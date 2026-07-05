Dacă ai o curte sau câteva straturi de flori, știi cât de repede apar buruienile când vremea are temperaturi moderate și plouă des. Soluția care a prins la specialiști și la grădinarii amatori este surprinzător de simplă: cartonul obișnuit din casă, pus direct peste iarbă sau peste buruienile pe care vrei să le oprești.

În practică, metoda nu începe cu smulsul. Aici este și partea care contrazice reflexul multora dintre noi. Cartonul sau ziarele se așază direct peste buruieni, tocmai pentru a bloca lumina soarelui și a le distruge fără substanțe chimice. Dacă le smulgi înainte, lași loc gol și pot apărea alte plante nedorite.

Metoda te ajută să ai mai puțină muncă în grădină

Avantajul mare este dublu. Pe de o parte, reduci dependența de erbicide chimice. Pe de alta, nu folosești o soluție care doar ascunde problema pentru câteva zile, ci una care lucrează și pentru sol. Peste carton poți pune materiale organice precum gunoi de grajd, compost, frunze uscate, paie sau crengi mărunțite. În timp, stratul se descompune și lasă în urmă un pământ bogat, fertil și fără buruieni.

Asta contează mai ales în zonele din grădină unde vrei să plantezi ulterior ceva nou sau unde te-ai săturat să revii mereu cu aceeași muncă. Și da, este genul de truc bun și pentru buget: folosești cutii care, altfel, s-ar aduna prin casă.

Alege carton simplu, maro și evită varianta lucioasă

Nu orice carton este o idee bună. Se recomandă cartonul simplu, maro, cu cât mai puțină cerneală imprimată. Varianta lucioasă este de evitat, pentru că poate conține folie de plastic sau ceară. La fel de important: benzile adezive trebuie îndepărtate înainte să pui cartonul în grădină.

Altfel spus, cutiile banale de transport sunt mai potrivite decât ambalajele lucioase, foarte finisate. Dacă vrei să păstrezi și partea estetică a grădinii, mai ales în spațiile vizibile, tocmai de aceea cartonul se acoperă apoi cu un strat de materiale organice. Nu rămâne la vedere și locul arată mai îngrijit.

Nu smulge buruienile înainte, blochează-le lumina

Trucul central este simplu: nu smulge buruienile înainte. Pare contraintuitiv, dar ideea este să le sufoci prin lipsa luminii, nu să răscolești zona și să creezi alte spații în care să apară plante nedorite. Apoi pui deasupra stratul organic ales, care ajută și la integrarea metodei în aspectul grădinii.

Elizabeth Florio, specialist în grădinărit și colaborator al publicației Garden & Gun, a rezumat foarte clar de ce funcționează metoda:

„Se pare că banalele cutii de carton care se adună în gospodării reprezintă o barieră împotriva buruienilor, cu întreținere minimă, benefică pentru sol și sustenabilă din mai multe puncte de vedere.”

Metoda te ajută pentru un proiect de tip do-it-yourself

Este o soluție bună dacă vrei un proiect de tip do-it-yourself, fără complicații și fără produse speciale cumpărate separat. Te ajută în special în zonele unde buruienile reapar constant și unde ai vrea să pregătești terenul pentru altceva, nu doar să „stingi” problema pe moment.

Iar partea cea mai practică este că nu lucrezi doar împotriva buruienilor. Lucrezi și pentru un sol mai sănătos. Potrivit Mediafax, specialiștii și grădinarii amatori folosesc această combinație de carton plus materiale organice tocmai fiindcă lasă în urmă un teren fertil, nu doar o suprafață curățată.

Ce știm clar și ce poți aplica imediat

Datele publicate arată clar mecanismul metodei: cartonul blochează lumina, iar stratul de deasupra susține descompunerea și îmbunătățirea solului. Nu sunt precizate un timp estimat exact până când buruienile se usucă complet și nici o cantitate exactă de compost sau gunoi de grajd pentru o anumită suprafață. Nici perioada ideală din an nu este indicată aici.

Dar ai deja câteva reguli foarte utile, pe care le poți aplica fără să improvizezi: folosește carton simplu, maro; evită cartonul lucios; scoate benzile adezive; nu smulge buruienile înainte; acoperă totul cu frunze uscate, paie, compost, gunoi de grajd sau crengi mărunțite.

Dacă ai prin casă cutii rămase de la comenzi, acesta este unul dintre cele mai bune moduri de a le folosi: direct peste buruieni, apoi ascunse sub un strat organic care lasă grădina mai curată și, în timp, solul mai bun.