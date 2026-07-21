Jason Sudeikis, 50 de ani, a criticat, la podcastul „Friends Keep Secrets”, obiceiul de a lăsa 10% bacșiș pentru servicii slabe. Fără o explicație, gestul nu ajută personalul și îl face pe client să pară „un nesimțit”.

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Presiunea socială rămâne pe client, chiar și când experiența a fost proastă. Actorul a explicat că un bacșiș de 10% nu este un semnal pentru personal, ci mai degrabă o insultă fără context.

„Dacă cineva nu este bun, ca un ospătar sau o ospătăriță la un restaurant de tip diner, și sunt doar bruști și neatenți… dacă ai lăsat doar 10% bacșiș, vor pleca de acolo gândindu-se doar: «Ce nesimțit.».”

Discuția s-a concentrat pe cum comunici într-o situație stânjenitoare, când vrei să sancționezi un serviciu slab fără să transformi tot momentul într-un conflict.

Jason Sudeikis a extins ideea: un bacșiș mic ar trebui să vină cu o explicație, fie într-o notă, fie spusă direct. Potrivit Dailymail, această nuanță a aprins dezbaterea despre eticheta bacșișului și cât de mult contează normele sociale nescrise legate de bani.

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„Nu cred că un bacșiș prost învață pe cineva ceva. Dacă ai de gând să lași 10% bacșiș, cred că trebuie să lași o notă în care să spui: «În mod normal las mai mult, dar ai fost atât de…» sau să le-o spui direct.”

Conversația a arătat cât de încărcat este subiectul.

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Kristin Batalucco, co-prezentatoare, a formulat probabil cel mai simplu sentimentul: i-ar fi „prea teamă” să lase sub 20%. Tema nu vizează doar generozitatea, ci și frica de a fi judecat.

Comunicarea eficientă a feedbackului negativ

Urmând logica discuției, bacșișul mic lăsat în tăcere riscă să nu transmită mesajul dorit. Jason Sudeikis este clar: când serviciul a fost slab și simțiți nevoia să coborâți mult sub nivelul obișnuit, gestul nu are efect fără o explicație.

Două variante sunt coerente cu ideea sa: lăsați bacșișul și spuneți direct ce nu a mers sau explicați în scris de ce suma este mai mică decât de obicei. Altfel, din situație poate rămâne doar impresia de lipsă de respect, nu feedbackul.

Vedete și bacșișuri: generozitate sau zgârcenie?

Subiectul este vechi și public. Presa și rețelele sociale au creat adesea liste cu vedete considerate generoase sau, dimpotrivă, zgârcite. Ashton Kutcher a dat 100 de dolari unui valet în 2024.

La polul opus, Julia Carolan, o fostă gazdă de restaurant, susținea în 2020 că Kylie Jenner lasă bacșișuri mici, iar Hailey Bieber a primit din partea ei o notă de 3,5 din 10 pentru comportamentul în restaurant. În aceeași sursă, surorile Gigi și Bella Hadid au fost descrise ca fiind „foarte drăguțe” și politicoase.

Discuția nu s-a oprit la studio. Online, un comentator a scris: „Cultura bacșișului în S.U.A. este ABSURDĂ. Schimbați-o la 1%.”, iar altul a rezumat o altă iritare frecventă: „Sunt de acord cu unele puncte, dar milionarii (de la Hollywood… nu antreprenori adevărați) care vorbesc despre cultura bacșișului nu dau bine.”

Această ruptură definește de fapt miza: între așteptarea socială de a lăsa tot mai mult, de la 20% la 30-35% în exemplele din podcast, și senzația tot mai răspândită că regulile au devenit dificil de acceptat fără vină sau teamă.

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