și prelucrează substanțe pe care corpul le elimină. Rinichii filtrează sângele și scot deșeurile prin urină. Când funcționează normal, aceste organe nu au nevoie de cure periodice.

O boală de rinichi poate să nu dea semne la început. Dacă ai diabet, tensiune mare, o boală de inimă sau rude apropiate cu insuficiență renală, medicul poate verifica rinichii prin analize de sânge și urină chiar dacă te simți bine.

Ce știm despre curele detox

O analiză a cercetărilor publicată în 2015 nu a găsit studii riguroase care să compare, la oameni, dietele detox comerciale cu alte metode. Nici efectele pe termen lung ale acestor programe nu au fost studiate. Dacă slăbești în timpul unei cure cu sucuri, explicația poate fi că mănânci mai puțin; greutatea tinde să revină când reiei alimentația obișnuită.

Metodele vândute sub același nume au riscuri diferite. Niciuna dintre cele de mai jos nu are un efect dovedit de „curățare” a corpului.

Metodă Ce se poate întâmpla Cine trebuie să fie atent Sucuri Cele nepasteurizate pot provoca infecții. Unele conțin mult oxalat. Copiii, vârstnicii, persoanele cu apărare scăzută a organismului sau predispuse la pietre la rinichi. Post Poate duce la slăbiciune și deshidratare. Mai ales persoanele cu diabet, care nu trebuie să schimbe brusc ce mănâncă fără sfat medical. Laxative Pot provoca diaree și pot împiedica absorbția unor nutrienți. Persoanele care pierd deja lichide. Multă apă sau ceai, fără mâncare Poate schimba periculos nivelul sărurilor din sânge. Persoanele cu boală renală avansată pot avea și o limită de lichide stabilită de medic. Capsule cu extract de ceai verde Au fost asociate rar cu afectarea ficatului și pot schimba efectul unor medicamente. Persoanele care iau tratament, inclusiv nadolol sau atorvastatină.

În plus, antiinflamatoare precum ibuprofenul și naproxenul pot afecta rinichii dacă ești deshidratată. Nu le combina după ureche cu laxative sau cu produse care te fac să urinezi mai mult.

Ce ajută în fiecare zi

Mănâncă variat, cu alimente cât mai puțin procesate. Organizația Mondială a Sănătății recomandă persoanelor de peste 10 ani cel puțin 400 g de fructe și legume și 25 g de fibre din alimente pe zi. Pentru adulți, recomandă sub 5 g de sare pe zi; limitează și băuturile ori gustările cu mult zahăr.

Mișcarea regulată, controlul diabetului și al tensiunii și renunțarea la fumat ajută la protejarea rinichilor. Institutul american NIDDK recomandă cel puțin 30 de minute de mișcare în majoritatea zilelor și 7-8 ore de somn pe noapte. Redu sau evită alcoolul: potrivit Organizației Mondiale a Sănătății, nici consumul mic nu este lipsit de risc.

Bea apă în funcție de corpul tău, de căldură, efort și starea de sănătate, nu după o cantitate fixă impusă tuturor. Dacă ai o boală renală avansată, urmează limita de lichide stabilită de echipa medicală.

Dacă ai ficat gras și medicul îți recomandă să slăbești, fă-o treptat. NIDDK arată că pierderea între 3% și 5% din greutate poate reduce grăsimea din ficat, iar pentru reducerea inflamației și a cicatricilor poate fi nevoie de o pierdere între 7% și 10%. Slăbirea rapidă și lipsa nutrienților pot agrava boala.

Când ceri ajutor medical

Cere evaluare medicală rapidă dacă pielea sau albul ochilor se îngălbenesc, urina devine foarte închisă ori scaunele devin palide. Cere ajutor urgent și dacă urinezi mult mai puțin, vomiți, ți se umflă picioarele, devii confuză sau respiri greu. Aceste semne nu se tratează cu o cură detox.

Dacă ai diabet, boală de ficat ori de rinichi sau iei medicamente, vorbește cu medicul înainte de o schimbare mare a alimentației ori de un supliment. Unele boli de rinichi nu dau simptome la început, așa că starea lor nu poate fi judecată după cum te simți.

Dacă ai început deja o cură

Renunță la zilele fără mâncare și la laxativele luate pentru „detox”. Revino la mese variate, fără să forțezi cantități mari de apă sau ceai. Dacă folosești capsule ori ceaiuri din plante și iei medicamente, verifică ingredientele cu medicul sau farmacistul. Spune-i și dacă ai folosit laxative ori ai mâncat foarte puțin. Dacă apar semnele de alarmă de mai sus, cere ajutor medical urgent în loc să continui cura.

Întrebări frecvente

Apa cu lămâie curăță ficatul?

Nu este dovedit un efect special al lămâii de „curățare” a ficatului. O poți bea dacă îți place, dar nu înlocuiește îngrijirea unei boli de ficat.

Trebuie să beau opt pahare de apă pe zi?

Nu există o cantitate potrivită pentru toți. Necesarul depinde de vârstă, efort, vreme, sarcină, alăptare și boli.

Pot face o cură detox dacă am diabet?

Nu schimba radical ce mănânci fără echipa care îți urmărește diabetul. Urmează planul alimentar stabilit cu aceasta și cere sfat înainte de post sau de o cură doar cu sucuri.

Ceaiul verde băut este la fel cu extractul din capsule?

Nu. Pentru ceaiul verde băut ca atare nu au fost semnalate probleme de siguranță la adulți, dar extractul concentrat din capsule a fost asociat rar cu afectarea ficatului și poate interacționa cu medicamente.

Sunt sigure suplimentele din plante în sarcină sau alăptare?

Nu sunt recomandate fără sfat medical. Datele despre siguranța lor în sarcină și alăptare sunt insuficiente.

Surse verificate la 27 noiembrie 2026: National Center for Complementary and Integrative Health, informațiile despre curele detox și ceaiul verde; Journal of Human Nutrition and Dietetics, analiza dietelor detox; MedlinePlus, informațiile despre ficat; National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, informațiile despre boala renală, prevenția ei, siguranța rinichilor și tratamentul ficatului gras; Organizația Mondială a Sănătății, fișele despre alimentație și alcool; National Kidney Foundation, recomandările despre hidratare; Guy’s and St Thomas’ NHS Foundation Trust, recomandările despre suplimente în sarcină și alăptare; NHS, informațiile despre icter și afectarea renală acută.