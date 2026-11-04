După 30 de ani, analiza de sânge de bază pentru riscul de boli de inimă este profilul lipidic, dar nu trebuie făcut automat anual. Dacă nu ai factori de risc, ghidul ACC/AHA publicat la 28 aprilie 2026 recomandă să îl verifici cel puțin o dată la cinci ani; rezultatele anormale, alte boli sau tratamentul pot scurta intervalul.

Merită să discuți și despre lipoproteina(a), o analiză separată care se face cel puțin o dată în viața adultă. Proteina C reactivă ultrasensibilă poate ajuta doar în anumite situații, nu ca analiză anuală pentru toată lumea.

Ce arată profilul lipidic

Profilul lipidic măsoară colesterolul total, LDL, HDL și trigliceridele. LDL este valoarea urmărită în special pentru riscul de depuneri pe vasele de sânge, dar medicul nu decide ce ai de făcut după o singură cifră.

Ca repere generale pentru adulți, MedlinePlus indică LDL sub 100 mg/dL și colesterol total sub 200 mg/dL. Acestea nu sunt ținte identice pentru toți: rezultatul se pune alături de tensiune, fumat, diabet și celelalte riscuri ale tale.

Când faci și repeți analiza

Nu trebuie să aștepți vârsta de 30 de ani pentru prima verificare. Ghidul ACC/AHA recomandă evaluarea colesterolului la adulți începând de la 19 ani. După aceea, ritmul se schimbă astfel:

Situația Analiza și ritmul Pasul următor Fără risc cunoscut Profil lipidic, cel puțin o dată la 5 ani Discuți rezultatul cu medicul Rezultat anormal sau risc nou Profil lipidic, mai des, după recomandarea medicului Stabiliți data următorului control Tratament pentru colesterol început sau intensificat Profil lipidic după 4-12 săptămâni, apoi, de regulă, la 6-12 luni Medicul verifică răspunsul la tratament Lp(a) nemăsurată până acum Lp(a), cel puțin o dată în viața adultă Discutați rezultatul și riscul familiei Risc la limită, fără boală cardiovasculară hsCRP, numai în cazuri alese de medic Un rezultat crescut cere verificarea altor cauze de inflamație

Fumatul, tensiunea mare, diabetul, greutatea, boala de rinichi și bolile inflamatorii pot schimba riscul chiar dacă te simți bine. Spune-i medicului și dacă părinții sau frații au avut devreme un infarct ori un accident vascular. Pentru femei, contează și preeclampsia, diabetul din sarcină sau menopauza timpurie.

Ce faci după un rezultat crescut

Un LDL de 141 mg/dL, de exemplu, nu înseamnă automat că ai nevoie de medicamente, chiar dacă faci sport și ai o greutate mică. Medicul îl interpretează împreună cu tensiunea, fumatul, diabetul, bolile de rinichi și istoricul familiei, apoi discută schimbările de stil de viață sau tratamentul.

La un LDL de cel puțin 190 mg/dL, ghidul ACC/AHA vorbește despre colesterol foarte mare. Medicul trebuie să caute și alte cauze care pot explica valoarea, apoi să stabilească tratamentul și controlul următor. Nu începe și nu schimba medicamentele după un rezultat izolat.

De ce ceri separat lipoproteina(a)

Lipoproteina(a), prescurtată Lp(a), este o particulă din sânge al cărei nivel este în mare parte moștenit. Nu apare în profilul lipidic obișnuit. American Heart Association recomandă măsurarea ei cel puțin o dată în viața adultă, nu la fiecare control.

O valoare de cel puțin 125 nmol/L sau 50 mg/dL poate însemna un risc mai mare de boală cardiovasculară. Dacă rezultatul este crescut, medicul poate recomanda testarea părinților, fraților și copiilor. Sarcina, menopauza și unele boli pot influența nivelul, așa că o eventuală repetare se decide pentru fiecare persoană.

Când ajută proteina C reactivă ultrasensibilă

Proteina C reactivă ultrasensibilă, numită hsCRP, măsoară creșteri mici ale unei substanțe legate de inflamație. Nu arată unde este inflamația sau ce a provocat-o. Proteina C reactivă obișnuită și hsCRP nu au același rol în evaluarea riscului pentru inimă.

Ghidul american ACC/AHA ia în calcul hsCRP la unele persoane fără boală cardiovasculară, când riscul estimat prin metoda PREVENT este de 3% până la sub 5%, iar alegerea măsurilor de prevenție nu este limpede. O valoare de cel puțin 2 mg/L trebuie găsită la două măsurători succesive, fără altă cauză identificată. O infecție ori o boală inflamatorie poate crește rezultatul; de aceea testul nu se face anual tuturor. Ghidurile europene nu recomandă măsurarea de rutină a markerilor suplimentari la populația generală.

Ce faci de la programare la rezultat

Du medicului rezultatele mai vechi și spune-i ce boli ai, ce tensiune ai, dacă fumezi și dacă în familie au existat boli de inimă apărute devreme. Stabiliți dacă este timpul pentru profilul lipidic și dacă ai nevoie de Lp(a) sau de alte teste. Întreabă dacă analiza se face pe nemâncate. Profilul lipidic poate fi recoltat și după ce ai mâncat, în funcție de indicația primită. Spune ce medicamente, vitamine și suplimente iei; nu le opri fără acordul medicului. Revino cu rezultatele pentru interpretare și pentru data următorului control. Dacă trigliceridele dintr-o probă luată după ce ai mâncat depășesc 400 mg/dL, se recomandă repetarea profilului pe nemâncate.

Întrebări frecvente

Trebuie să cer și analiza ApoB?

ApoB este o analiză suplimentară, utilă în anumite situații. Nu face parte obligatoriu din profilul lipidic obișnuit; medicul poate spune dacă îți aduce o informație necesară.

Trebuie să fac și glicemia la fiecare control pentru colesterol?

Glicemia sau HbA1c se pot adăuga după factorii tăi de risc și bolile pe care le ai. Nu există același pachet de analize pentru toate persoanele de peste 30 de ani.

Pot lua omega-3 dacă am colesterolul mare?

Nu începe un supliment pe baza unei singure valori. Ghidul ACC/AHA nu recomandă suplimentele alimentare ca metodă generală de scădere a LDL sau a trigliceridelor, deoarece dovezile sunt limitate și neclare.

Ce fac dacă un rezultat pare greșit?

Cere laboratorului să verifice rezultatul și arată-i medicului buletinul de analize, împreună cu rezultatele mai vechi. Nu schimba tratamentul înainte de această discuție.

Când nu mai aștept analizele?

Dacă ai presiune sau strângere în piept, durere care merge spre braț, gât ori maxilar sau lipsă severă de aer, sună imediat la 112. Analizele preventive nu sunt un test pentru o urgență.

Surse verificate la 4 noiembrie 2026: ghidul ACC/AHA pentru colesterol, publicat în Circulation în 2026; American Heart Association, materialele despre profilul lipidic, lipoproteina(a), hsCRP și riscul de infarct; European Society of Cardiology, ghidurile de prevenție și de evaluare a colesterolului; American College of Cardiology, recomandările despre recoltarea profilului lipidic; MedlinePlus, materialele despre colesterol și proteina C reactivă; NHS, informațiile despre semnele infarctului.