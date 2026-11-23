Dacă copilul tău adoarme greu, nu îi da melatonină ca prim pas și nu alege doza după eticheta unui supliment. Începe cu un program de seară constant și discută cu pediatrul dacă problema persistă sau apar sforăit puternic ori pauze de respirație.

Melatonina este hormonul care îi semnalează corpului că se apropie noaptea. Nu înlătură automat motivul pentru care copilul nu adoarme, explică Academia Americană de Pediatrie.

Ce poate întârzia somnul copilului

Un somn lung după-amiaza, ecranele folosite seara sau un program care se schimbă des pot îngreuna adormirea. Merită urmărite și durerea, refluxul, constipația, grijile copilului, ce se întâmplă în cameră și medicamentele pe care le ia. Pentru copiii autiști, recomandările NICE cer evaluarea acestor posibile cauze înaintea unui medicament pentru somn.

Ce schimbi seara înainte de melatonină

Pentru copiii mici, recomandările NHS pentru rutina de somn oferă un punct de plecare. Păstrează schimbările suficient de consecvente ca să poți vedea ce se întâmplă, în loc să modifici toate obiceiurile într-o singură seară.

Pornește o rutină calmă cam cu 30 de minute înainte ca cel mic să adoarmă la ora lui obișnuită. Păstrează aceeași ordine a activităților și limitează negocierile de la culcare. Dacă vrei să adoarmă mai devreme, mută treptat rutina cu 5-10 minute pe săptămână. Nu lăsa copilul să doarmă prea mult după-amiaza. Lasă ecranele deoparte și fă mai puțină lumină în cameră cu 30-60 de minute înainte să te culci. Ține un jurnal de somn timp de 14 zile. Consensul Asociației Internaționale pentru Somnul Copiilor recomandă acest interval pentru a vedea programul real, nu doar seara cea mai grea.

Model de jurnal, câte un rând pentru fiecare zi: data; ora de culcare; ora aproximativă a adormirii; trezirile din noapte; ora trezirii dimineața; somnul de zi; ecranele de seară; sforăitul; cum se simte copilul ziua. Dacă nopțile dificile urmează unui somn lung după-amiaza, poți urmări ce se schimbă când îl scurtezi. Dacă jurnalul arată sforăit sau pauze de respirație, arată-i pediatrului acele însemnări.

Când discuți cu pediatrul

Mergi cu jurnalul la pediatru dacă rutina consecventă nu ajută ori somnul dificil afectează dispoziția, comportamentul, școala sau viața familiei. Cere o evaluare mai rapidă dacă observi sforăit puternic, gâfâit, sufocare ori pauze de respirație în somn. Un ghid medical britanic recomandă în aceste situații evaluarea respirației în somn, uneori la ORL sau printr-un studiu de somn; melatonina nu tratează o problemă de respirație.

Spune-i medicului și despre durere, reflux, constipație, somnolență puternică ziua sau medicamentele copilului. Ce urmează după consult depinde de cauza găsită: aceasta trebuie evaluată, nu acoperită cu un produs pentru adormire.

Când poate medicul lua în calcul melatonina

După evaluarea copilului și încercarea măsurilor pentru somn, medicul poate discuta despre melatonină. În Uniunea Europeană, medicamentul Slenyto este autorizat pentru anumite forme de insomnie: la copiii și adolescenții între 2 și 18 ani cu autism sau tulburări neurogenetice și la cei între 6 și 17 ani cu ADHD, când măsurile pentru somn nu au fost suficiente. Aceste vârste nu înseamnă că orice jeleu sau spray cu melatonină este potrivit pentru un copil din acele grupe.

Pentru un copil cu dezvoltare tipică, decizia este individuală și vine după evaluare și schimbări ale rutinei, potrivit consensului Asociației Internaționale pentru Somnul Copiilor. Nu există o doză universală pentru orice copil care adoarme greu. Pentru insomnia copiilor sub 2 ani, informațiile aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului nu indică o utilizare a melatoninei.

Beneficiul nu este garantat. O analiză publicată în EClinicalMedicine în 2023, pe baza a 13 studii cu 403 copii și adolescenți, a estimat în medie aproximativ 15 minute mai puțin până la adormire și aproximativ 19 minute în plus de somn. Autorii au apreciat că dovezile au un grad scăzut de certitudine.

De ce nu alegi doza de pe cutie

Dozele unui medicament aprobat nu se aplică automat unui supliment. Informațiile aprobate pentru Slenyto prevăd un început cu 2 mg în autism sau tulburări neurogenetice, cu posibilitatea creșterii la 5 mg și un maximum de 10 mg. Pentru ADHD, începutul este cu 1-2 mg, iar medicul poate ajusta doza până la cel mult 10 mg. Ia medicamentul după ce mănânci, cu 30-60 de minute înainte să te culci. Aceste repere sunt pentru Slenyto și indicațiile sale, nu o schemă pentru administrare acasă a unui supliment.

În România, Agenția Națională a Medicamentului precizează că suplimentele alimentare nu pot fi prezentate legal drept tratamente. Cercetători ai FDA au analizat 110 produse cu melatonină comercializate pentru copii în SUA; în produsele testate, cantitatea găsită a variat între 0% și 667% din cea declarată pe etichetă. Studiul, publicat în 2025, nu descrie fiecare produs vândut în România, dar arată de ce eticheta nu poate ține locul unei doze stabilite pentru copilul tău.

Ce riscuri trebuie cunoscute

Pot apărea somnolență, oboseală, dureri de cap, amețeală, agitație sau iritabilitate. Centrul american NCCIH arată că se cunosc puține lucruri despre folosirea îndelungată la copii, inclusiv despre posibile efecte asupra dezvoltării hormonale. Dacă medicul recomandă tratamentul, urmărește cu el efectele și durata.

Există și riscul ca un copil mic să înghită produsul fără supraveghere. CDC a estimat că, din acest motiv, copiii de cel mult 5 ani au avut 10.930 de vizite la urgență în SUA între 2019 și 2022. Păstrează medicamentele și suplimentele departe de vederea și accesul copiilor, inclusiv dacă au formă de jeleu.

Întrebări frecvente

Melatonina poate da dependență?

Nu există un răspuns clar pentru copii în cercetările citate aici. Datele despre folosirea îndelungată sunt limitate, așa că durata și oprirea tratamentului se discută cu medicul.

Cât timp poate lua un copil Slenyto?

Tratamentul este reevaluat după aproximativ 3 luni și apoi regulat, cel puțin o dată la 6 luni, conform informațiilor aprobate de Agenția Europeană a Medicamentului. Pentru ADHD sunt recomandate și încercări periodice de întrerupere, sub îndrumarea medicului.

Poate lua melatonină dacă ia și alte medicamente?

Spune medicului sau farmacistului toate medicamentele și suplimentele copilului înainte de administrare. Informațiile pentru Slenyto cer atenție la combinații care includ fluvoxamină, unele antibiotice, carbamazepină, rifampicină și alte medicamente pentru somn; studiile despre interacțiuni au fost făcute la adulți, nu la copii.

Ce faci dacă a mâncat mai multe jeleuri cu melatonină?

Păstrează ambalajul, estimează câte a înghițit și contactează imediat medicul sau un serviciu de urgență. Dacă nu poate fi trezit, respiră greu, are convulsii sau se prăbușește, sună la 112.

Surse verificate la 23 noiembrie 2026: Academia Americană de Pediatrie; NHS; Asociația Internațională pentru Somnul Copiilor; NICE; Agenția Europeană a Medicamentului, pagina și informațiile pentru Slenyto; Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România; NCCIH; CDC; analiza studiilor publicată în EClinicalMedicine în 2023; analiza produselor cu melatonină realizată de cercetători ai FDA.