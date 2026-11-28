După o naștere vaginală fără complicații, poți relua mișcarea blândă când te simți pregătită: începe cu plimbări scurte și exerciții ușoare pentru mușchii care susțin vezica și uterul, numiți planșeu pelvin. După cezariană sau o naștere complicată, mersul ușor este încurajat, dar stabilești cu medicul când poți reveni la antrenamente solicitante.

Nu trebuie să aștepți controlul de la șase săptămâni pentru o plimbare după o naștere fără complicații. Nici împlinirea a șase săptămâni nu înseamnă că poți începe automat să alergi. Crești efortul numai dacă durerea și sângerarea nu se agravează.

Cu ce mișcare începi în primele săptămâni

Reperele de mai jos descriu o recuperare fără complicații, nu un program obligatoriu. Oxford University Hospitals și Manchester University NHS Foundation Trust propun trecerea treptată de la mers la exerciții fără sărituri, în funcție de vindecare și de simptome.

În primele două săptămâni: mergi atât cât îți este confortabil. Poți începe exerciții blânde pentru planșeul pelvin și mișcări ușoare ale trunchiului.

Între două și patru săptămâni: poți adăuga întinderi, Pilates blând sau exerciții simple cu greutatea corpului, dacă nu apare durere și sângerarea nu crește.

Între patru și șase săptămâni: bicicleta staționară poate fi o opțiune, în funcție de felul în care ai născut și de vindecare.

Între șase și opt săptămâni: poți crește treptat mersul alert și exercițiile de forță fără sărituri, dacă nu apar simptome.

Ghidul canadian din 2025 recomandă exerciții zilnice pentru planșeul pelvin. Pentru persoanele care pot face efort, propune ca țintă de atins treptat cel puțin 120 de minute de activitate moderată sau mai intensă pe săptămână, în cel puțin patru zile, cu mișcare care pune inima la lucru și exerciții de forță. Nu este o țintă pentru primele zile după naștere.

Cum hotărăști dacă mărești efortul

Poți folosi aceeași ordine când treci de la o activitate la alta:

Începe cu mers și exerciții blânde pentru planșeul pelvin, atât cât îți permite recuperarea. Adaugă treptat exerciții fără sărituri numai dacă durerea și sângerarea nu cresc. Dacă un exercițiu provoacă durere, pierderi de urină sau senzație de greutate vaginală, oprește-l, revino la mișcări fără impact și cere o evaluare. Înainte de alergare sau de antrenamente solicitante, discută revenirea la efort la controlul postnatal, mai ales după cezariană ori complicații.

De exemplu, după o naștere vaginală fără complicații, o plimbare confortabilă poate fi urmată de exerciții blânde cu greutatea corpului dacă nu apar simptome. Dacă sângerarea crește după plimbare, nu treci la etapa următoare: reduci activitatea și discuți cu medicul. Dacă ai născut prin cezariană și te doare incizia, păstrezi doar mobilizarea ușoară pe care o tolerezi și ceri sfatul medicului înainte de efort solicitant.

Ce se schimbă după cezariană sau gemeni

După cezariană, plimbările blânde ajută la mobilizare, dar incizia abdominală are nevoie de timp să se vindece. În primele șase săptămâni, evită să ridici obiecte mai grele decât copilul. Exercițiile pot rămâne incomode aproximativ șase săptămâni; dacă incizia doare sau apar probleme la nivelul ei, discută revenirea la efort cu medicul.

După o sarcină gemelară nu există o săptămână stabilită separat pentru reluarea sportului. Contează dacă ai născut vaginal sau prin cezariană, cum te vindeci, ce complicații ai avut și ce simptome apar când te miști. Un studiu publicat în 2026, făcut pe femei care au născut prin cezariană, nu stabilește un program valabil pentru toate mamele de gemeni.

Când poți reveni la alergare

Construiește mai întâi mersul, forța și exercițiile fără sărituri. Schemele clinice ale spitalelor NHS din Oxford și Manchester folosesc aproximativ 12 săptămâni după naștere ca reper de la care poate fi luată în calcul alergarea treptată, nu ca permisiune automată. Pentru antrenamentele cu sărituri sau foarte intense, simptomele și recuperarea cântăresc mai mult decât data din calendar.

Înainte de alergare, schema spitalului din Manchester propune verificarea mersului timp de 30 de minute, a echilibrului pe un picior, a genuflexiunilor, alergării pe loc, săriturilor și exercițiilor pentru planșeul pelvin. Dacă aceste mișcări provoacă durere, pierderi de urină sau senzație de greutate vaginală, amână alergarea și cere o evaluare.

Când te oprești și ceri ajutor

Oprește exercițiul care provoacă pierderi de urină ori scaun, presiune sau greutate vaginală, bombarea abdomenului ori durere care persistă. Dacă sângerarea devine roșu-aprins sau crește după efort, redu activitatea și discută cu medicul. O incizie dureroasă, roșie, umflată ori cu secreții trebuie, de asemenea, evaluată.

Cere imediat ajutor medical dacă sângerezi atât de mult încât umpli cel puțin un absorbant într-o oră, ai cheaguri mai mari decât un ou, febră de cel puțin 38°C, respiri greu, te doare pieptul ori ai un picior umflat și dureros. Durerea de cap severă, tulburările de vedere și durerea abdominală severă cer tot evaluare imediată. CDC avertizează că aceste semne pot apărea până la un an după naștere.

Întrebări frecvente

Pot face exerciții pentru planșeul pelvin imediat după naștere?

Pot începe devreme dacă nu ai o contraindicație; dacă ai avut cateter, așteaptă scoaterea lui. Dacă exercițiile provoacă durere sau nu poți relaxa mușchii, cere ajutorul unui fizioterapeut specializat în sănătatea pelvină.

Sportul afectează alăptarea?

Activitatea fizică obișnuită nu ar trebui să reducă producția ori calitatea laptelui, arată American College of Obstetricians and Gynecologists. Bea apă și, dacă sânii sunt tensionați, alăptează sau exprimă laptele înainte de exerciții pentru mai mult confort.

Când pot merge la înot?

NHS recomandă să aștepți șapte zile după oprirea sângerării de după naștere. Dacă ai născut prin cezariană, incizia trebuie să fie vindecată; o schemă clinică a spitalului din Oxford plasează înotul între opt și 12 săptămâni, ca reper orientativ. Recomandarea medicului are prioritate.

Trebuie să fac 150 de minute de sport pe săptămână?

American College of Obstetricians and Gynecologists indică 150 de minute pe săptămână ca țintă generală pentru mișcarea aerobă moderată, care poate fi împărțită în sesiuni scurte. Începi cu cât îți permite recuperarea și crești treptat; nu este o cerință pentru primele săptămâni.

Surse verificate la 28 noiembrie 2026: NHS, recomandările despre mișcarea după naștere și recuperarea după cezariană; American College of Obstetricians and Gynecologists, recomandările despre exerciții după naștere; Canadian Society for Exercise Physiology, ghidul din 2025; Oxford University Hospitals NHS Foundation Trust, ghidul de recuperare după naștere; Manchester University NHS Foundation Trust, ghidul de revenire la exerciții; Centers for Disease Control and Prevention, semnele materne de alarmă; Frontiers in Medicine, studiul din 2026 despre planșeul pelvin după o sarcină gemelară.