Jason Sudeikis, 50 de ani, a criticat, la podcastul „Friends Keep Secrets”, obiceiul de a lăsa 10% bacșiș pentru servicii slabe. Fără o explicație, gestul nu ajută personalul și îl face pe client să pară „un nesimțit”.

Presiunea socială rămâne pe client, chiar și când experiența a fost proastă. Actorul a explicat că un bacșiș de 10% nu este un semnal pentru personal, ci mai degrabă o insultă fără context.

„Dacă cineva nu este bun, ca un ospătar sau o ospătăriță la un restaurant de tip diner, și sunt doar bruști și neatenți… dacă ai lăsat doar 10% bacșiș, vor pleca de acolo gândindu-se doar: «Ce nesimțit.».”

Discuția s-a concentrat pe cum comunici într-o situație stânjenitoare, când vrei să sancționezi un serviciu slab fără să transformi tot momentul într-un conflict.

Jason Sudeikis a extins ideea: un bacșiș mic ar trebui să vină cu o explicație, fie într-o notă, fie spusă direct. Potrivit Dailymail, această nuanță a aprins dezbaterea despre eticheta bacșișului și cât de mult contează normele sociale nescrise legate de bani.

„Nu cred că un bacșiș prost învață pe cineva ceva. Dacă ai de gând să lași 10% bacșiș, cred că trebuie să lași o notă în care să spui: «În mod normal las mai mult, dar ai fost atât de…» sau să le-o spui direct.”

Conversația a arătat cât de încărcat este subiectul.

Kristin Batalucco, co-prezentatoare, a formulat probabil cel mai simplu sentimentul: i-ar fi „prea teamă” să lase sub 20%. Tema nu vizează doar generozitatea, ci și frica de a fi judecat.

Comunicarea eficientă a feedbackului negativ

Urmând logica discuției, bacșișul mic lăsat în tăcere riscă să nu transmită mesajul dorit. Jason Sudeikis este clar: când serviciul a fost slab și simțiți nevoia să coborâți mult sub nivelul obișnuit, gestul nu are efect fără o explicație.

Două variante sunt coerente cu ideea sa: lăsați bacșișul și spuneți direct ce nu a mers sau explicați în scris de ce suma este mai mică decât de obicei. Altfel, din situație poate rămâne doar impresia de lipsă de respect, nu feedbackul.

Vedete și bacșișuri: generozitate sau zgârcenie?

Subiectul este vechi și public. Presa și rețelele sociale au creat adesea liste cu vedete considerate generoase sau, dimpotrivă, zgârcite. Ashton Kutcher a dat 100 de dolari unui valet în 2024.

La polul opus, Julia Carolan, o fostă gazdă de restaurant, susținea în 2020 că Kylie Jenner lasă bacșișuri mici, iar Hailey Bieber a primit din partea ei o notă de 3,5 din 10 pentru comportamentul în restaurant. În aceeași sursă, surorile Gigi și Bella Hadid au fost descrise ca fiind „foarte drăguțe” și politicoase.

Discuția nu s-a oprit la studio. Online, un comentator a scris: „Cultura bacșișului în S.U.A. este ABSURDĂ. Schimbați-o la 1%.”, iar altul a rezumat o altă iritare frecventă: „Sunt de acord cu unele puncte, dar milionarii (de la Hollywood… nu antreprenori adevărați) care vorbesc despre cultura bacșișului nu dau bine.”

Această ruptură definește de fapt miza: între așteptarea socială de a lăsa tot mai mult, de la 20% la 30-35% în exemplele din podcast, și senzația tot mai răspândită că regulile au devenit dificil de acceptat fără vină sau teamă.