În primele 30 de zile după naștere, sângerarea care scade treptat, crampele, durerea în zona intimă sau la incizia de cezariană, oboseala și emoțiile schimbătoare sunt frecvente. Dacă sângerarea ori durerea cresc, apare febră sau ai gânduri de a-ți face rău ție ori copilului, cere ajutor medical fără să aștepți controlul.

Sângerarea vaginală apare și după cezariană. Recuperarea nu are același ritm pentru toate femeile, dar simptomele ar trebui, în general, să se domolească, nu să se agraveze.

Ce se schimbă în primele 30 de zile

În primele zile: sângerarea este de obicei roșie și mai abundentă. Pot apărea crampe și oboseală. Alăptarea poate accentua pentru scurt timp crampele și culoarea roșie a sângerării.

sângerarea este de obicei roșie și mai abundentă. Pot apărea crampe și oboseală. Alăptarea poate accentua pentru scurt timp crampele și culoarea roșie a sângerării. În următoarele săptămâni: scurgerea de sânge de după naștere, numită lohii, ar trebui să se împuțineze și să devină maronie. Pot apărea constipație și hemoroizi.

scurgerea de sânge de după naștere, numită lohii, ar trebui să se împuțineze și să devină maronie. Pot apărea constipație și hemoroizi. Spre sfârșitul primei luni: lohiile pot continua, dar nu ar trebui să devină tot mai abundente. Mișcarea se reia treptat, fără efort care provoacă durere sau sporește sângerarea.

Folosește absorbante externe, nu tampoane interne sau cupă menstruală, până la controlul de după naștere din săptămâna a șasea. Odihna și ajutorul la treburile zilnice îți lasă timp să te refaci.

Ce diferă după nașterea vaginală și după cezariană

După nașterea vaginală, zona dintre vagin și anus poate fi umflată sau dureroasă, mai ales dacă au existat rupturi ori o tăietură făcută la naștere. Spal-o cu apă simplă și usuc-o prin tamponare, fără frecare. Dacă apare constipația, bea apă, mănâncă alimente cu fibre și evită să te forțezi.

După cezariană, se vindecă și o incizie pe abdomen. Spal-o zilnic numai cu apă și usuc-o prin tamponare. Roșeața, căldura, umflarea, puroiul, mirosul neplăcut sau durerea care crește cer contactarea medicului.

Mersul ușor se poate relua treptat, când te simți în stare. După cezariană, recuperarea durează de obicei în jur de șase săptămâni; în acest timp, evită efortul intens și ridicarea unei greutăți mai mari decât copilul. Oprește mișcarea și cere sfat dacă apar durere, presiune în bazin, pierderi de urină sau scaun ori dacă sângerarea devine mai abundentă sau din nou roșie.

Cum folosești calmantele fără să dublezi doza

Urmează mai întâi indicațiile primite la externare. Dacă alăptezi, paracetamolul este de regulă prima opțiune pentru durere. Doza uzuală pentru un adult este de 500 mg până la 1 g o dată, cu cel puțin patru ore între doze și cel mult 4 g în 24 de ore din toate produsele luate. Nu îl folosi mai mult de trei zile fără recomandare medicală.

Verifică și medicamentele pentru răceală. De exemplu, patru doze a câte 1 g de paracetamol într-o zi înseamnă deja 4 g; dacă un produs pentru răceală are pe etichetă încă 500 mg de paracetamol, totalul ajunge la 4,5 g și depășește limita. O supradoză poate afecta grav ficatul chiar dacă la început te simți bine.

Ibuprofenul poate fi potrivit în unele situații, după verificarea cu medicul sau farmacistul. Doza uzuală fără rețetă este de 200-400 mg, de cel mult trei ori pe zi, cu minimum patru ore între doze și fără a depăși 1.200 mg pe zi; se ia cu sau după mâncare. Nu îl combina cu naproxen ori aspirină.

Cere sfat înainte de a lua calmante dacă ai sub 50 kg, ulcer, astm, boli de ficat, rinichi sau inimă ori iei medicamente care subțiază sângele. Doza sau alegerea medicamentului se poate schimba. Codeina nu este recomandată în alăptare; dacă ai luat-o din greșeală, cere sfat medical și urmărește dacă sugarul este neobișnuit de somnolent, mănâncă greu, este palid sau respiră lent. Pentru probleme de respirație, sună la 112.

Când emoțiile cer sprijin

Plânsul, iritabilitatea sau neliniștea pot apărea în primele zile după naștere și se reduc de obicei în cel mult două săptămâni. Dacă persistă, se agravează, nu te lasă să te îngrijești sau nu poți dormi nici când ai ocazia, vorbește cu un medic. Nu trebuie să aștepți împlinirea celor două săptămâni dacă starea este greu de dus.

Gândurile de a-ți face rău ție sau copilului cer ajutor urgent. Dacă apar confuzie, auzi sau vezi lucruri pe care alții nu le percep ori ai convingeri neobișnuite care îți schimbă comportamentul, este nevoie de evaluare medicală în aceeași zi. Acestea pot fi semnele unei tulburări psihice grave după naștere, nu simple schimbări de dispoziție.

Când ceri ajutor imediat și când suni la 112

Ai nevoie imediat de ajutor medical dacă ai febră de cel puțin 38°C, dacă umpli mai mult de un absorbant într-o oră, dacă elimini cheaguri care depășesc mărimea unei monede de 50 de bani sau dacă sângerezi tot mai mult. Contactează imediat medicul și pentru secreții urât mirositoare, o incizie cu semne de infecție, durere care se intensifică, usturime puternică ori persistentă la urinare, durere de cap severă cu vedere încețoșată sau un picior dureros și umflat.

Sună la 112 dacă ai durere în piept, respiri greu, leșini, ai convulsii sau sângerezi brusc foarte mult și te simți amețită. Sună tot la 112 când există pericol imediat să te rănești pe tine ori copilul. Apelul este gratuit în România.

Când sunt recomandate controalele

Pentru mamă și nou-născut, Organizația Mondială a Sănătății recomandă cel puțin patru contacte de îngrijire: unul în primele 24 de ore, unul la 48-72 de ore, unul la 7-14 zile și unul în săptămâna a șasea. Acesta este un calendar recomandat, nu un termen unic obligatoriu pentru toate femeile din România. Programul se adaptează stării mamei și copilului.

Notează cum se schimbă sângerarea și durerea, cum dormi, cum te simți și ce medicamente iei. Pregătește întrebări despre vindecarea zonei intime sau a inciziei, alăptare, pierderile de urină și un calmant potrivit pentru tine. La control, întreabă când poți relua sportul și ce metodă de contracepție ți se potrivește. Întreabă și dacă ai nevoie de verificarea tensiunii arteriale, a anemiei ori a glicemiei, în funcție de riscurile tale.

Întrebări frecvente

Este normal să mă usture când urinez?

O usturime ușoară poate apărea dacă zona intimă este sensibilă sau are fire. Dacă durerea persistă, se agravează, urinezi greu ori apare febră, contactează medicul.

Ce fac dacă pierd puțină urină?

Mici pierderi urinare pot apărea după naștere. Exercițiile pentru mușchii care susțin vezica pot ajuta; spune la control dacă problema continuă sau se agravează și întreabă dacă ai nevoie de ajutor pentru acești mușchi.

Cât durează acomodarea emoțională?

Nu există un termen valabil pentru toate mamele. Dacă starea se agravează sau îți este greu să faci față zilei, cere sprijin medical, indiferent cât timp a trecut de la naștere.

Când revine corpul la forma de dinaintea sarcinii?

Nu există un termen medical pentru revenirea la un anumit aspect. În prima lună, urmărește vindecarea, reducerea simptomelor și reluarea treptată a activităților.

Când pot conduce, înota sau avea contact sexual?

Întreabă la control când poți relua fiecare activitate, în funcție de vindecarea ta. După cezariană, recomandările pentru recuperarea acasă indică evitarea condusului și înotului aproximativ șase săptămâni.

Surse verificate la 16 noiembrie 2026: Organizația Mondială a Sănătății, recomandările de îngrijire postnatală din 2022, caietul de sănătate pentru mame din 2025 și mesajele despre sănătatea mamei din 2025; NHS, paginile despre corp după naștere, depresia postnatală, psihoza postpartum, paracetamol și ibuprofen; Cambridge University Hospitals, recomandările pentru recuperarea după cezariană; East Kent Hospitals, recomandările pentru reluarea mișcării; NHS Specialist Pharmacy Service, recomandările despre codeină în alăptare; Serviciul de Telecomunicații Speciale, informațiile despre 112.