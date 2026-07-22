Într-o bucătărie în care pastele sunt pregătite pentru cină în orice sezon, Lauren Habermehl, autoarea rețetei din Pewaukee, Wisconsin, alege vara o variantă care miroase a piață și a busuioc proaspăt. Pesto alla Trapanese, sosul sicilian cu roșii proaspete și migdale, este alternativa de sezon la pesto-ul verde clasic.

Față de Pesto alla Genovese, pe care cei mai mulți îl știu în varianta lui verde, diferența se vede imediat în două ingrediente: migdalele iau locul semințelor de pin, iar în sos intră și roșii proaspete. Asta îl face mai potrivit exact pentru perioada în care roșiile și busuiocul sunt ușor de găsit și chiar au gust.

Pentru tine, e simplu: ai un sos care schimbă cina fără să te blocheze într-o singură rețetă. Merge cu paste precum penne sau fusilli, dar poate ajunge la fel de bine într-un sandviș, într-un piept de pui umplut sau peste pește la cuptor, amestecat cu pesmet Panko. Te scoate repede din rutina sosurilor obișnuite.

Lauren Habermehl, autoarea rețetei, explică de ce ajunge des la această variantă în lunile calde.

„Pesto alla Trapanese este alegerea noastră de top de îndată ce roșiile și busuiocul proaspăt ajung la piața locală a fermierilor.” Ulei de masline extravirgin, presat la rece, 5L ECO RECOLTA NOUA Cumpără acum

Pesto alla Trapanese este originar din Sicilia și este considerat „verișoara” sosului Pesto alla Genovese, varianta clasică. Cum relatează Tasteofhome, tocmai această rădăcină regională îl face interesant pentru cine vrea ceva familiar, dar cu altă textură și alt gust, adaptat ingredientelor locale.

Cum se potrivește Pesto alla Trapanese perfect verii

Rețetele de pesto sunt populare, dar de cele mai multe ori discuția se oprește la versiunea cu busuioc și semințe de pin. Varianta din Sicilia folosește ingrediente potrivite pentru vremea caldă: roșii proaspete pentru un sos mai viu, ideal pentru o cină ușoară.

Partea practică este și mai bună: dacă gătești mai mult deodată, sosul se păstrează la frigider, într-un recipient etanș, până la 4 zile. Iar dacă vrei să păstrezi aromele verii pentru mai târziu, îl poți congela în porții mici, unde rezistă până la 3 luni.

Concret, poți face două lucruri simple: folosești sosul în următoarele 4 zile pentru cine rapide sau îl porționezi pentru congelator, ca să îl ai gata când vrei paste, pește la cuptor ori un sandviș care să nu aibă gust de improvizație.