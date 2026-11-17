Dacă sângerezi în timpul sarcinii, sună la 112 când sângele îmbibă repede un absorbant sau ai durere puternică de burtă, durere de umăr, amețeală ori leșin. Chiar și pentru câteva pete de sânge, contactează un medic cât mai repede; în trimestrul al doilea sau al treilea, contactează imediat maternitatea ori obstetricianul, fără să aștepți controlul programat.

Sângerarea se poate opri fără ca problema să fie lămurită. Culoarea sângelui și cantitatea mică nu arată singure cauza.

Când suni la 112

Sună imediat la 112 dacă sângerarea este abundentă, îmbibă rapid un absorbant sau apare cu durere severă de burtă, mai ales pe o parte, durere de umăr, amețeală puternică ori leșin. Durerea severă, durerea de umăr, amețeala sau leșinul și sângerarea abundentă sunt semne pentru care NHS recomandă ajutor de urgență. Dacă ești amețită, nu conduce spre spital.

Greața severă, dificultățile de respirație sau pierderea conștienței, împreună cu sângerarea, cer tot ajutor imediat. În România, 112 preia apelul de urgență și alertează serviciile care pot interveni.

Dacă sângerează, are crampe puternice, amețeală sau leșin, gravida nu așteaptă consultația obișnuită, potrivit Carnetului de sănătate al mamei și copilului, publicat de OMS și Ministerul Sănătății. Sângerarea ori pierderea lichidului amniotic sunt motive de mers la spital chiar și fără contracții.

Când ceri ajutor pentru câteva pete

În primele trei luni, cere sfatul obstetricianului sau al unui serviciu obstetrical cât mai repede, chiar dacă petele sunt roz ori maronii, nu ai dureri sau sângerarea s-a oprit. În trimestrele al doilea și al treilea, contactează imediat maternitatea ori obstetricianul pentru orice sângerare. Dacă nu poți lua legătura cu un medic, mergi la camera de gardă sau la UPU.

De exemplu, câteva pete maronii la începutul sarcinii, care dispar în aceeași zi, tot trebuie anunțate medicului. Câteva pete după contact sexual în trimestrul al doilea cer contact imediat cu maternitatea: colul poate sângera mai ușor, dar pot exista și alte cauze.

Ce poate provoca sângerarea în primele trei luni

La începutul sarcinii, petele pot apărea la implantare sau din cauza unor modificări ale colului uterin, inclusiv după contact sexual. Alte cauze posibile sunt o infecție, o acumulare de sânge lângă sarcină, un avort spontan, o sarcină implantată în afara uterului sau o sarcină molară, în care țesutul sarcinii crește anormal. Cauza nu poate fi aleasă acasă după aspectul sângelui.

ACOG arată că, în primul trimestru, sângerarea apare în 15 până la 25 din 100 de sarcini. Această frecvență nu spune ce se întâmplă într-o anumită sarcină; pentru asta este nevoie de evaluare medicală.

Ce se poate întâmpla mai târziu în sarcină

În trimestrele al doilea și al treilea, sângele poate veni de la colul uterin sau dintr-o infecție. Poate semnala și o problemă a placentei. O placentă aflată prea jos poate provoca sângerare fără durere, iar desprinderea ei prea devreme poate provoca durere de burtă și contracții dese; uneori, sângele rămâne ascuns.

Alte cauze posibile sunt probleme în care placenta se prinde prea adânc sau vase de sânge ale copilului trec aproape de deschiderea colului. Spre sfârșitul sarcinii, mucusul cu puțin sânge poate anunța travaliul, dar sângerarea trebuie comunicată echipei medicale.

O sângerare roșie, fără durere, în a doua jumătate a sarcinii nu este un motiv să aștepți să vezi dacă se oprește. Contactează imediat maternitatea; dacă devine abundentă sau apar semnele de urgență, sună la 112.

Ce poate arăta consultația

Medicul poate face un examen, o ecografie pe burtă sau prin vagin și analize de sânge ori de urină. La începutul sarcinii poate verifica și grupa sanguină, precum și nivelul hormonului de sarcină, numit β-hCG.

Dacă ecografia arată o sarcină în uter care evoluează normal, deși există sângerare, medicul poate numi situația „amenințare de avort”. Nu înseamnă că avortul spontan s-a produs; multe dintre aceste sarcini continuă.

O ecografie făcută foarte devreme poate să nu dea încă un răspuns sigur. Ghidul britanic NICE, actualizat în iunie 2026, cere repetarea ecografiei prin vagin după cel puțin 7 zile dacă embrionul măsoară sub 7 mm și nu se vede activitate cardiacă sau dacă sacul sarcinii măsoară sub 25 mm și nu se vede embrionul. După o ecografie pe burtă neclară, intervalul minim indicat este de 14 zile.

Dacă ecografia nu arată încă unde se află sarcina, medicul poate măsura β-hCG de două ori, la aproximativ 48 de ore distanță. Hormonul nu stabilește singur locul sarcinii. Durerea nouă, sângerarea mai mare sau starea care se agravează cer o nouă evaluare, chiar dacă următoarea analiză ori ecografie este deja programată.

Ce faci până primești ajutor

Alege ajutorul după simptome: 112 pentru semnele de urgență; medicul sau maternitatea pentru celelalte sângerări. Dacă nu poți contacta un medic, mergi la camera de gardă sau la UPU. Spune în ce săptămână de sarcină ești, când a început sângerarea și dacă a crescut. Notează cantitatea, culoarea și mirosul sângelui, precum și durerile, amețeala, febra, un traumatism sau un contact sexual recent. Comunică grupa sanguină, dacă o știi. Nu folosi tampoane intravaginale și nu face dușuri intravaginale. Evită contactul sexual până când medicul spune că este sigur. Dacă elimini țesut sau lichid, contactează imediat medicul. Nu lua medicamente pentru crampe, inclusiv antiinflamatoare, ori produse naturiste fără să verifici cu un profesionist medical. Nu opri singură un tratament deja prescris.

Întrebări frecvente

Ecografia prin vagin poate provoca un avort spontan?

Royal College of Obstetricians and Gynaecologists spune că această ecografie oferă imagini mai clare la începutul sarcinii și nu crește riscul de avort spontan.

Ce se întâmplă dacă placenta este prea jos?

Dacă placenta este joasă la ecografia de 20 de săptămâni, recomandarea RCOG este să fie verificată la 32 de săptămâni și, dacă rămâne joasă, la 36 de săptămâni. O sângerare între controale cere contact medical imediat, chiar dacă nu doare.

Ce trebuie să spun dacă am grupa RhD-negativă?

Spune medicului că ești RhD-negativă și în ce săptămână de sarcină te afli. NICE a schimbat în 2026 recomandările britanice privind injecția anti-D; medicul din România stabilește dacă este necesară în situația ta.

Pot primi progesteron dacă sângerez la începutul sarcinii?

NICE recomandă progesteron vaginal numai dacă ecografia a confirmat sarcina în uter și a existat un avort spontan anterior. Dacă se confirmă activitatea cardiacă, ghidul recomandă continuarea tratamentului până la 16 săptămâni complete. Tratamentul se decide cu medicul, nu după culoarea sângelui.

Pot lua ibuprofen pentru crampe?

Nu îl lua fără acord medical. Serviciul de farmacie al NHS recomandă evitarea antiinflamatoarelor începând cu săptămâna 20, dacă nu sunt necesare medical, și nefolosirea lor după săptămâna 28. Pentru durere ușoară sau moderată, paracetamolul este opțiunea preferată, dar trebuie verificat dacă este potrivit pentru tine.

Surse verificate la 17 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății și Ministerul Sănătății din România; NHS; Royal College of Obstetricians and Gynaecologists; National Institute for Health and Care Excellence; American College of Obstetricians and Gynecologists; MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine; NHS Specialist Pharmacy Service; Serviciul de Telecomunicații Speciale.