Elizabeth Hurley (61 de ani), actriță, spune că forma ei fizică de acum vine din alegeri foarte simple: mese mai mici, mai puține produse ambalate, mai multă mișcare în casă și deloc obsesie pentru antrenamente. Pentru multe femei, partea care contează cu adevărat este aceasta: rutina ei nu cere abonament la sală, suplimente scumpe sau un program imposibil de ținut.

În practică, schimbarea mare a venit după 50 de ani, când Elizabeth Hurley a început să fie mai atentă la diferența dintre alimentele procesate și cele ultraprocesate. A renunțat la produsele ambalate și la mesele gata preparate și a ales preparate simple. Dacă te întrebi ce poți lua concret din modelul ei săptămâna aceasta, răspunsul este destul de clar: mai puțin „gata de mâncat”, mai mult gătit simplu, fără să transformi totul într-un proiect obositor.

Filosofia ei alimentară se sprijină pe patru reguli ușor de ținut minte: să nu mănânci prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Iar la fiecare masă încearcă să umple jumătate din farfurie cu fructe sau legume. Nu este genul de formulă care promite miracole peste noapte, dar tocmai aici este miza: este suficient de realistă încât să poată fi repetată luni la rând, nu doar trei zile.

Pentru cine are program haotic, gustări între call-uri și cine târzii, partea utilă este că regulile ei lovesc exact în obiceiurile care se adună fără să le observi. Mese mai mici înseamnă porții mai controlate. Mestecatul mai lent înseamnă, foarte concret, să nu termini farfuria în 7 minute și să mai vrei ceva imediat după. Fără gustări dese înseamnă mai puțin ronțăit automat. Iar cina mai devreme poate reduce seara aceea în care mănânci mult doar fiindcă abia atunci te oprești.

Elizabeth Hurley își redefinește „junk food”

Elizabeth Hurley nu spune că mănâncă perfect. Din contră, explică faptul că mănâncă aproape orice, dar păstrează „junk food” pentru ocazii rare. Definiția ei este foarte practică și ușor de folosit când faci cumpărăturile: intră aici orice produs cu ingrediente pe care nu le-ar avea în propria bucătărie.

„Mănânc aproape orice, dar consider junk food doar ca un răsfăț ocazional. Pentru mine, asta include orice produs cu ingrediente pe care nu le-aș avea în propria bucătărie: de la sandvișuri cumpărate și produse ‘diet’ sau ‘low-fat’, până la prăjituri, biscuiți sau sucuri carbogazoase”.

Asta nu înseamnă perfecțiune rigidă. Numai că mută atenția de la etichete de marketing, precum „diet” sau „low-fat”, la lista reală de ingrediente. Dacă și tu ai obiceiul să alegi ceva „mai light” doar pentru că așa scrie pe ambalaj, filtrul ei este util: ai găti ingredientele acelea și acasă? Dacă nu, probabil produsul nu este chiar varianta simplă pe care o cauți.

Potrivit Cancan, actrița evită și băuturile la modă, plus suplimentele luate „preventiv”, și spune că apelează la ele doar când analizele arată o lipsă reală. Este un detaliu care taie mult din presiunea de a cumpăra mereu ceva nou pentru wellness. Uneori, baza chiar rămâne baza: mâncare simplă, rutină și consecvență. Poți descoperi mai multe despre Cele 12 reguli ale alimentației sănătoase.

Elizabeth Hurley gătește zilnic pentru un stil de viață echilibrat

Un detaliu simpatic și foarte pământean: Elizabeth Hurley folosește zilnic o mașină de făcut pâine pentru pâine proaspătă și coace prăjituri în weekend. Nu este o contradicție. Este, mai degrabă, semnul unui stil de viață în care mâncarea nu este împărțită în „curată” și „interzisă”, ci în obișnuit și ocazional.

Dar aici merită o nuanță. Din dosarul documentat nu reiese ce alte rețete simple preferă, ce fructe sau legume alege mai des ori cum își gestionează exact pofta de junk food în zilele în care apare. Ce se vede limpede, însă, este direcția: mâncare recognoscibilă, făcută acasă cât mai des, nu perfecțiune de Instagram.

Secretul ei de mișcare este NEAT, nu fitness-ul clasic

Dacă te-ai simțit vreodată vinovată că nu ai chef de sală, aici vine partea cea mai ușor de adoptat. Elizabeth Hurley nu urmează programe de fitness și nu merge la sală. Se bazează pe NEAT, adică mișcarea care vine din activitățile de zi cu zi: gătit, grădinărit, treburi casnice, cărat cumpărături.

„În afară de dietă, cel mai bun sfat al meu este să te miști mai mult. Nu merg la sală și nu fac exerciții structurate, dar sunt foarte activă. Aici se încheie predica mea”.

Și asta contează tocmai fiindcă este mai accesibil decât o rutină strictă, de tipul celor ținute de alte vedete. În loc de antrenamente programate la minut, modelul ei pune accent pe acumulare: mai multe drumuri făcute pe jos prin casă, mai puțin stat jos, mai multă activitate care oricum trebuie făcută.

Din informațiile disponibile nu reiese că ar recomanda activități NEAT diferite în funcție de energie sau mobilitate. Dar ideea poate fi tradusă simplu în viața reală: alegi forma de mișcare care se potrivește zilei tale, nu o versiune ideală pe care o abandonezi după o săptămână. Uneori înseamnă gătit și ordine prin casă. Alteori, câteva treburi făcute pe îndelete, dar în picioare.

Regula cu televizorul spune ceva important despre serile noastre

În familia lui Elizabeth Hurley, televizorul nu este pornit înainte de ora 18:00, ca să evite sedentarismul înainte de cină. Este una dintre acele reguli mici care schimbă mai mult decât pare. Dacă ecranul pornește devreme, se duc și pașii, și ritmul casei, și uneori chiar ora cinei.

Nu știm din dosar cum aplică regula asta în raport cu copiii sau cât de strictă este în fiecare zi. Dar ideea de fond este foarte bună pentru multe dintre noi: dacă lași ecranele pentru mai târziu, creezi loc pentru mișcare firească, pentru gătit, pentru treburile acelea mici care, adunate, fac diferența.

„Deviza mea este: să nu mănânci prea mult, prea repede, prea des sau prea târziu. Sau, altfel spus, mese mai mici, mestecat corect, fără gustări și cină mai devreme. La mine funcționează.”

Dacă vrei să testezi ceva chiar de azi, începe cu două lucruri foarte simple: fă jumătate din farfurie din fructe sau legume și mută televizorul după ora 18:00. Restul, la Elizabeth Hurley, pare să vină din repetiție zilnică, nu din reguli spectaculoase. Descoperă și tu cum să preveniți ridurile cu ajutorul alimentației.